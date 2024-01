Slavný autosalon v Ženevě je fakticky mrtvý, seznam letošních vystavovatelů vhání slzy do očí před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Čekali jsme po veškerém vývoji posledních let hodně málo, ale tohle je míň než hodně málo, je to prakticky nic. Na spočítání známějších automobilových značek, které letos budou v Palexpu vystupovat, budou bezpečně stačit prsty jedné ruky.

Psal se březen roku 2020 a o koronaviru jsme toho pořád věděli jen málo. Právě tehdy začaly obavy z pandemie kosit jednu velkou společenskou událost za druhou a odpískání některých z nich na poslední chvíli přerostlo v symboly svého druhu. Nebylo to totiž tak, že by si někdo mohl dopředu sednout, zvážit rizika a rozhodnout se, co udělá. Prakticky připravené akce se na poslední chvíli ukázaly být nerealizovatelnými, i když se organizátoři do poslední chvíle snažili, aby je aspoň nějak uspořádali.

Přesně tohle postihlo Ženevu 2020, jak bychom dnes říkali tamnímu autosalonu, kdyby se odehrál. Nestalo se, i když stánky byly téměř připraveny. Z kulis celé show se stala smutná autoshow duchů, na které chybělo jediné - lidé. A z celé události se stala pro organizátory i vystavovatele zkušenost tak bolavá, že se z toho Ženevský autosalon dodnes pořádně nevzpamatoval.

Letos se to mělo změnit, necelý měsíc před plánovaným začátkem Ženevy 2024 se ale musíme ptát, co z celé autoshow, která se měla odehrát mezi 26. únorem a 3. březnem, vůbec bude. Organizátoři nejslavnějšího autosalonu světa - jistě posíleni prodejem licence GIMS do Kataru - hýřili směrem k letošnímu ženevskému dostaveníčku optimismem, ten byl ale zjevně nemístný. Před sebou máme nutně finální seznam vystavovatelů a pohled na něj stejně nutně vhání slzy do očí, však si ho projděte sami.

Seznam vystavovatelů autosalonu v Ženevě, ročník 2024

• ACS

• AGVS UPSA

• Assura

• Auto-I-Dat AG

• Avenergy Suisse

• BYD

• Caresoft Global Limited

• Classic Le

gend Motors • DAB

• Dacia

• Erreerre Fuoriserie

• FIA

• Formula 1 Merchandising

• GP Motorsports

• Isuzu

• Kimera

• Lazareth

• Legends Magazine

• LMI Beeway

• Lucid

• Martin Engler

• MG Motor

• Microlino

• Pininfarina

• Race World

• Renault

• Routesuisse

• Shenzer

• Silence

• Swiss Racing Lab

• TCS

• The Car of the Year

• Totem

Dacia, Renault a MG, to jsou tak jediní relevantní vystavovatelé z českého pohledu. K tomu BYD a Lucid z toho globálnějšího. Pak možná Isuzu a Pininfarina pro svou obecnou známost. Ale jinak? Nula, téměř absolutní, ani Číňanů nakonec nepřijede tolik. Kdo na takový autosalon přijde? A proč by vůbec měl? Zdá se, že tohle dostaveníčko je prakticky po smrti.

Inu, doba je jinde, domnělá elektrická revoluce se zdá neuskutečnitelnou, investice automobilek do ní letí oknem a ekonomická situace se komplikuje, takže vyhlídky na prodej čehokoli se zhoršují. Do toho mají vzít automobilky miliony euro a nacpat je do vlastní prezentace na sice slavném autosalonu, ale pořád jednom z autosalonů, ke kterým se už otočily zády? Nezdálo se to moc pravděpodobné, a tak se to ani nestalo, téměř všichni významní hráči účast odmítli.

Žádný velký návrat „Ženevy” se tak nekoná. Bohužel, chce se dodat, autosalony jsme měli rádi, je ale těžké zavírat oči nad tím, že do současné doby a za současné situace na místě, kterému se říkávalo volný trh, klasicky pojaté autosalony prostě nezapadají. A v Palexpu nic principálně jiného uspořádat ani nejde.

Rok 2018 byl svědkem jednoho z posledních velkých automobilových dostaveníček v ženevském Palexpu, svůj obří stánek tam měla i Škoda. V roce 2024 se tam nic podobného neodehraje, ani omylem, ani zdaleka. Foto: Škoda Auto

Zdroj: GIMS

