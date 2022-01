Skutečně luxusní čínské SUV za 500 tisíc dorazilo do Evropy, se svými cenami a technikou stěží neuspěje před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Changan

Číňané už nestojí o to jen krást zákazníky Dacii, touží i po mnohem náročnější klientele, ke které ovšem přistupují podobným způsobem - nabízí i víc než konkurence za mnohem míň. Tohle je jeden z vrcholů jejich nabídky, přesto nestojí ani tolik jako základní Kodiaq.

Changan je už několik let jednou z nejúspěšnějších čínských automobilek, a to zdaleka ne jen na domácím trhu, loni se několikrát vyšvihla do pozice domácí jedničky. Značka si tak troufá stále výš a za pomyslný zlom lze považovat její modelovou řadu UNI. Pod tímto názvem Číňané nabízí vozy, které jsou vyvedené v novém designovém směru a sází na větší konektivitu i efektivnější motory.

První vlaštovkou se stalo menší SUV UNI-T, které s délkou 4 515 milimetrů bylo i jistou konkurencí pro již existující model Changan CS55. Na přelomu let 2020 a 2021 ale přibyl do nabídky druhý model, který je poněkud svébytnější. Říká si UNI-K, je 4 865 mm dlouhý, 1 948 mm široký a 1 700 mm vysoký. Není to tedy žádný prcek, což potvrzuje i rozvor 2 890 mm. A zaujme na něm také jeho vzhled. Ten trochu připomíná některá Porsche, zejména Cayenne Coupe a třebaže v řadě detailů se liší, celkový dojem je podobný. Německý zástupce ostatně není daleko ani s rozměry a stejně jako Changan propojenými zadními lampami, byť na stylové třetí brzdové světlo UNI-K ve spoileru musí zapomenout.

Že nejde o konkurenta Porsche, nejlépe napoví motorový prostor, dvoulitr je v této třídě spíše tuctovou jednotkou. Produkuje ovšem přijatelných 233 koní výkonu a 360 Nm točivého momentu, který osmistupňová automatická převodovka Aisin primárně přenáší na přední kola. Za příplatek si nicméně zákazníci mohou dopřát také pohon všech, standardně nejméně 21palcových kol.

Přesunout se můžeme do kabiny, kde oproti prvotině UNI-T udělali Číňané ještě větší pokrok. Kromě digitálního přístrojového štítu přišla širokoúhlá obrazovka multimediálního systému, která byla úmyslně nakloněna v úhlu 13 stupňů. Zredukována tak byla vzdálenost, jakou musí oči urazit mezi displejem a vozovkou, což má zvyšovat bezpečnost jejího používání. Kromě toho dostala i chemicky zpevněné sklo Gorilla Glass, které zostřuje obraz a eliminuje zanechané otisky prstů. I to má pomáhat bezpečnosti.

Do prodeje v Číně novinka zamířila loni a přestože se tituluje jako absolutní vrchol nabídky Changanu a jedno z nejluxusnějších čínských SUV vůbec, není nijak zvlášť drahé. Základní provedení vozu Excellence s dvoulitrem, pohonem předních kol a velmi bohatou výbavou, ve které nechybí ani elektrická sedadla, stojí jen 145 900 yuanů, tedy asi 500 tisíc Kč. To je hodně málo na tak velký, silný a vybavený vůz. A ani absolutní vrchol není drahý - verze Noble s pohonem 4x4 a vší probíranou výbavou včetně např. ventilovaných sedadel stojí 184 900 yuanů, tedy asi 635 tisíc Kč. O něčem takovém nelze v Evropě za podobné peníze ani uvažovat, však ani oholený Kodiaq s motorem 1,5 a předním pohonem dnes nekoupíte za méně než 864 tisíc Kč - to není vtip.

Changan tedy vycítil šanci uspět s tímto vozem i na západě, jmenovitě v Rusku, kde se čínským autům daří stále více a Changan patří mezi úspěšné značky. Automobilka oficiálně potvrdila, že vůz již má schválení pro provoz v Rusku a v přilehlých zemích, objevil se již na jejím webu a k zahájení prodejů by mělo dojít každým dnem. Auto je titulováno jako vrchol nabídky značky a jeden z čínských vrcholů obecně a byť ceny zatím zveřejněny nebyly, i špičková verze by se na nám přece jen bližším odbytišti měla vejít do 3 milionů rublů, tedy asi 840 tisíc Kč - pořád pod úroveň základního Kodiaqu. Počkejme s na víc, pokud se ale na auto podíváte, bude zřejmě těžké dojít k závěru, že by tu mohlo neuspět, nic srovnatelného dnes za podobné peníze zdaleka nekoupíte.

Changan UNI-K je jedním z nejluxusnějších čínských SUV, které se nemusí stydět ani za svou techniku. Každým dnem začne jeho prodej v Rusku a byť ceny budou vyšší než v Číně, prodejně by mělo bodovat. Foto: Changan

Zdroj: Changan

