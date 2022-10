Skoro třítunový elektrický sedan je další absurdita doby, zákazníkům to ale v tomto případě bude asi jedno před 2 hodinami | Petr Prokopec

Specifikace tohoto vozu nutí k smíchu, popřípadě k pláči, to už si vyberte sami. Při hmotnosti skoro 3 tuny a výkonu atakujícímu 600 koní je to s bateriemi ekvivalentními asi 28litrové nádrži vtip. Zrovna v segmentu rozmarných aut je to ale asi jedno, jejich kupci mají mnoho dalších.

Rolls-Royce nikdy nebyl značkou, pro kterou by hmotnost byla prioritou. Jeho zákazníci navíc nemají hluboko do kapsy, ba právě naopak bývají jejich garáže napěchované množstvím dalších aut. Mohou si tedy vybrat, který vůz budou pro jaký účel používat a nemusí se držet konvencí. Jezdit jen po městě s velkým, mnohatunovým sedanem pro ně není nutně nic problematického, klíčový je komfort.

Pochopitelně, i takoví lidé jezdí na daleké cesty, pro které se elektrický pohon nehodí, jinak ale Rolls-Royce je značkou, v jehož portfoliu elektrický vůz dává smysl. Do rozjetého vlaku se nicméně Britové nehnali, svou prvotinu s bateriovým pohonem představili až nyní. Z technického hlediska je to absurdita non plus ultra, ale ruku na srdce, ani jiné modely značky bůhvíjaký smysl nedávají - jsou to rozmarná auta a pro taková není ani omezená využitelnost překážkou.

Ačkoli Rolls představil nový model Spectre už nyní, do prodeje půjde až na sklonku příštího roku, a tak zatím nemáme k dispozici mnoho technických parametrů. Hmotnost nicméně automobilka prozradila a jak už tušíte, nízká rozhodně není. Při délce 5 453 milimetrů a rozvoru 3 210 mm totiž dvoudveřové kupé váží 2 975 kg.

Za touto obezitou stojí pochopitelně hlavně baterie, na které připadá 700 kilo. Tedy jen o 152 kg méně, než má na kontě celý supersport T.50 Niki Lauda od Gordona Murraye. Britský sporťák přitom vyfasoval dvanáctiválcový motor, jenž sám o sobě váží 178 kg. Ve chvílích, kdy jej tedy vyndáte, váží zbytek vozu méně než baterie Rolls-Roycu. Spectre s nimi přitom má zvládnout 520 km na jedno nabití, což je sice značně nereálný údaj, pro příměstské ježdění ale postačí polovina.

Britská automobilka nezveřejnila kapacitu baterií, zároveň ale uvedla, že na jednu kilowatthodinu vůz zvládne ujet zhruba 4,7 km. Dá se tedy předpokládat, že kapacita baterií se bude pohybovat okolo 110 kWh, dříve se spekulovalo o 102kWh akumulátorech z BMW i7. I ty mohou být na palubě, budeme-li ale kalkulovat s optimističtějším údajem, máme tu tedy ekvivalent zhruba 28litrové nádrže, což je u třítunového vozu opravdu vtip. Kupci tedy musí být smířeni s tím, že s autem dojedou leda ke svému soukromému tryskáči, přesně to ale může řadě z nich stačit.

V případě dobíjení nemůžeme dát do placu bližší data, značka totiž ani neupřesnila, zda vůz používá 400- nebo 800voltový elektrický okruh. Dodala však, že dle předběžných měření by Spectre měl disponovat 585 koňmi výkonu a 900 Nm točivého momentu, s nimiž zvládne zrychlit z klidu na stovku za 4,5 sekundy. Nejvyšší rychlost pak zmíněna nebyla, o více než dvoustovku ale nejspíše nepůjde.

Přesunout se můžeme k podvozku, o kterém se automobilka naopak poněkud rozpovídala. Aby se totiž systém Planar dokázal vypořádal s vyšší hmotností, došlo na jeho přepracování. Za normálních okolností tak podvozek počítá s odpojenými stabilizátory, díky čemuž se každé kolo chová zcela nezávisle. Jakmile se nicméně blíží zatáčka, Planar stabilizátory znovu zapojí. Mimo to dochází na přitvrzení tlumičů a vložit do hry se může i řiditelná zadní náprava.

Aby byl Spectre stabilní za každé situace, jen jízdu monitoruje 18 senzorů. Integrace baterie do podlahy navíc umocnila tuhost vozu o 30 procent. Automobilka pak navíc kvůli elektrickému pohonu optimalizovala i aerodynamiku, koeficient odporu vzduchu tak klesl na Cd 0,25. Za tím přitom stojí i přepracovaná soška Spirit of Ecstasy, která byla posazena níže, má dynamičtější (tedy předkloněnou) pózu a zároveň došlo na předsunutí jedné nohy před druhou. Že by to něco zásadního řešilo, pochybujeme, ale víte, jaká je doba...

Zajímavý je pohled na čelní masku, která je u elektromobilů v podstatě zbytečná. Rolls-Royce ovšem nepřistoupil k jejímu odstranění, naopak došlo na její rozšíření. Podsvícena je pak 22 diodami, na větší světelné hrátky ovšem došlo uvnitř. Kromě stropu protkaného optickými vlákny totiž zákazníci mohou sáhnout i po dveřích Starlight, do nichž bylo zasazeno 5 876 LED. Dalších více než 5 500 pak tvoří vlnu na palubce před spolujezdcem.

Tím nám dostupné informace víceméně končí, dodat lze už jen zmínku o nových předních sedadlech nabízejících vyšší pohodlí. Jejich příchod si pak nejspíše vyžádala 23palcová litá kola, která jsou těmi největšími, jaké Rolls-Royce ve své historii použil. Cena novinky se pak má pohybovat mezi modely Cullinan a Phantom, u základu ovšem nezůstane žádný zákazník. Dá se tedy předpokládat, že pod 10 milionů Kč žádný reálně prodaný Spectre nezamíří.

Rolls-Royce Spectre působí familiárně, jakkoli dvanáctiválec pod kapotou zaměnil za elektrické ústrojí. Technicky jde o nesmyslné auto, zrovna zákazníci Rolls-Roycu ale s tím ale z velké části problém mít nebudou. Foto: Rolls-Royce

Zdroj: Rolls-Royce

