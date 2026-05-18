Slavnou 24hodinovku na Nürburgringu málem vyhrál aprílový vtip, kombík se „žehlicím prknem” na zádi
před 4 hodinami | Petr Miler
Co začalo jako skutečný žert a pokračovalo jako žertovná realita, se nakonec stalo seriózní hrozbou. Při nezdaru několika favoritů se najednou BMW M3 Touring 24h ocitlo v boji o celkové vítězství v závodě a chvíli i vedlo, nakonec bralo alespoň první místo ve své třídě.
BMW tohle auto představilo raději už letos v březnu, aby si někdo nemyslel, že jde o aprílový vtip. Protože původně to aprílový vtip byl. BMW v dubnu 2025 ukázalo počítačovou vizualizaci závodního kombíku pro pobavení publika, stroj se ale setkal s tak pozitivní odezvou, že ho automobilka nakonec nejenže postavila, ale dokonce i nasadila do jednoho z nejslavnějších vytrvalostních závodů vůbec, čtyřiadvacetihodinovky na Nüburgringu a její Nordschleife. A právě tam se o uplynulém víkendu celý žert zvrhl podruhé a proměnil se v jeden z nejlepších automobilových aprílů vůbec.
Je přitom třeba říci, že letošních 24 hodin Nürburgringu nebylo snadným místem, kde by se tento stroj mohl prosadit. Byl ale o to víc skvělým místem, kde se mohl ukázat kvůli historickému zájmu o celý závod. Ten měl hlavně dva důvody - první si říkal Max a druhý Verstappen. Pro čtyřnásobného šampiona Formule 1 to byla první „reálná” (ty virtuální jezdí už dlouho) čtyřiadvacetihodinovka v jeho životě, což na jedné straně přitahovalo fanoušky a na té druhé soupeře vedlo ke skeptickým poznámkám na adresu tak „vyhajpované” účasti tak nezkušeného jezdce. Timo Glock, sám bývalý pilot F1, patřil mezi ně.
Verstappen ale zas jednou ukázal svou extratřídu a je v podstatě nepochopitelné, jak dobře si na Ringu počínal. I když na trati jel jen párkrát, nikdy dříve v noci a nikdy dříve za tolika různých teplotních podmínek a rozmarů počasí, byl stabilně nejrychlejším jezdcem v poli. I Glock, později „karmicky” diskvalifikován za opakovaná porušení elementárních pravidel, musel uznat, že co Verstappen na trati předvádí, je za hranicí uvěřitelnosti a konstatoval, že jede tak, jako by jeho mozek byl 100 metrů před autem.
Nordschleife nechce jen skvělého pilota, chce i spoustu zkušeností s ohledem na velmi specifické záludnosti trati - tisíc různých povrchů, tisíc nerovností, tisíc různě řešených obrubníků, není vůbec snadné tuto trať zvládat na jedničku ani za optimálních podmínek se stovkami odjetých kol, natož pak za deště, tmy a teplot blízkých nule. Verstappen skoro žádné zkušenosti nemá, jeho pár tréninkových jízd a kratších závodů bylo i optikou nejbližších konkurentů nic. Je v podstatě absurdní, abyste v takovém závodě jeli poprvé a hned byli za největší favority, ať už jste kdokoli. Jenže Max V. byl téměř bezchybný a extrémně rychlý a když naposledy opouštěl auto s číslem 3, předával ho s půlminutovým náskokem na prvním místě.
Historický zápis nakonec Verstappenovi a spol. pokazilo selhání kardanu na jejich Mercedesu 4 hodiny před koncem závodu, kdy celkem jednoznačně mířil za výhrou. Zvítězil tak jiný Mercedes-AMG GT s číslem 80 s Engelem, Stolzem, Schillerem a Martim u kormidla, víc pozornosti než vítězové si ale vysloužila zmíněná M3 Touring, která u fanoušků zřetelně znovu zabodovala. A i když se na začátku závodu mohla jevit mezi sportovními modely všeho druhu poněkud nepatřičně, po jeho konci ji museli začít brát všichni vážně.
Už v úvodních fázích závodu kombík ukazoval svou stabilní rychlost a po odstoupení několika es od Porsche Manthey Racing po loňského vítěze, BMW M4 od ROWE Racing, se ocitl mezi absolutní špičkou, kterou nikdy neopustil. Několik zpomalení závodu kvůli nehodám a únikům kapalin se po několika hodinách 24hodinového klání na trati sešly oba Mercedesy s Gounonem a Schillerem za volanty, právě s M3 Touring s Connor de Phillippim u kormidla. A Phillippi neprováhal šanci, aby se před oběma Mercedesy předvedl, s využitím provozu je předjel a na chvíli v celém závodě dokonce vedl.
Trvalo to ale jen krátce, protože svou snahu přehnal a M3 Touring stihla 45sekundová penalizace. Autu dále nepomohly ani špatně načasované výměny pneu a vrtochy počasí, přesto vůz nikdy neopustil vedení ve třídě SP-X, byl důstojným soupeřem favoritů ve třídě SP9 a nikdy nevypadl z první desítky. Nejrychlejší čas na kolo 8:13,580 je také hodný úcty. Nakonec se BMW zapsalo do historie 5. místem celkově a vítězstvím ve třídě SP-X, to na aprílový vtip vážně není špatné.
K celému vystoupení se později za vyjádřil Andreas Roos, šéf BMW Motorsport, který ve velmi otevřeném duchu přiznal, že divize M si přišla být „v p*deli”, když fanoušci na žert zareagovali tak, jak zareagovali, protože prostě musela auto postavit. Roos si podle svých slov vše vzal na vlastního triko a projekt rozjel bez souhlasu nadřízených s tím, že „bude snazší žádat o odpuštění než o povolení”, i vedení ale nakonec projektu zatleskalo a jelo se dál. Motorsport tak za 8 měsíců stvořil jakéhosi křížence silniční M3 Touring CS a závodní M4 GT3 EVO, zbytek příběhu už znáte sami.
Jestli vůz ještě někdy uvidíme v akci, je otázkou. Jak jste jistě pochopili, auto neplní požadavky třídy GT3, takže může nastupovat pouze v experimentálních kategoriích, na které nejsou ve většině závodních sérií zvědaví. Navíc se v boxech začalo proslýchat, že Roos zase nebyl takový frajer a celý projekt byl od začátku finančně kryt investorem z řad nadšenců, kterému bylo přislíbeno, že vůz po účasti v závodě dostane do své péče. Je-li tomu tak, šlo by skutečně jen o jednorázovou záležitost.
Každopádně je třeba pogratulovat BMW M, Connorovi De Phillippimu, Ugovi de Wildeovi, Jensu Klingmannovi a Neilu Verhagenovi za to, co na Ringu předvedli. Po odstoupení Verstappena a spol. to bylo to nejlepší, na co se dalo v závodě dívat.
BMW patří uctivá poklona za to, co na Ringu s kombíkem M3 předvedlo. Foto: BMW
Ani k vítězství neměl daleko, první ale byl nakonec Mercedes-AMG GT s číslem 80, trojka s Maxem Verstappenem byla dlouho ve vedení, ale nakonec ji zradila technika. Foto: 24h Rennen Media, tiskové materiály
Zdroje: Autoforum.cz, BMW, Mercedes-AMG, 24h Rennen Media
