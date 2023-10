Slavný Ženevský autosalon se po pěti letech vrátí přímo do Ženevy, může to být další obrovské fiasko před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Tzv. GIMS alias Geneva International Motor Show se konala i letos, ale v Kataru, což je poněkud absurdní. Příští rok se ale Ženevský autosalon vrátí do Ženevy. A byť organizátoři mají jasnou vizi, jak snížit náklady pro vystavovatele, o úspěchu máme vážné pochybnosti.

Za posledních pár let se automobilový svět zásadně změnil. Zejména Evropa se ocitla v politických kleštích, které tomuto průmyslovému odvětví nedělají vůbec dobře. Tlak vyvíjený na elektrifikaci totiž vede ke zdražování na všech frontách, přesto automobilky nemají peněz nazbyt a šetří, kde se jen dá. Peníze totiž končí v investicích do objektivně nechtěné techniky či nechtěných aut, která ale automobilky nabízet musí. Nabídka a poptávka se zkrátka neschází, což je patrné i ve světě médií. Lidé si o nových autech, která jsou drahá a vůbec neřeší jejich problémy, odmítají byť jen číst.

Pokud si ovšem lidé nechtějí o takových vozech ani číst, jaká je asi šance, že se ve velkém pohrnou na autosalon se na ně fyzicky podívat? Víceméně nulová. Vedle z většiny drahých a nechtěných obyčejných aut tu sice máme žádoucí novinky z řad supersportů či luxusních modelů, v jejich případě ale pro změnu chybí vůle jejich výrobců je vystavovat. Lamborghini nebo Rolls-Roycu jistě nebude cizí obdiv širokého publika, je to ale drahý špás, když to takové vozy stejně neprodává. A firmy s nimi efektivněji zaujmou kýžené publikum s pomocí soukromých prezentací pro vyvolené.

Právě tyto skutečnosti by si měli uvědomit organizátoři autosalonu v Ženevě, kteří se chystají na velký návrat. Tedy velký ženevský návrat, nikoli katarskou napodobeninu, která si Ženevský autosalon říká též. K tomu má dojít od 25. února do 3. března 2024, a to na staré známé adrese, tedy na výstavišti Palexpo ve švýcarské metropoli. Šéf motor show Sandro Mesquita uvedl, že první akce po pěti letech bude o trochu menší než v roce 2019 či před ním. „Je to poprvé od pandemie, takže potřebujeme znovu zažehnout motor. Otázkou je velikost, vše záleží na počtu vystavovatelů,“ říká v tuto chvíli, i když už teď ví, že zájemců je dost na to, aby show v nějaké podobě určitě proběhla.

Mesquita dále uvedl, že Ženeva nehodlá ani v nejmenším kráčet ve stopách nedávných show, jako byla třeba IAA Mobility v Mnichově. Centrem dění znovu mají být nová auta, nikoli „zelená vlna“. Jakkoli dobíjení a různé prezentace elektromobilů pochopitelně ani v tomto případě chybět nebudou. Automobilky se navíc Ženeva snaží přilákat s pomocí nižších cen, neboť stánky si nebudou muset vytvářet samy. Tedy pokud nebudou chtít, v tu chvíli jim budou „prefabrikované” prezentační prostory ve čtyřech velikostech, kdy si vystavovatelé budou jen doplnit vlastní identitu a personál.

„Nikdy jsme nikoho nežádali, aby stavěl katedrálu, chápeme ale, že chtějí mít pod kontrolou svou image. Není tedy třeba, aby po předpřipraveném stánku sáhli všichni. Koneckonců, nejdůležitější je produkt. A my chceme všem nabídnout nejlepší platformu, na které jej ukázat,“ říká dále Mesquita. Je to chytrý postup, ale bude to na záchranu Ženevy stačit? Máme o tom vážné pochybnosti.

I když pojem Ženevský autosalon má ve světě aut pořád zvuk a řada firem se může nechat zlákat, spíše než velký návrat může být příští ročník obrovským fiaskem a posledním hřebíčkem do rakve celé legendy. Co se změnilo na zkraje řečeném? Automobilky šetří dál, jejich nabídka se vzdaluje od představ zákazníků dál a dál a autosalony jim toho mnoho neprodávaly ještě dříve, než nabídka nových vozů posunula až do dnešní podoby. Dedikované online premiéry změnily mnohé a v médiích jsme to začali vnímat už dávno - zpravodajství z autosalonu, to bývalo něco, mohli jsme se upsat a ufotit k smrti, abychom dosyta nakrmili čtenáře dychtící po záplavě novinek. Ale kdo o ně stojí od doby, kdy jste všechno podstatné viděli o několik týdnů dříve po záplavě upoutávek? Svět se prostě změnil a máme pocit, že pro klasické mezinárodní autosalony už v něm mnoho místa nezbývá, bohužel.

Zlatá éra autosalonů je pryč již pár let, takhle to vypadalo v Ženevě v roce 2015. Přesto organizátoři ženevského autosalonu doufají příští rok v návrat návštěvníků i automobilek. Povede se to? Příliš šancí tomu nedáváme i kvůli tomu, co dnes sami vnímáme. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

