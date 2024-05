Slepá sázka na elektromobily už automobilky dohání i finančně, zisky Mercedesu, VW a Stellantisu se masivně propadly před 9 hodinami | Petr Prokopec

Takhle to končívá, když dáte příliš mnoho vajíček do jednoho košíku a věci přestanou jít podle vašich očekávání. K jakékoli krizi má současná situace pořád daleko, trend ale není dobrý. A automobilky jeho příčinu jasně pojmenovávají.

Nejen my roky varujeme před tím, co s vysokou mírou pravděpodobnosti přinese živelný tlak na rozmach elektromobilů, takový profesor Indra o tom hovořil už v roce 2017. Tato auta představují méně žádaný produkt za vyšší cenu, což je ideální mix vlastností pro vznik ekonomických problémů všeho druhu.

Kdybychom se pohybovali na svobodně fungujícím trhu, automobilky by dávno poznaly, že tudy cesta nevede a preferovaly by znovu jiná řešení. Ale co když tato auta někdo přímo i nepřímo nařizuje? A vy tedy musíte zajistit, že si alespoň podstatná část lidí koupí intristicky dražší auta, o která téměř nikdo nestojí? To se postará přesně o to, co před pár dny popisoval šéf Stellantisu, když kritizoval právě - podle něj - „příšerné” nařizování elektromobilů.

„Pokud vám kvóta ukládá takovou podobu prodejního mixu, kde elektromobily mají dvojnásobek přirozené poptávky trhu, a nařízení vás tlačí do kouta tím, že říká: 'Pokud to nesplníte, zabijeme vás pokutami', důsledkem je, že všichni začnou tlačit na prodeje bateriových aut, což totálně zničí ziskovost,” uvedl doslova. Prostě se musíte podbízet cenami, k čemuž vám ale náklady spojené s vývojem a výrobou nedávají prostor. Ceny se tak stávají dumpingovými, což zisk pochopitelně odskáče jako první.

Dokud byly elektromobily relativně okrajovým zbožím a existovala po nich alespoň nějaká významnější poptávka - ať už ta přirozená nebo ta vyvolaná dotacemi a dalšími umělými výhodami - nepoznalo se to, popř. na nich šlo při účinné minimalizaci nákladů i vydělat (viz Tesla). Ale s růstem jejich významu v jakémkoli smyslu těchto slov se z nich stává potenciálně stále větší časovaná bomba, která začne explodovat v momentě, jakmile zájem klesne. A přesně to se nyní začalo dít.

Dosvědčují to ekonomické výsledky tří velkých automobilových koncernů, jmenovitě skupiny Volkswagen, Mercedesu a Stellantisu, které byly zveřejněny v posledních dnech. Zisky všech těchto společností najednou prudce klesly a otevřeně přiznávají i hlavního viníka - slabá poptávka po elektroautech.

VW uvedl, že provozní zisk za první tři letošní měsíce činí 4,6 miliardy Eur (cca 116 miliard korun, z čehož problém na první pohled nekouká. Jenže toto číslo je o 20 procent nižší než za první loňský kvartál. Spojitost má pochopitelně s tím, že koncernu poklesly celkové prodeje, jenže jen o 2 procenta. Trápení s prodejem elektrických aut jsou pro VW řádově větší, jak jsme vás v minulých týdnech opakovaně informovali, a právě ony zasazují výsledkům nejtěžší ránu - prodeje váznou a ty, které se přece jen uskuteční, jsou spojené s příliš nízkými cenami.

Ještě hůř je na tom Mercedes, který letá o elektromobilitě s nadšením mluvil od rána do večera, v poslední době ale otáčí. Činí tak zjevně tváří v tvář ekonomickým výsledkům, kdy kvartální zisk firmy z loňských 5,5 miliard Eur (asi 138 mld. Kč) klesl na 3,9 mld. Eur (cca 98,1 mld. Kč). To již představuje 30procentní propad, který je spojen s 8procentním poklesem celkových registrací. Hlavním problémem jsou ale znovu elektromobily, se kterými si automobilka užívá své. Mercedes v tiskových materiálech k odhaleným číslům přisuzuje propad „umírněné poptávce“ po elektrických vozech - to je pořád to totéž, jen diplomatičtěji podané.

Stellantis má ze všech zmíněných firem největší propady prodejů, prodal letos v Q1 o 11 procent míň aut. Obrat klesl o adekvátních 12 procent na 41,7 mld. Eur (1 049 mld. Kč), zisk se ale propadl ještě víc než u Mercedesu. V prvním čtvrtletí 2024 je o skoro 38 % níže oproti stejnému období loňského roku a činí 3,39 miliardy USD (asi 80 miliard Kč). Výsledky tohoto koncernu nejlépe ukazují zkázonosnost prodejů elektrických modelů - jejich odbyt meziročně o 8 % vzrostl, ale se ziskem spojený není, a tak platí, že čím víc těchto aut Stellantis prodá, tím míň celkově vydělá. Přesně jak říkal jeho šéf.

VW i Stellantis doufají, že se jim povede situaci zvrátit novými modely, kterých za dveřmi stojí opravdu velké zástupy. První zmíněný koncern má letos vyrukovat s 30, druhý pak s 25 novinkami. Jenže žádná z nich nebude vyloženě levná a málokterá bude šitá v prvé řadě na míru zákazníkům. Problémů tak může snadno jen přibývat a pokud se nevrátí nějaké velmi optimistické makroekonomické klima, ve kterém peníze znovu potečou ze všech stran proudem, velmi pravděpodobně jich také přibude.

Sázkou na elektromobilitu přišli Němci nejen o evropskou jedničku, jíž byl po dlouhá desetiletí Golf, zároveň přepočítávají stále nižší zisk. Výhled do budoucna pak není optimistický ani v nejmenším. Foto: Volkswagen



Ještě hůř je na tom Mercedes, jehož sázka na elektrické modely EQ je jedno velké fiasko. Foto: Mercedes-Benz



Stellantis dokáže elektromobily alespoň slušně prodávat, ale za jakou cenu, doslova? Čím víc jich pošle do světa, tím méně vydělává. Foto: Fiat

Zdroj: Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.