Slevy na nová auta se vrací ve velkém, problémy s odbytem má i Škoda

/ Foto: Škoda Auto

Automobilky jistě doufaly, že už se to nikdy nestane, bylo to ale podobně naivní jako jejich víra, že všichni budou s nadšením kupovat elektromobily. Zvlášť některých aut je tak najednou moc a nemyslitelné nejsou ani slevy atakující 30 procent.

Při hovorech s některými lidmi z automobilové branže si připadám, jako kdybych se bavil se svými dětmi. Těm musím opakovaně vysvětlovat, že peníze, které vydělám, nemůžu utratit dvakrát, třikrát nebo desetkrát, ale pouze jednou. Přičemž prioritou jsou pochopitelně veškeré složenky, „ty krávy nenažrané“. A teprve z toho, co zbyde, se dá platit cokoli jako hračky, zážitky nebo výlety. Kvůli zdražení prakticky všeho je ale zbývající suma pochopitelně nižší než v předchozích letech.

V takové situaci jistě nejsem sám, koneckonců i suchá čísla ze supermarketů ukazují, že Češi utrácejí stále méně. V první fázi přitom z jejich nákupních seznamů nevyhnutelně mizí ty nejdražší a nejméně nutné položky, tedy třeba i nová auta. Zvláště když za posledních pár let u nich došlo k opravdu razantnímu zdražení. Stačí si totiž jen uvědomit, že taková Škoda Octavia v roce 2013 startovala na 340 tisících korun. Dnes ale za takovou sumu nepořídíte ani menší Fabii s atmosférickým litrovým tříválcem pod kapotou. Octavia stojí skoro dvojnásobek, zvýšil se ale za tu dobu dvakrát váš příjem? Odpovězte si sami.

Němci nemají tak hluboko do kapsy jako my, ovšem také oni již pocítili zdražení energií, potravin a dalších klíčových položek. V červnu se navíc tamní inflace poprvé za čtyři měsíce zvedla, a to z květnových 6,1 na 6,4 procenta. Prázdniny se navíc přesouvají do své poloviny, což znamená, že zakrátko většina rodičů vyrazí na nákup nových školních pomůcek. A poté zaklapne peněženky kvůli počátku nové topné sezóny, která sebou může přinést další zdražování.

Časopis Auto Strassenverkehr, který dal dohromady velký přehled dostupných slev na nová auta právě v Německu, vedle toho naznačuje, že poté, co koronavirová pandemie způsobila výpadky ve výrobě a zvýšenou poptávku hlavně u firem, došlo na vyřízení nahromaděných firemních objednávek. Druhé letošní pololetí tak má být katastrofální, co se zájmu i z jejich strany týče. A proto již nyní přichází ke slovu dlouho nevídané praktiky, tedy slevy. Ty mohou být skoro až 30procentní, což je stejná úroveň, s jakou byla branže spojována v předpandemických časech.

Citelně levněji lze dle magazínu nakupovat hlavně auta, která stojí méně než 25 tisíc Eur (cca 600 tisíc korun). Minimálně lze počítat s 15procentní redukcí ceny, výjimkou však není ani 27procentní sleva. S tou je spojován hlavně Ford, který u modelu Focus udělal stejnou chybu jako u menšího hatchbacku Fiesta - tedy vymazal základní úrovně výbav. Velmi dobře vybavený stupeň Titanium je tak nyní k mání od 22 700 Eur (cca 544 tisíc Kč), tedy o 8 400 Eur (asi 201 tisíc Kč) levněji.

Podobně vysoko šplhá i Opel nebo Citroën. Takové SUV Crossland lze totiž pořídit od 22 900 Eur (cca 549 tisíc Kč), tedy o 22 procent níže, než startuje ceník. S až dvacetiprocentní slevou je ovšem spojována také Mokka. Citroën C4 lze pak pořídit o 25 procent levněji, C3 o 21 procent. Škoda má problémy s odbytem též, zejména pak v případě Fabie. Ta je nyní dealery tlačena levněji rovněž, místo oficiálních německých 18 300 Eur (cca 438 tisíc Kč) lze za základ s 80 koňmi zaplatit o 3 500 Eur (asi 84 tisíc Kč) neboli o 19 procent méně.

Se slevami je ovšem spojován i Volkswagen, byť v případě Golfu zatím nejsou tak velké. Nicméně Polo lze aktuálně pořídit o 17 procent levněji, v případě modelu T-Roc může být sleva až 18procentní. Malé SUV přitom startuje výše než základní hatchback značky, ušetřit tak můžete až 5 700 Eur (asi 137 tisíc Kč). Otázkou však zůstává, zda to něčemu pomůže. Ani s velkorysou redukcí totiž povětšinou nejsme na stejné úrovni jako v roce 2019.

V důsledku toho možná stávající nabídky osloví pár nerozhodnutých, ovšem většina lidí ani tváří v tvář velkorysým slevám neotevře své peněženky, protože na to jednoduše nemá. Experti tak naznačují, že ještě více dolů nyní poletí některé elektromobily, neboť automobilky budou potřebovat splnit flotilové limity CO2 a elektrická auta lidem vnutit musí. S blížícím se koncem dotací a mohutně klesajícími cenami ojetin pak slevy budou jediným krokem, jak zachovat jejich alespoň určitou konkurenceschopnost.

Takový Ford Focus dnes můžete pořídit v Německu až o 200 tisíc korun levněji. Ušetřit tak můžete částku, jaká by vám ještě nedávno stačila na novou Dacii a za kterou dnes koupíte velmi slušnou ojetinu. Foto: Ford



Problémy s odbytem má i Škoda, novou Fabii lze dnes koupit se slevou 19 procent jako nic. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Strassenverkehr

Petr Prokopec

