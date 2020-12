Slavný designér strhal podobu pick-upu Tesly, argumentuje jako nikdo před ním před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla/FS Design, koláž Autoforum.cz

Podle jeho vlastních slov mu trvalo rok, než si dokázal utřídit myšlenky na tento vůz a teď už si je dál nemohl nechat pro sebe. Je to jen názor, poukazuje ale na řadu pozoruhodných souvislostí.

Existují lidé, kteří toho v určitých oborech dokázali tolik, že jejich pohledy na věc nelze zcela ignorovat, ať už jsou nám blízké či vzdálené jakkoli. Frank Stephenson je na poli automobilového designu jedním z takových - je to jeden z nejrespektovanějších designérů posledních dekád, který má na kontě tolik obdivovaných či úspěšných aut, že jeho schopnosti jednoduše nelze zpochybňovat.

Pracoval mimo jiné u Fordu, kde měl na starosti Escort Cosworth a jeho notoricky známý dvojitý spojler. Pracoval u BMW, kde stvořil mimo jiné první X5 nebo první moderní inkarnaci Mini. Dělal též pro Fiat a jeho značky, takže stojí nejen za moderním 500, ale třeba i Ferrari F430 či Maserati MC 12. Pak skončil u McLarenu, kde dal tvář jeho moderním modelům, mimo jiné hypersportovnímu P1. Je to velmi zkušený člověk, který mnohokrát dokázal, že dokáže v různých dobách přijít s různými nápady, jež tyto éry později definují.

Nyní je na volné noze a jako šéf vlastní firmy FS Design pravidelně komentuje také práci jiných autorů skrze svůj kanál na Youtube. Naposledy si vzal na paškál loni představený pick-up Tesly jménem Cybertruck a vědom si záplavy až fanatických příznivců čehokoli, co Tesly udělá, přistoupil ke své kritice velmi sofistikovaně. Proto s ní prý také přichází až nyní - raději si dal více času na to, aby nechal sednout prach z prvotního rozčarování a urovnal si v hlavě všechny myšlenky.

Už z dosud zmíněného jistě tušíte, že jeho pocity z designu vozu nejsou pozitivní. Je velmi kritický už k samotným autorům, zejména pak Fanzi von Holzhausenovi, kterého kárá za to, že podoba budoucích aut není dána, není dílem osudu, který bychom měli odhadovat. Podle něj jsme podoby budoucnosti vytváříme a jakkoli je v mnoha ohledech nepředvídatelná, měli bychom se snažit o to, aby byla alespoň krásná.

O něco takového se podle Stephensona Cybertruck nesnaží a není podle něj ani tak nápaditý, jak někteří naznačují. Proto jej svého času nešokoval a nešokuje jej dodnes. Auto prý připomíná tendence 80. let a zejména podobu Citroënu Karin, který byl ve své podstatě tímtéž. Na rozdíl od pick-upu Tesly, který se tváří jako lunární vozítko, chladné ztělesnění ochrany před nehostinným světem, byl ale aspoň přátelský a útulný. Cybertruck je prý obraz paranoidní budoucnosti, ve které nechce žít, s níž souvisí i avizovaná balistická ochrana a podobné aspekty.

Konstatuje též, že design má být takový, aby ani po 10 letech nevypadal zastarale. To on sám opakovaně dokázal, třebaže jistě nebyl bezchybný, hranatý americký pick-up podle něj nemá šanci tak působit. A jako po analogii sahá po hrách na prvním Playstationu, který byl tehdy revoluční hrací konzolí nabízející nepoznanou grafickou věrnost. Podívejte se ale na hry pro něj určené dnes a sami si uvědomte, jak si jejich tehdejší grafiku pamatujeme. Podle Stephensona jednou dopadne Cybertruck stejně, ale v opačném gardu - dnes jej vnímáme jako vizi budoucí moderny, ale až jej za 10 let spatříme, přijde nám stejně komický jako někdejší hry pro Playstation dnes.

Jeho názory si pochopitelně přeberte po svém, krása je vždy v oku toho, kdo se dívá. Jeho jakýsi profesionální pohled na věc bychom ale neradili zcela ignorovat, ať už si o pick-upu Tesly myslíte cokoli. Průmyslový design není jen umění, má i svou racionalitu, logiku, které Stephenson očividně dobře rozumí, však jeho moderní Fiat 500 vypadá dobře i po 13 letech a Mini dodnes nevymyslelo nic jiného, než s čím kdysi přišel právě on. Pokud nyní naznačuje, že Cybertruck bude za 10 let tragikomickým ohlédnutím za závěrem právě končící dekády, může se to docela dobře stát.

Tesla Cybertruck Franka Stephensona neohromila, jeho argumentace proti ní je docela zajímavá. Foto: Tesla

Zdroj: Frank Stephenson@Youtube

Petr Miler