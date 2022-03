Skoro polovina výroby aut v Rusku se náhle zastavila, produkce Putinovy limuzíny ale jede dál před 3 hodinami | Petr Miler

Drtivé dopady na automobilový průmysl po celém světě mají sankce uvalené Rusko, v samotném Rusku jsou ale zřetelně nejbolestivější. Analytici informují, že 45 procent tamní výroby se zastavilo, produkce toho možná nejméně potřebného auta ale jede.

Automobilový průmysl se zdá být otloukánkem, který mezi prvními naplno schytá dopady jakékoli krize. Po dvou letech trápení s koronavirem a jeho nepřímými následky zejména v podobě nedostatečných výrobních kapacity přišel konflikt Ruska s Ukrajinou, který má očividně velmi podobné dopady.

Přes týden jsme vás informovali, že dopady konfliktu tvrdě pociťují německé automobilky, kterým dnes chybí hlavně kabelové svazky z Ukrajiny a pochopitelně musí škrtat své ruské prodeje. To nejhorší ale Němci čekají - pokud z Ruska přestanou proudit i suroviny od hliníku po palladium, čeká nás zřejmě krize, kterou jsme ještě nezažili a ze které se celé odvětví bude vzpamatovávat hodně dlouho.

Pořád je ale lépe než v samotném Rusku, kde jsou dopady krize velmi bezprostřední. Jednak uvalené sankce a jednak volatilita kurzu rublu zastavily velkou část tamního průmyslu skoro ze dne na den. Informuje o tom ruský Avtostat, který se kupodivu drží faktů a dále zveřejňuje zprávy o tom, co se v Rusku reálně děje a neděje. Podle jeho dat bylo k 3. březnu zastaveno 45 % výroby aut v zemi, skoro polovina produkce tedy stojí. Týká se to jak zahraničních automobilek, které obvykle přerušily své aktivity v zemi, tak domácích výrobců, kterým chybí díly z ciziny. To je pochopitelně drtivý dopad a dá se očekávat, že situace se postupem času bude dále zhoršovat tak, jak Rusům budou docházet komponenty. I pro ně bude složité přejít na jiné zdroje.

Pozoruhodné za této situace je, že opět Avtostat zjistil, že výroba Aurusu Senat, tedy luxusního sedanu, kterému nikdo neřekne jinak než Putinova limuzína, jede dál. Loni tak problematická věc je najednou možná i v době válečného konfliktu - patrně proto, že auto se vyrábí v malých počtech a potřebné díly má společnost stojící za jeho produkci k dispozici nejspíše ještě na hodně dlouho.

Tušíme, že to je to poslední auto, které budou Rusové v dohledné době potřebovat, budoucnost ale zůstává otevřená. Stejně jako v jiných případech musíme vyjádřit naději, že konflikt nebude mít dlouhého trvání a podaří se najít řešení, které umožní rozjetou obchodní válku ukončit, neboť určitě neprospěje nikomu.

Takové škodovky už se v Rusku kvůli konfliktu na Ukrajině nevyrábí, Aurusy Senat ale ano. To je nepochybně pozoruhodný stav. Foto: Aurus

