Slavný designér strhal novou Škodu Superb. Mluví o extrémním zklamání a mizerné práci, která uspokojí jen účetní | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Nebyli jsme směrem k novému Superbu tak příkří, zvlášť po fiasku nového Kodiaqu, Niels van Roij je ale velmi kritický. „Nikdo nemůže vnímat nový styl exteriéru jinak než jako výrazný krok zpět oproti dobře propracovanému předchůdci,” říká.

Když Škoda letos odhalila nový Kodiaq, mluvili jsme o zklamání a vzhledu blízkému čínské kopii. Pojetí novinky tak dalece zaostalo i za střízlivými očekáváními, že jsme nový Superb hodnotili příznivěji, třebaže na něm byly vidět kompromisy dané už spojitostí s novým Passatem. Slavný nizozemský designér Niels van Roij, autor mnoha pozoruhodných automobilových kreací, má ale na věc o dost jiný názor. A na Superbu IV nechává suchých jen pár nití.

„V koncernu VW se něco děje. A je mu to zřejmě fuk,” začíná van Roij svůj sloupek v posledním vydání nizozemské edice Auto Weeku. Jako dnes už ostřílený designér, který se po práci pro různé automobilky vydal cestou samostatného působení pod hlavičkou vlastního studia, přitom není naivní. Ví, že automobilový průmysl byl vždy nemilosrdný, náklady bylo třeba vždy držet na uzdě. A dnes, kdy se marže ztenčují kvůli prodělečným investicím do politicky vynucených elektrických aut, ti platí ještě víc

Koncern VW o tom ví své, přesto má van Roij pocit, že nové generace Superbu a Passatu Němci odflákli až příliš a měli se snažit víc. Znovu chápe, kam oba tyto modely spadají, zejména mainstreamový segment D je podle něj v „terminálním stadiu” a trpí pod tlakem konkurence SUV, jenze u Superbu a Passatu to ale předem zní jako výmluva. Oba tyto modely byly ve svých předchozích generacích velmi úspěšné a přetrvávající zájem publika pro VW nebyl, nemohl být důvodem, proč jejich další generace ošidit. Přesně to ale podle něj udělal.

„Volkswagen Passat a Škoda Superb byly velmi přesvědčivými nabídkami. Předchozí iterace obou modelů byly také mimořádně dobře nakreslené. Také díky tomu se - ve spojení s úrovní jejich použitelnosti a vysokými zůstatkovými hodnotami - staly oblíbenými mezi firemními i soukromými zákazníky,” říká Niels van R. „Ale teď...?” ptá se záhy.

Za problém považuje v prvé řadě to, že se u obou aut nebyly použité jen stejné technické základy, to je u VW skoro normou, ale úplně stejné karoserie. A to prostě nemohlo dopadnout dobře. „U nejnovějšího Passatu a Superbu se koncern VW rozhodl sdílet nejen podvozky nebo hnací ústrojí těchto velkých a dost drahých aut střední třídy, ale také karoserie! Passurb nebo Supat? Hledejte rozdíly,” říká už velmi kritickým tónem.

A má pravdu. Podívejte se na boční partie, to jsou úplně stejná auta. Nejsou podobná, můžete vzít dveře z jednoho vozu, připevnit je k druhému a jede se dál. „Panely jsou doslova přenosné, zcela identické. Jak smutné,” říká dále van Roij a připomíná, že už z podobnosti odcházejícího a nového Superbu je zřejmé, že novinka pro rok 2024 je ve skutečnosti jen faceliftem předchozího modelu. Samo o sobě to podle něj není problematické, tady to ale zkrátka dopadlo špatně.

„I dřív to VW dělal. Například Golf VI byl překarosovanou pětkou. Jenže zatímco Golf VI byl esteticky výrazným vylepšením oproti generaci číslo V, o Superbu se to říci nedá. Jaké extrémní zklamání, jak mizerně odvedená práce,” pokračuje nekompromisně a rozebírá, co je špatně: „Na boku byla aplikována energeticky nenáročná a slabá povrchová úprava. Auto lze označit přinejlepším za nepopsatelné a anonymní tam, zatímco předchozí Passat a Superb byly od sebe jasně odlišitelné. Zachována byla pouze pro Superb typická míra prosklení, všechno ostatní z povahových rysů je pryč,” říká dál nizozemský designový guru.

A ani jeho závěrečná slova nejsou pochvalou: „Předchozí Superb byl mistrovským dílem designu Škody. Výsledkem tohoto designérského cvičení je vůz, který uspokojí snad jen účetní z Wolfsburgu,” uvádí. Superb se mu vedle Passatu přece jen zamlouvá víc, obě auta jsou ale podle něj designovým fiaskem. „Zdá se, že z této dvojice Superbu sluší nový oblek o něco víc než jeho německému bratranci. Nikdo ale nemůže vnímat nový styl exteriéru jinak než jako výrazný krok zpět oproti oběma dobře propracovaným předchůdcům,” uzavírá.

Jeho slova si přeberte sami, my si počkáme na první setkání s autem v běžném provozu. Smutné je minimálně jedno - auta skutečně používají stejnou karoserii, což je opravdu tragický přístup ke sdílení komponentů. Ve výsledku se zdá, že je to Passat, který tímto přístupem trpí víc, neznamená to, ale že by to Superbu prospělo. Vše nasvědčuje tomu, že Škoda nejprve z minulého Superbu udělala „nový”. A aby z něj ale mohla udělat i Passat, musela jej nejprve zbavit části charakteristických rysů a uvolnit cestu ke snadné výměně některých dílů. „What could possibly go wrong?” řekl by k tomu asi Jeremy Clarkson.

Nová Škoda Superb nás sice neohromila, vedle Kodiaqu se ale zdála být aspoň v pořádku. Nielsi van Roijovi tak nepřijde. Foto: Škoda Auto



Nový VW Passat je v podstatě Superb IV s vyměněnými díly, ke smůle obou vozů. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Week

