Slavný módní návrhář připravil hned dvě superluxusní jachty pro nejbohatší, využil své lásky k moři

Sám miluje plachtění i život mimo pevninu, dosud si ale užíval jen jachet, které mu připravili jiní. Nyní se rozhodl navrhnout dvě kompletní jachty, z nichž první zamíří k zatím neznámému kupci již příští rok.

Představovat Giorgia Armaniho by mohlo být považováno za nošení dříví do lesa. Italský návrhář je díky značce nesoucí jeho příjmení jednou z nejznámějších osob módní branže již po několik dekád. Jeho záběr je nicméně mnohem širší. Od roku 1975, kdy zformoval vlastní společnost, totiž pronikl i do světa hudby či sportu. Mimo to se věnuje také luxusním hotelům. Již před 18 lety tak podepsal smlouvu se společnosti Emaar Properties PJSC, která se měla zasadit o vznik sedmi hotelů a tří dovolenkových resortů.

Samotný návrhář je rodinou a přáteli popisován jako milovník moře. Jako takový se věnuje plachtění a značnou část roku tráví na palubách svých dvou jacht. První z nich zvaná Mariu mu byla dodána již v roce 2003, přičemž na délku měří takřka 50 metrů. Disponuje šesti kajutami, do kterých se vejde 12 hostů. To je poměrně stěžejní informace, neboť toto plavidlo si můžete pronajmout. Armani totiž v posledních letech více využívá jachtu Mariu, která narostla na 65 metrů a byla dokončena v roce 2008.

Právě čas strávený na moři se italský návrhář rozhodl zužitkovat u svého dalšího projektu. Tím je 72metrová superluxusní jachta, která vznikne ve spolupráci s loděnicemi Admiral Yachts. Pojmenována pak bude Metamorphosis, přičemž Armani ji nenavrhl pro sebe, nýbrž pro nejmenovaného, velmi zámožného klienta. Předána bude v příštím roce, přičemž následovat jí má další plavidlo. Zatímco „proměna“, jak zní překlad Armaniho prvotiny, již byla odhalena pomocí ilustrací, ve druhém případě prý zatím ani není znám klient.

Práce na projektu Armani odstartoval již v roce 2010, v důsledku jeho pobytu na moři ale zjevně došlo na mnohé nové a nové úpravy. Čekání se nicméně vyplatilo, neboť vnitřek nepřipomíná loď ani v nejmenším. Místo toho by se za dané interiéry nestyděl ani hotel, který je součástí mrakodrapu Burj Khalifa. Také interiéry nejvyšší budovy světa totiž pochází z pera italského návrháře, stejně jako je tomu v mnoha místních privátních rezidencích.

Jachta bude disponovat sedmi kajutami pro sedm hostů, kteří dále mohou zamířit do fitness centra, masážní místnosti nebo plážového klubu. Dále lze zmínit bazén či heliport, stejně jako „garáž“ pro vodní hračky. Stěžejním materiálem pak bylo teakové dřevo, které je v hojné míře kombinováno se skleněnými panely. Využití geometrických tvarů a otevřených prostor pak vnitřek dělá větším, než ve skutečnosti je. Klaustrofobií tedy nikdo trpět nebude.

O hosty se bude starat 20 členů posádky. Jachta pak má na jeden zátah zvládnout lehce přes 10 tisíc kilometrů, o pohonu nicméně nebylo zmíněno slova. Dá se nicméně předpokládat, že půjde o moderní ústrojí, které se bude snažit maximalizovat provozní efektivitu. Tajemná pak zůstává i cena, v tomto případě se ale rovnou můžeme odrazit od 10 miliard korun směrem hodně nahoru. Jak jsme zmínili, jde o exkluzivní stroje pro ty nejbohatší mezi bohatými.

