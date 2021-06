Slavná automobilka opět přežila svou smrt, ke hvězdám ji má vrátit tento muž před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lancia

Některé entity je skutečně těžké zabít. Ačkoli je už sedm let formálně po smrti, stačil jí jeden model a jeden trh, aby prodejně překonala celou Alfu Romeo. To pak její návrat dává smysl.

Pokud se zadíváte na letošní prodeje Lancie, nejspíš nebudete věřit vlastním očím. Tato značka je v globálním smyslu slova sedm let po smrti a dožít měla pouze na domácím, italském trhu. Navíc má k dispozici jediný model, a to letitý Ypsilon vycházející z Fiatu 500. Nicméně i přesto stačil Lancii pomalu jen měsíc na to, aby celkovými letošními prodeji překonala Alfu Romeo, která sice taktéž nemá zrovna květnaté portfolio, ovšem k mání je napříč celým starým kontinentem i na řadě dalších míst světa. Vlastně tak není divu, že jí koncern Stellantis dává novou šanci.

Až dosud nebylo jasné, jakým způsobem se bude formovat budoucnost značky. Jedinou potvrzenou informací bylo, že Lancia má stejně jako třeba Alfa Romeo deset let na to, aby prokázala, že dokáže stát na vlastních nohou. V té chvíli bylo jasné, že jen za pomoci jednoho vozu něco takového nebude možné. Zvláště když Ypsilon je aktuálně již deset let starý. A jakkoliv se momentálně dobře prodává, Lancia si nemůže dovolit usnout na podivných vavřínech.

Koncern Stellantis nyní oslovil Francouze Jeana-Pierra Plouého, aby šéfoval designovému studiu značky a dohlížel na mladé talenty. Kromě toho v podstatě musí vymyslet zcela nový směr, jakým se veškeré budoucí vozy budou ubírat. To rozhodně není snadná práce, ostatně zmíněný Ypsilon jen stěží odráží letitou identitu. Lancia navíc v poslední době spíše jen přidávala svůj znak na sesterské modely, než aby vyrukovala s něčím vlastním.

Ploé má za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru, již v roce 1985 odstartoval u Renaultu, kde mimo jiné navrhnul Twingo. Po desetiletém působení u francouzského chlebodárce se pak přesunul k Volkswagenu a v roce 1998 k Fordu, než o rok později zakotvil u Citroënu. Zde se zasadil o vznik futuristických konceptů C-SportLounge, C-Métisse či GT, které do jisté míry zformovaly současný designový jazyk značky.

Koncern PSA, pod který Citroën spadá, se v mezičase spojil s italským FCA, načež vznikl již zmíněný Stellantis. Ploé tedy zaměstnavatele až tak nemění, spíše se posouvá o kancelář vedle. Sám uvádí, že „renesance Lancie je opravdu vzrušující výzvou. Lancia je ikonickou značkou, která bude navrácena na svou pozici v rámci Evropy, neboť v sobě skrývá obrovský potenciál.“ S tím rozhodně lze souhlasit, otázkou je však využití onoho potenciálu.

Lancia bude vyvíjena společně s novinkami Alfy Romeo a francouzského DS, což opětovně k originalitě nejspíše nepovede. Navíc se spekuluje o tom, že první novinkou by mělo být menší SUV postavené na platformě CMP. Tu již používá Peugeot 2008, DS3 Crossback či Opel Mokka, Lancia tak bude mít již od počátku plno soupeřů. Jakkoliv profilována má být spíše prémiově.

Jsme zvědavi, zda se v první vlně novinek dočkáme i nějakého toho historického návratu, ať už jde o hatchback Delta či sportovní Stratos. Na odpověď ale bude třeba ještě nějakou tu chvíli vyčkat.

Jean-Pierre Ploué (na snímcích v tmavé košili) byl jmenován šéfdesignérem Lancie. Za pomoci mladých talentů má přivést tuto značku zpátky ke hvězdám. Foto: Lancia

Zdroj: Lancia

Petr Prokopec