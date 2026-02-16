Slavný výrobce brzd po dekádách v oboru končí, druhý bankrot v krátkém časovém sledu už neustál
Petr ProkopecCo ještě loni vypadalo jako patálie, ze kterých se firma vyhrabe, se dnes jeví být definitivní tečkou za jejím fungováním. Na povel měla i značku s víc než 100letou historií, také ta je krachem zasažena. Mohou za něj nejen obchodní neúspěchy, ale možná i rozkrádání firmy zevnitř.
V posledních letech nejsou v automobilovém průmyslu ojedinělé ani krachy slavných společností s velmi dlouhou historií, za všechny můžeme zmínit Recaro. Výrobce sedadel doplatil na vývoje automobilové branže a vlastní neschopnost se mu přizpůsobit . Recaro nicméně ještě mělo štěstí v neštěstí, neboť jeho krachující evropskou divizi nakonec nakonec koupil ještě větší dodavatel Proma Group, který minimálně značku a její know-how hodlá zachovat.
Větší smůlu zřejmě budou mít výrobci brzdových komponentů StopTech, Raybestos a Centric. S těmi je zjevně definitivní amen, neboť mateřská společnost First Brands Group, pod kterou spadají, vyhlásila bankrot. Na ten nedošlo poprvé, žádost o ochranu před věřiteli firma podala již loni v září. Jen o pár týdnů později pak americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že zahajuje vyšetřování, neboť z First Brands záhadným způsobem zmizelo přes 2,3 miliardy dolarů (cca 47 miliard Kč).
Krátce na to ohlásil svou rezignaci šéf společnosti Patrick James, přičemž spolu s ním opustil vedení i jeho bratr Edward. Oba dva pak byli na konci letošního ledna formálně obviněni ze zpronevěry, neboť měli z firem spadajících pod First Brands vyvádět peníze a používat je k soukromým účelům. Jestli se to skutečně stalo nevíme, do uzavření případu je musíme považovat za nevinné, bratři Jamesovi ale měli takto z firmy vyvádět peníze déle než dekádu přes poměrně komplikované schéma.
Možná by to prošlo, kdyby firma byla silně zisková, loni v září ale vyšlo najevo, že First Brands má celkové dluhy ve výši 10 až 50 miliard dolarů (až 1,02 bilionu Kč), ovšem její majetek se pohybuje jen mezi 1 a 10 miliardami dolarů (nanejvýš 204 miliard Kč). Firmy StopTech, Raybestos a Centric proto byly nabídnuty k prodeji, aby došlo na alespoň částečné uspokojení věřitelů. Jenže dodnes se žádný zájemce nenašel, načež všechny tři společnosti končí. Finální tečkou pak má být rozprodej jejich skladových zásob.
Společnost StopTech přitom byla vnímána jako levnější alternativa vůči značkám jako AP Racing či Brembo, a jako taková nabízela brzdové sady pro osobní, sportovní i závodní auta. Založena byla před 27 lety a postupně zvyšovala svou reputaci výrobce velmi kvalitních, a přitom cenově dostupných komponentů. Ovšem v roce 2020, tedy po převzetí ze strany First Brands, šly prodeje postupně dolů.
Historie firmy Raybestos je ještě delší, sahá až do roku 1902. Postupně se zaměřila na prémiové kotouče a destičky, zatímco Centric oslovoval motoristy s méně naditou peněženkou. Skrze tyto tři firmy tedy společnost First Brands měla pokrytou značnou část trhu. Teď je po nich a jen čas ukáže, zda se někdo zmocní alespoň některých z těchto značek jako v případě Recara.
StopTech získal renomé výrobce kvalitních brzd pro náročné, přesto je teď po něm. Co s vše za tím stálo, ukáže až čas. Foto: StopTech, tiskové materiály
Zdroj: Motor1
