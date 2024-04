Slavný designér po Superbu strhal další novinku Škody. Nový Epiq je podle něj leda epickým selháním před 11 hodinami | Petr Miler

Když jsme vám tohle auto představovali, konstatovali jsme, že epického na něm není vůbec nic. Podle Neilse van Roije jsme se mýlili - auto je prý epickým selháním a nesmyslem, nové designové pojetí škodovek nahrazuje to starší něčím horším.

Nielse van Roije si letos u škodovky asi neoblíbí. Možná si tak říká o práci ve firmě, světoznámý nizozemský designér stojící za řadou pozoruhodných kreací zejména pro zámožné klienty ale nejprve strhal pojetí nového Superbu jako nemastný a neslaný pokus sedět jednou zadnicí na dvou židlích. A nyní nechal jen pár nití suchých na nové Škodě Epiq.

Ani nám neučarovala. Přijde nám nemastná, neslaná, neosobitá, nehomogenní, generická... Našli bychom spoustu nepříliš pozitivně vyznívajících adjektiv, která ji nestaví do dobrého světla. Samozřejmě, je to náš názor, problém je v tom, že není jen náš. Už po odhalení byl nový design kritizován z mnoha stran. A pokud uvážíme, že jde o první vlaštovku z „hejna nového designového jazyka”, která má ukazovat i pojetí dalších novinek značky, pak to může být větší problém, než se zdá. Jeden nehezky pojatý model v portfoliu si může automobilka jako Škoda dovolit, ale celou generaci takových aut?

Vlna kritiky navíc sílí a nejnověji se k ní velmi otevřeně přidal právě van Roij ve svém sloupku v Auto Weeku. Hned na úvod se v něm podivuje slovům šéfa designu Škody Olivera Stefaniho, podle nějž „Škoda Epiq dokonale ztělesňuje všechny klíčové rysy nového designového jazyka”. Pokud to tak je, nenabídne škodovka nic opravdu atraktivního roky.

Van Roijovi vadí, že exteriér zcela postrádá jakékoli speciální rysy a bez loga by ani nedokázal poznat, že se jedná o české auto. „Kdo v tomhle rozezná DNA Škody, kterou jsme dosud znali?” ptá se s tím, že zejména boky a záď jsou generické. A příď je jen jednookým mezi slepými, neboť ve výsledku také není příliš originální.

Nizozemský designový guru se navíc ptá, proč vůbec Škoda měla nutkání vyrazit zcela novým designovým směrem a zahodit všechny dosud známé, typické prvky značky. Van Roijovi se dosavadní škodovky líbily a designu přisuzuje část jejich úspěchu. Tedy dosavadní... Do třetího Superbu a prvního Kodiaqu bylo vše v pořádku, už poslední Fabia, Octavia a jakési velké facelifty Superbu a Kodiaqu míří problematickým směrem. Je to ale nic ve srovnání s tím, co má přijít, pakliže se škodovka bude držet stylizace Epiqu pro všechny své novinky - pak něco povedeného nahradí něčím zřetelně horším.

Končící Superb III byl podle něj navržen velmi dobře se „zajímavými řešeními povrchů a skálopevnými proporcemi”. Obě vlastnosti ale Epiqu podle něj chybí a nechápe na něm skoro nic, včetně označení jména automobilky písmeny, nikoli logem. „Výjimečný znak, který v případě české značky přežívá už víc než sto let, zřejmě podle myslitelů ve Škodě není tak dobrý jako generický výklad názvu značky psaným písmem. Jaké úžasné rozhodnutí,” říká van Roij.

Jen interpretaci klasické mřížky chladiče podle něj lze označit jako „opatrně zajímavou”, ale to je tak vše. „Robustní přední nárazník má velmi hrubý vzor, který nemá se zbytkem vozu mnoho společného a se svými osmi svislými otvory vypadá docela jednoduše,” říká ke zbytku přídě a nejásá ani nad bočními partiemi s širokou tzv. tornádovou linií, která opticky odděluje zasklení od zbytku karoserie. Něco takového podle něj dnes používá kdekdo a znovu to není schopno zaujmout.

„Epiq není příliš výrazný, funkční ani autentický. Nové pojetí designu mohlo být ve skutečnosti Simply Clever, tohle je ale od Škody leda epické selhání,” uzavírá van Roij. A byť jsou to tvrdá slova, nemáme bohužel daleko k tomu s nimi souzní. Epiq není hotové auto, je to pořád jen koncept, škodovka by ale musela změnit hodně věcí, aby z tohoto nápadu vykřesala něco ohromujícího v pozitivním smyslu slova.

Nová Škoda Epiq prý nakonec epická je. Podle Nielse van Roije je to epické selhání. Foto: Škoda Auto

