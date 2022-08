Slavný hotelový řetězec odhalil první luxusní superjachtu, relativně snadno ji můžete okusit i vy před 8 hodinami | Petr Prokopec

Bylo jen otázkou času, než se některý ze slavných hotelových řetězců odpoutá od čistě „pevninského” byznysu a vydá se i na moře. Toto je první pokus, který zajímavě vyplňuje mezeru mezi soukromými jachtami a zábavními loděmi.

Plovoucím palácům se věnujeme poměrně často, fascinuje nás zkrátka vše, co se hýbá, ať už v jakémkoli prostředí. Výjimkou není ani vůbec první loď hotelového řetězce Ritz-Carlton, o které se poprvé začalo mluvit již v roce 2017. Touto dobou pak již měla hostit první výletníky, do původních plánů však zasáhla pandemie koronaviru. Došlo tedy na několik odkladů, v jejichž důsledku se první plavba ze Španělska do Francie odehraje až 15. října.

Mezi ostatními zámořskými loděmi bude ale Evrima značně vyčnívat, jakkoli tomu tak nebude kvůli jejím rozměrům. S délkou 190 metrů patří spíše mezi „drobky“. Za tím nicméně stojí snaha nabídnout cestujícím pocity srovnatelné s těmi, jaké zažívají majitelé superjachet. Na palubu se tedy vejde pouze 298 hostí, kterým je určeno 149 kajut. Ty jsou rozděleny do šesti kategorií na základě nabízeného luxusu a dostupných služeb. Vrcholem je přitom dvoupodlažní apartmá The Loft, k němuž je přístup z horní i spodní paluby.

Soukromou terasu nicméně mají všechny kajuty, stejně jako mohou hosté počítat s personálem, který je jim k dispozici 24 hodin denně - tak jako ve skutečném hotelu. Těmto pocitům se pak Evrima snaží dostát i ve všech ostatních ohledech. Zadní část tedy okupuje společná terasa zvaná Marina, která má imitovat plážový klub. I proto byla usazena co nejblíže k vodní hladině. Cestující navíc z ní mají rychlý přístup k veškeré zábavě, tedy třeba k vodním skútrům.

Mimo to je možné počítat také s plně vybaveným fitness centrem, lázněmi či salónkem pro společenské akce. Nechybí pak dokonce ani prostor vyhraněný kuřákům, kteří si tak mohou užít doutník, aniž by kohokoliv jiného otravovali. Není tedy překvapivé, že o lodní lístky je velký zájem. Týdenní pobyt lze pořídit již od 7 600 dolarů (cca 183 tisíc Kč) na osobu, což lze v daném kontextu považovat za překvapivě málo. Současně je ale třeba dodat, že ceny nejlepších kajut se pohybují řádově jinde.

