Slevy na auta v Německu jsou nejvyšší v historii, Škody stojí i o polovinu méně

Souhra několika faktorů najednou se postarala o to, že Němci si dnes mohou koupit nová auta s většími slevami než kdy dříve. Extrémy se týkají hlavně elektrických modelů, dole je ale celý trh.

Na počátku dubna automobilový expert a šéf výzkumného centra CAR, profesor Ferdinand Dudenhöffer, uvedl, že díky koronaviru můžeme zakrátko očekávat slevy na nová auta ve výši až 50 procent. Nyní tu máme počátek srpna a byť se zmíněná prognóza zdála být trochu přitažená za vlasy, došla svého naplnění. Na německém trhu lze nyní skutečně pořídit nové vozy i za méně než polovinu oficiální ceny. Platí to zejména v případě elektromobilů, i slevy na konvenční auta jsou ale historicky rekordní - v průměru činí skoro čtvrtinu a v extrému dosahují o více než 40 %.

Jak se to mohlo stát? Prvním hybatelem razantní snížení poptávky, o kterém jsme psali několikrát. Němci z obav z ekonomické budoucnosti omezili své investice a prodeje nových vozů na západ od našich hranic klesaly i v červnu, tedy po uvolnění všech restrikcí, o desítky procent. Za tohoto stavu se pochopitelně dealeři snaží zbavit skladových aut skoro za každou cenu, nezřídka i se ztrátou a snížení cen pomohla také vláda. Dočasně snížila DPH spojenou s novými i ojetými vozy a přidala dotace na konvenční i elektrická auta. To všechno dohromady posílá ceny ke dnu.

Nejvíce je to znát na nabídce elektromobilů. Taková Škoda Citigo iV je běžně v Německu k mání nejméně za 24 990 Eur (cca 652 tisíc Kč), momentálně se ovšem její cena propadla až k 13 089 Eur (341 tisíc Kč). Máme tu tedy 50,6procentní slevu, která je již lákavou pozvánkou k prodejcům. Podobné pořádky platí také u Smartu či Renaultu, neboť elektrické ForTwo je levnější o 45,4 procenta a Zoe o 45,6 procenta.

Vzhledem k omezené dostupnosti těchto aut a obecnému nezájmu Němců o elektromobilitu ale ani tyto pobídky nevedou k tomu, že by zmíněné modely vládly prodejním žebříčkům. Když už někdo chce levné auto, namísto zmiňované Škody Citigo iV si může sáhnou po Dacii Duster, tedy mnohem většímu automobilu umožňujícímu větší využití, a ještě mu zbude nějakých 40 tisíc korun na benzin. A pokud si vystačí s modelem Sandero, může si za cenu českého elektrického prcka pořídit rovnou dva rumunské kompaktní hatchbacky s litrovým tříválcem pod kapotou.

Slevy jsou pak spojené i s benzinovými a dieselovými vozy a jak jsme již zmínili, rovněž ty jsou rekordní. Loni touto dobou činily v průměru 18,7 % u 30 nejžádanějších modelů na trhu, letos už je to 22,5 procenta. Dáno je to také tím, že se dealeři konvenčních aut snaží konkurovat více zvýhodněným elektromobilům, což jim ale ve výsledku nepomáhá a lákavost elektrických aut nezvyšuje tak, jak si zastánci jejich podpory představovali.

Experti v čele Dudenhöfferem tak upozorňují, že dochází k neskutečnému pokřivení trhu, které by se Německu nemuselo vyplatit. Z výše zmíněného je totiž evidentní, že naši sousedé jsou na dotacích a dalších slevách přímo závislí, jinak by se v Německu aut prodávalo ještě méně. A ta elektrická by si nepořídil skoro nikdo. Jelikož značná část slev přichází ze státního rozpočtu, musí se vláda zasadit také o navýšení příjmů, čehož chce dosáhnout zvýšením daní na benzin a motorovou naftu. Tedy na paliva, která využívá většina národa a bude je používat i se svými levněji pořízenými auty. Bludný kruh? Skoro to tak vypadá.

Na tom ale zřejmě nikdo nic nezmění a Dudenhöffer radí, že pokud někdo z Němců má nyní peníze na nový vůz, měl by toho využít. Konstatuje totiž, že podobné příležitosti budou trvat nanejvýš do konce roku. Od začátku toho příštího půjdou daně zase nahoru a ceny se budou postupně zvyšovat.

Slevy na nová auta jsou dnes v Německu enormní, nejvyšší jsou na elektromobily. Grafika: CAR



Takovou Škodu Citigo iV tak lze pořídit o více jak polovinu levněji, ani tak ale prodejní rekordy netrhá. Foto: Škoda Auto

