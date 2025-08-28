Skončila jedna velká éra. Za Godzillou se zavřela voda, zůstává po ní jenom prázdnota

A řeč není jenom o éře existence tohoto auta či automobilky, která jej s ním spojená, ale celého automobilismu, který na nápadech Godzilly roky stavěl. Byla tak pokroková, že 18 let po svém zrodu měla co říct, teď už se za ní ale nadobro zavřela voda.

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Nissan

Konec, šlus, finito, je vymalováno. Nissan oficiálně oznámil, že po 18 letech a 48 tisících prodaných aut ukončil výrobu modelu GT-R. Tedy legendární Godzilly, která se na rozdíl od svých předchůdců už nedočkala názvu Skyline. Od počátku totiž byla koncipována jako separátní vrcholný sportovní model, zatímco u minulých generací byly na výběr i níže postavené verze, stejně jako třeba sedany, kombíky či dokonce dodávky.

A nejde tu jen o konec jednoho zajímavého modelu, se zastavení výroby GT-R končí i jedna velká éra. Nissan si s tímto autem dal hodně záležet a jeho vývoj odstartoval už v roce 2000, tedy sedm let před zahájením výroby. Japonci tak přišli s řadou revolučních řešení zejména v oblasti efektivního využití výkonu, které od nich konkurenti postupně odkoukali. V roce 2009 ostatně Godzilla stanovila rekord pro nejrychleji akcelerující čtyřmístný produkční vůz na světě. A i podle našeho dobového testu tohle auto tak trochu popíralo fyzikální zákony, neboť přes svou nemalou hmotnost nebylo extrémně rychlé jen v přímce, ale také na okruhu.

Japonci tak praktičností překonávali Porsche 911, zatímco po stránce dynamické si GT-R mazalo na chleba i jakékoli tehdejší Ferrari či Lamborghini. To vše ale za cenu BMW M3. Není tak divu, že se objednávky jen hrnuly. Působivé přitom je, že ruční výrobu všech 3,8litrových šestiválců měl na starost po celou dobu devítičlenný tým mechaniků zvaný Takumi, kdy každý zvěčnil své jméno na každém motoru, který skládal.

Automobilka pochopitelně nedržela ve výrobě 18 let stejné auto, zase tak napřed nebyla. Potenciál GT-R byl ale ohromný, a tak auto v průběhu letu cizelovala a navyšoval i jeho výkon. Z úvodních 480 koní tak nakonec ve finále bylo 570 kobyl. Tedy v případě základního GT-R, varianta Nismo končila ještě o kus dál. V roce 2018 se Nissan navíc rozhodl oslavit 50. výročí od vzniku původního modelu představením limitované edice GT-R50. Ta se pod karoserií upravenou Italdesignem dočkala 710 koní, díky vysoké ceně ale značka měla problém všech 50 kusů rozprodat.

Zájem o japonské kupé ostatně v posledních letech začal klesat obecně, neboť jakkoli jej Nissan průběžně modernizoval, své stáří už nezvládlo maskovat. Navíc začalo prohrávat s novější konkurencí. Asi nejvíc ale značku zasáhly přísnější emisní limity a bezpečnostní standardy, kvůli kterým se GT-R nejprve pakovalo z Evropy a následně také z USA. Posledních pár měsíců tak bylo k mání už jen v rodném Japonsku.

V zemi vycházejícího slunce pak ostatně zůstává i poslední vyrobený kousek, kterým je GT-R Premium Edition T-Spec v purpurové barvě Midnight Purple. Šéf automobilky Ivan Espinosa přitom uvedl: „S GT-R se neloučíme navždy. Je naším cílem, aby se toto označení jednou vrátilo. Chápeme, že očekávání jsou vysoká, neboť označení GT-R nelze aplikovat na jakékoli auto, ale je vyhrazeno něčemu mimořádnému.“

Z dosavadních náznaků Nissanu vyplynulo, že generace R36 by mohla přepřáhnout na čistě elektrický pohon. Po něčem takového ovšem už dřív toužil málokdo, momentálně klientela spalovací sporťáky preferuje ještě víc. Je tak možné, že Japonci se nakonec vydají hybridní cestou. „R35 nicméně nasadilo laťku velmi vysoko, pročež vás žádáme o trpělivost,“ dodal Espinosa. Tak uvidíme, s čím Nissan za pár let přijde.


Poslední vyrobený GT-R se dočkal purpurového kabátu, který kontrastuje se standardními kovanými koly Rays s bronzovým nádechem. Provedení T-Spec disponuje také mnoha karbonovými doplňky, Alcantarou či podvozkem upraveným k okruhovému ježdění. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

Petr Prokopec

