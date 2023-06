Skutečné ceny elektrické novinky Chevroletu ukazují, že jejich avizované zlevnění zůstává utopií před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

Žádný skutečně levný elektromobil v poměru užitné hodnoty a ceny dnes na trhu zdaleka neexistuje a cifry v cenících v posledních letech jen rostly. Naděje na obrat pak leda zmírá. Takové Silverado EV mělo startovat pod 40 tisíci USD, nic takového ale nakonec neplatí a platit ani nebude.

V březnu roku 2009 odhalila Tesla první prototyp Modelu S a záhy oznámila, že základní cena vozu bude činit 57 400 dolarů. S touto sumou pak skutečně byly spojené první produkční exempláře, které Tesla začala prodávat o tři a půl roku později. V té chvíli jste přitom mohli počítat s paketem baterií o kapacitě 60 kWh, jenž byl nicméně softwarově omezen na pouhých 40 kWh. Dojezd tak činil pouhých 257 km za podmínek v praxi téměř nedosažitelných. S neomezeným paketem pak sice narostl na 370 km, ovšem v té chvíli již Model S vycházel na 67 400 USD a za 85 kWh si Tesla účtovala 77 400 USD (dnes 1,67 milionu Kč)

Od té doby všichni politici, stejně jako manažeři automobilek, mluví o zlevňování elektrického pohonu. Realitou je nicméně spíše pravý opak, i když dnešní bateriová auta nejsou o mnoho použitelnější než jejich předchůdci. Třeba současný Model S Dual Motor má jen o 10 kWh větší akumulátory (95 kWh), s cenou u nás ale startuje na 2 700 900 Kč (v době příchodu na trh české ceny neexistovaly). V podstatě stále stejné, jen párkrát vylepšené auto tak stojí o milion víc. To je skutečně posun k lepšímu.

Nejde nicméně pouze o Teslu, sliby levných elektroaut přichází vniveč i u jiných značek, nejnověji u Chevroletu. Ten ještě před pár měsíci lákal na to, že plně elektrický pick-up Silverado bude startovat pod 40 tisíci dolary (cca 864 000 Kč). Aktuálně však značka oznámila, že jako první zamíří do prodeje verze 4WT, která bude k mání od 79 800 USD (1 asi 724 tisíc Kč). Máme zde tedy prakticky dvojnásobnou sumu, která je navíc určena pouze fleetovým zákazníkům. Soukromníci oproti tomu mohou zvolit jen verzi RST za 106 895 USD (2,3 mil. Kč).

Ani jedno provedení pochopitelně není holým základem, místo toho verze 4WT počítá s bateriemi o kapacitě 200 kWh. Pro většinu lidí je ale klíčová cena, která se už 40 tisícům dolarů oficiálně ani nepřiblíží. Nová odhadovaná budoucí cena základní varianty momentálně narostla již na 50 000 USD (1 080 000 Kč) a nikde není psáno, že to je poslední posun tímto směrem.

Bude tedy zajímavé sledovat, kolik ze stávajících více než 185 tisíc rezervací bude nakonec přetaveno v reálné objednávky. Marketingová šéfka značky Amy Masica se ale nezájmu publika nebojí. Dodává totiž, že pick-up i za vyšší částku vždy nabídne odpovídající hodnotu. A kromě toho je prý dojezd základních modelů stále nad úrovní konkurence. Zatím ale nebyla zmíněna ani kapacita jejich baterií. Aby se však Chevrolet dostal na poloviční sumu oproti verzi RST, budou zákazníci nejspíše moci počítat jen se 100 kWh. Při několikatunové hmotnosti se pak ale příliš daleko na jedno nabití nedostanou.

Zlevňování elektromobilů se tedy nadále nekoná, přičemž Silverado EV je toho jasným důkazem. Aktuálně tak jen dodáme, že provedení 4WT by mělo disponovat 517 koňmi, zatímco RST jich nabídne dokonce 673. Zrychlení z klidu na stovku by se tak mělo odehrát za 4,5 sekundy. To je samozřejmě působivé, jenže při oněch cenách něco takového okusí jen vyvolení. Jak přitom taková dynamika souvisí s ochranou přírody, si rádi od Chevroletu necháme vysvětlit. Realistickou odpověď ale tušíme: Nijak.

Silverado EV bude zpočátku k mání jen ve verzi 4WT osazené bateriemi o kapacitě 200 kWh, posléze pak dorazí i luxusní provedení RST. Ač tedy značka původně slibovala, že ceny budou startovat pod 40 tisíci dolary, realitou je nakonec dvojnásobek. A verze za 40 tisíc USD byla oficiálně odpískána i do budoucna. Foto: Chevrolet

Zdroj: Chevrolet

Petr Prokopec

