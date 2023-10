Skoro neznámý praktik SsangYongu si v testu Němců vyšlápl na domácího soupeře, překvapil před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SsangYong

Když Němci ve svém vlastním testu postaví něco proti německému autu, obvykle je z toho pro soupeře menší nebo větší fiasko. Od u nás skoro neznámého a přesto prodávaného SsangYongu Musso by člověk čekal přesně to, proti VW Amarok si ale vede slušně.

SsangYong má za prvních devět letošních měsíců v Česku na kontě již 2 391 prodaných aut, loňský výsledek tak korejská automobilka překonala již o 35 procent. To ji v žebříčku značek katapultovalo na 13. místo před Seat či Suzuki. Něco takového lze stoprocentně považovat za úspěch. Zvláště když SsangYong stojí nad propastí bankrotu pomalu se železnou pravidelností. Naposledy se tak stalo v loňském roce, kdy automobilku převzala společnost KG Group. Ta se zasadila také o změnu názvu na KG Mobility, původní označení včetně dračího loga však na vozech alespoň zatím zůstává.

Změnou neprošla jen automobilka, ale také její pick-up zvaný Musso. Ten se prodává ve standardním nebo prodlouženém provedení, přičemž druhá varianta dlouhá 5 405 či 5 415 milimetrů disponuje ještě přídomkem Grand. Na českém trhu přitom narazíte pouze na ni, cena pak startuje na sumě 748 990 Kč. Respektive na 990 990 Kč, pokud zvolíte vrcholný stupeň Premium. Jeho součástí je i výraznější nová čelní maska, která oproti výchozí úrovni Style prodlužuje onu délku o 10 mm. Rozvor 3 210 mm ale již pokaždé zůstává stejný.

Nová maska je součástí nedávného letošního faceliftu, který pick-upu zároveň přivál také přepracovanou palubní desku a nová multimédia. Změnami prošel také výčet asistenčních systémů, Musso by tak rozhodně mělo ještě nějakou tu chvíli bodovat. Dokazuje to ostatně i srovnávací test, jaký uspořádali kolegové z německého Auto Bildu. Ti Korejce postavili poti druhé generaci Volkswagenu Amarok, která se ukázala teprve loni. Máme tu tedy novější základ, který by logicky měl udávat krok, zvlášť když jde o německé zboží.

Abychom přitom zbytečně nechodili okolo horké kaše, rovnou zmíníme, že domácí vůz srovnání vyhrál. Nicméně Musso má i tak co říci, mimo jiné díky ceně. Amarok totiž bez 1 102 893 Kč nepořídíte, a pokud sáhnete po vrcholné výbavě Aventura, jste rázem za metou 1,5 milionu korun. V té chvíli ale na druhou stranu můžete počítat s třílitrovým šestiválcovým turbodieselem od Fordu naladěným na 241 koní. Se základem je nicméně spojen čtyřválec 2,0 TDI od VW, který produkuje 170 či 205 koní.

Proti druhé zmíněné verzi stojí 2,2litrový turbodiesel Korejců, který byl naladěn na 202 koní. Ve spojení s šestistupňovým automatem toto stádo odvádí lepší dynamickou práci než ústrojí Amaroku, co se však týče spotřeby, zde zůstává VW vpředu. Něco takového je poněkud překvapivé, neboť Musso je primárně zadokolkou. Jeho připojitelný systém 4x4 je nicméně kritizován, neboť systém ABS špatně vyhodnocuje získaná data. V důsledku toho se všechna kola otáčí stejnou rychlostí, což prodlužuje brzdnou dráhu.

Pohon všech kol se tedy u SsangYongu doporučuje aktivovat jen na zhoršeném povrchu, bez něj ovšem postrádáte jistotu a stabilitu. Amarok pak sice povětšinou též sází na pohon zadních kol, technologie přiřaditelné přední nápravy je však sofistikovanější. Jakmile vícelamelová spojka zjistí prokluz, okamžitě přední kola zaměstná. Zádní náprava navíc nepracuje s listovými pružinami jako u SsangYongu, což vede k vyššímu možnému zatížení korby (1 035 kg versus 955 kg).

Amarok se dále chlubí uzamykatelnou zadní nápravou již ve standardu, stejně jako kvalitnějšími plasty uvnitř. I když je tedy na straně SsangYongu nižší cena a vyšší výbava, stejně jako pohodlnější zadní sedadla, ve finále se Musso musí před Volkswagenem sklonit. Ovšem už to, že korejský pick-up byl tomu německému zdatným soupeřem v německém testu, je pro nás překvapením a pro Korejce jistě úspěch.

Musso se letos dočkalo lehčího faceliftu, který vozu nadělil novou masku či multimédia. Foto: SsangYong



Amarok druhé generace přišel na trh teprve loni, jde tak o konstrukčně mnohem mladší vůz. To mu dopomohlo k celkovému vítězství, ačkoli v některých ohledech se Němci od Korejců mohou učit. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

