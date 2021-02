Konci Mitsubishi v Evropě se možná podaří zabránit, jeden trh už to ale má spočítané před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mitsubishi

Na základě loňských informací měla značka se třemi diamanty postupně opustit starý kontinent tak, že už nebude nabízet žádné nové modely. To se ale nakonec stát nemusí, jen Británie se s ním může rozloučit.

Loni v létě se několikrát mluvilo o konci Mitsubishi v Evropě, jehož prvním krokem mělo být zastavení dovozu všech klíčových modelů. Místní zastoupení automobilky to odmítalo, taková rozhodnutí se ale neodehrávají na úrovni regionálních importérů a zdroje hovořily jasně.

Nakonec by to přes úspěchy některých modelů tří diamantů na starém kontinentu dávalo smysl. Mateřská aliance Renault-Nissan na tom byla a je bledě, její prodeje začaly klesat už před příchodem koronaviru a pandemie se zdála být posledním hřebíčkem do rakve. Reorganizace směřující k zeštíhlení aktivit není v takovém momentě nic neobvyklého, nakonec by dávalo smysl spojit konkrétní značky s je konkrétními částmi světa.

Momentálně se ale zdá, že by Mitsubishi mohlo v Evropě zůstat. Dle Financial Times automobilka se třemi diamanty ve znaku nemusí starý kontinent opustit kvůli nevyužitým továrnám Renaultu. Těch by mohlo využít právě Mitsubishi, neboť ta Francouzi nedokáží naplnit jejich kapacitu a propustit kohokoli je ve Francii obtížné. Japonci se nicméně právě proto takového kroku bojí - mají mít obavy z francouzské vlády, která vlastní 15 procent Renaultu a může z politických důvodů bránit případnému nezbytnému propouštění. A neefektivní výroba ve Francii by Mitsu jistě nepomohla.

Jakkoliv tedy mělo být během tohoto pondělí dosaženo předběžné dohody mezi všemi třemi hlavními pilíři aliance, finální rozhodnutí má ve svých rukou vedení Mitsubishi. To by mělo rozhodnout zítra, tedy ve čtvrtek 24. února. Zda se tak ovšem stane a jestli týž den bude verdikt sdělen také médiím, není jisté. Stejně jako nelze předjímat výsledek diskuzí. Jedna věc nicméně má být jistá - i kdyby Mitsubishi nakonec zůstalo v Evropě, britský trh prý tak jako tak opustí. A to přesto, že jeho Outlander PHEV je nejprodávanějším plug-in hybridem v zemi od roku 2013.

Britští dealeři se tak již od loňského léta připravují na dobu, kdy budou prodávat maximálně originální tovární náhradní díly a namísto nových zákazníků budou vítat pouze ty staré na servis. Jeden ze zástupců automobilky pak pro Financial Times uvedl, že tyto plány se nemění, a to ani navzdory aktuálním změnám. Mitsubishi ovšem nehodlá nic komentovat, a tak nezbývá než si počkat na výsledek zítřejších jednání.

Lze pak už jen dodat, že jakkoliv mělo Mitsubishi stejně jako ostatní výrobci loni mizerný rok, v Evropě značka nakonec prodala 101 824 nových vozů. Suma sumárum je tak úspěšnější než Honda, která má na stejném kontinentu za stejné období na kontě jen 81 247 registrací. Tato automobilka zde navíc nemá ani partnera, jehož továrny či technologie by mohla využívat. Spíše bychom se tedy měli bát jejího odchodu.

Bude nové Mitsubishi Outlander k mání také v Evropě? To se nejspíše dozvíme během zítřejšího dne. Foto: Mitsubishi

Zdroj: Financial Times

Petr Prokopec