Slavný moderátor už vyzkoušel faceliftovanou Teslu Model Y. Změn je mnohem víc, než se dosud mohlo zdát včera | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jedno z nejprodávanějších aut posledních let se pro letošek ukázalo v novém hávu. A vlastně nejen hávu, i pod ním najdeme inovací spoustu. Přesto se zdá, že o zájmu publika rozhodnou hlavně čelní partie ve stylu Cybertrucku.

V roce 2023 se Tesla Model Y stala jedním nejprodávanějších vozů světa. Sama Tesla vidí své vítězství jasně, trochu jiný pohled má na věc Toyota, která jako nejprodávanější auto vidí vlastní Corollu. Na obojím je část pravdy, ale protože Model Y je vždy přibližně jedno a to samé auto, zatímco Corolla si říkají různé dost odlišné vozy, není divu, že vítězství je obvykle přiklepnuto Tesle.

Loni se elektrické SUV rovněž dostalo do nejlepší desítky, ovšem zájem o něj začal klesat. Automobilka tak před nedávnem přišla s faceliftem, který by měl znovu přilákat více zákazníků. Otázkou je, zda se mu to povede, neboť tentokrát bude asi ve větší míře záviset na přijetí jeho designu. Bateriový navíc na řadě míst světa citelně ztrácí na přízni.

Tesla mezi výrobci dosud představovala výjimku v tom smyslu, že nebyla vnímána pouze jako automobilka nabízející elektrické vozy se slušnými parametry, ale i jako symbol jisté image. A i toto vnímání je vzhledem k politickým aktivitám Elona Muska v očích alespoň části publika ohroženo.

Faceliftované SUV se na každý pád nově ukázalo v garáži Jaye Lena, přičemž slavný moderátor na novou příď pohlíží s větším zalíbením, než tomu bylo u originálu. Ten též nebyl zrovna atraktivní, a tak je otázkou, zda u publika převládne jeho názor, nebo vnímání hranatého stylu Cybertrucku naroubovaného na dříve kulatý Model Y jako pěsti na oko. Jde přitom skutečně hlavně o příď, na zádi jsou změny méně radikální a na bocích prakticky žádné. Vzadu je nejvíc patrný podsvícený pás propojující zadní lampy.

Lena během testu doplnily šéfdesignér Tesly Franz von Holzhausen a technický ředitel Lars Moravy, kteří čelní partie vyzdvihují kvůli lepší aerodynamice. Ta pomohla jak se zrychlením, tak s dojezdem, a podobně také se snížením hluku uvnitř. Model Y navíc dostal nová akustická skla, načež je uvnitř tišší dokonce o 20 procent. Automobilka přitom čelní partie upravila i pod povrchem, pročež má „frunk“ výpustný otvor a lze jej tak využít i jako chladicí box.

Z hovoru s oběma zástupci Tesly je patrné, že došlo na vyslyšení značné části kritiky zákazníků, ať již tohoto vozu nebo jeho sourozenců. Na sloupku řízení je tak možné oproti inovovanému Modelu 3 nadále počítat s klasickými páčkami směrových světel, zatímco sedan dostal rozumně neovladatelná tlačítka na volantu. Mimo to Tesla chystá rozšířené originální příslušenství, které majitelům umožní faceliftované SUV lépe využívat. Rozšiřovat se pak ostatně bude celá nabídka.

Zatím je totiž Model Y k dispozici pouze ve verzi Launch Edition, která počítá s bohatším standardem, větší baterií a dvěma elektromotory. Ještě v průběhu roku by ovšem měla dorazit i základní zadokolka, stejně jako čtyřkolka s menším paketem a vrcholná varianta Performance. Vrátit se pak má i sedmimístná verze, v jejímž případě sice třetí řadu sedadel mohou okupovat maximálně tak malé děti, ale která i v takové chvíli pobere víc než drobný nákup.

Zpět ale k inovacím, které dále zahrnují třeba prosklenou střechu, jejíž sklo disponuje drobnými šupinkami stříbra, čímž je blokováno až 30 procent tepla, které by jinak vniklo dovnitř. Zcela přepracován byl také podvozek, který má nabídnout lepší ovladatelnost i vyšší komfort. Jakkoliv doufejme, že Tesla zapracovala především na kvalitě materiálu zavěšení, neboť ten měl dříve tendence praskat. Vše pak završuje Autopilot verze 4.0 jakožto součást standardní výbavy.

Faceliftovaný Model Y vypadá všelijak, ale to vypadal vždy a stejně se prodával dobře. Uvidíme, jak se bude dařit inovované verzi, Jay Leno jí dává palec nahoru. Foto: Tesla

Zdroj: Jay Leno's Garage@YouTube

