Slavné video Tesly s jízdou Autopilotu v roce 2016 bylo podvod, dosvědčil manažer, vůz dokonce naboural | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Iluze o náskoku Tesly na poli autonomních technologií nevznikla jen tak, sama automobilka se o to přičinila. Slavné video z roku 2016 na tom mělo lví podíl, nyní se ukazuje, že s ukázkou možností Autopilotu nemělo společného vůbec nic.

Systémy autonomního řízení jsou jedním z pilířů marketingu Tesly. Americká automobilka na nich do značné míry vystavěla své renomé, neboť zákazníkům nabídla něco, co jim konkurence nedopřála. Jak se ale stále jasněji ukazuje, renomé technologického lídra stálo spíše na správně zvolených slovech a tricích než na skutečném stavu věcí. Začít ostatně můžeme už názvy jako Autopilot nebo Full Self-Driving - obojí slibuje věci, které systémy Tesly nikdy neuměly.

Tento stav trvá už hezkou řádku let, jak dosvědčuje nejnovější kauza. Možná si ještě vzpomenete na slavné propagační video, které automobilka vypustila do světa v roce 2016, aby propagovala evoluční verzi Autopilotu s označením 2.0. Ta už pracovala s řadou nových senzorů i dalšími komponenty, které měly zaručit plně autonomní jízdu v jistém okamžiku v budoucnosti. K její aktivaci měl dle automobilky stačit už jen lepší software, který měl dorazit v řádu několika málo let. Jak už dnes dobře víme, nedorazil nikdy.

Vraťme se ale zpátky k onomu videu, které pro řadu lidí i nyní zůstává důkazem technologického náskoku Tesly. Ostatně Tesla jej stále prezentuje na svém webu a níže je přiložené z jejích vlastních komunikačních kanálů. Prohlédnout si na něm můžeme Model X, který zvládá urazit slušný kus po kalifornském Palo Alto cesty bez jediného zásahu operátora. Ten sice za volantem sedí, podle Tesly ale s autem nic nedělá.

To snad i je pravda, přesto nejde o ukázku autonomní jízdy pod taktovkou Autopilotu. Podle soudní výpovědi Ashoka Elluswamyho, někdejšího ředitele vývoje autonomních systémů firmy, proběhla celá jízda podle předem nalinkovaného scénáře, auto bylo v podstatě předem přesně naučeno, co má po cestě dělat. Automobilka kvůli tomu použila speciální třídimenzionální mapu celé trasy, po které se Model X prohnal předstírajíc, že vnímá prostředí kolem sebe a tomu přizpůsobuje svou jízdu. Nic takového se ale nedělo.

Aby situace byla pro Teslu ještě tragičtější, jedno z aut použitých při natáčení mělo při parkování havarovat, jakkoli na něj mělo být dohlíženo operátory i na dálku. Tesla nyní jistě bude tvrdit, že záběry měly ukazovat, co jednou může být. A realita za přípravou videa není až tak podstatná. Nám ale přijde ze soudního jednání podstatné jiné vyjádření - na otázku, zda video z roku 2016 ukazuje schopnosti systému Autopilot od Tesly, který byl v té době k dispozici v sériovém voze, Elluswamy odpověděl: „Ne.”

Co více k tomu dodat? Tohle je v našich očích jedním slovem podvod, vyvolávání zdání něčeho, co ve skutečnosti nebylo a v jakkoli dohledné době být ani nemohlo. Uplynulých 7 let to jen potvrdilo, Tesla se v principu neposunula prakticky nikam. Zase ale za tu dobu vydělala dost peněz. A ty nikomu nesmrdí, že?

Tesla se evidentně řídí příslovím „když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“. Dle výpovědi bývalého šéfa autonomních systémů Tesly je níže přiložené video s údajně autonomní jízdou Modelu X v podstatě podvod. Technologie měla vytvářet dojem něčeho, co není. A Tesla musela už tehdy vědět, že hned tak ani nebude. Foto: Tesla

Zdroj: Reuters

