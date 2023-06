Slova k zapamatování: Škoda očekává, že její elektromobily do 5 let prodejně překonají benziny a diesely před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Je to pětiletka jako vystřižená z projevu Milouše Jakeše. Pokud má Škoda něčeho takového skutečně dosáhnout, pak leda za cenu totální devastace prodejů spalovacích aut. Dnes u nás její elektromobily mají podíl na trhu 1,2 procenta, změnit to za 5 let na 50,1 procent bude oříšek.

Nejhorší je, když lidé z jakéhokoli důvodu přestanou přemýšlet. Není to zase tak výjimečné - někteří se stanou něčím posedlí, jiní na něčem závislí, další se něčeho nebo někoho zamilují, podobných příčin je nespočet. Domluvit se s někým takovým na čemkoli rozumném je prakticky nemožné. Však zkuste feťákovi domluvit, aby přestal fetovat, manželce posedlé jiným mužem, aby ho nechala být, nebo sebe přimět k rozumnému přístupu k vaší ženě, pokud ji tak moc milujete, i když vás přesto soustavně podvádí a využívá.

Jsou to složité situace, ze kterých je obvykle možné dostat se jen velmi náročnou, často měsíce či roky trvající katarzí. Ale to je soukromý život, v byznysu by měl zdravý rozum fungovat vždy a firmy přimět nabízet co nejlepší řešení ušitá na míru jejich zákazníkům. V automobilovém světě to přesto platí čím dál méně a je smutné, že jednou z nejvíce posedlých, na čemsi závislých, do nesmyslu zamilovaných a ve výsledku dogmaticky uvažujících firem se stala Škoda.

Za svůj profesní život jsem se seznámil se spoustou lidí pracujících v Mladé Boleslavi. Nechci házet všechny do jednoho pytle, zejména lidé z vývoje sice dělají, co se jim řekne, ale jsou k některým věcem značně skeptičtí. Ale je to menšina - zbytek je až slepě oddán představě, že pro škodovku má smysl jít cestou nabídky pouze elektrických aut, i když to ve skutečnosti žádný smysl nemá.

Image Škody je postavena kolem racionálně pojatých aut za rozumnou cenu. Co s takovými mají společného více jak dvoutunové Enyaqy a podobné nesmysly za snadno 1,5 milionu korun, které můžete rozumně používat jen v úterý a v dubnu za dobrého počasí? Nic, to není řečnická otázka. Stačí si uvědomit, že elektromobil by potřeboval asi 1,5tunovou baterii za snadno milion korun s životností 8, možná 10 let, aby vyrovnal potenciál primitivní 60litrové nádrže nafty, která stojí pár korun, vydrží věky a přes 60 kilo bude vážit jen plná.

Z pohledu Škody jsou elektromobily ve své současné podobě neprodejný nesmysl nevyžádaný prakticky nikým z jejích zákazníků - takhle je to jednoduché. Firma by měla usilovat o to, aby mohla nabízet všechno ostatní, jen ne to, maximálně při tom dostát zákonným požadavkům. Ale ne, ona si řekla, že elektromobily jsou boží, že kupci Fabie za 330 tisíc najednou někde vezmou milion, koupí si za třikrát vyšší cenu horší auto a budou šťastní. To si přece nikdo soudný nemůže myslet.

Škoda ale zůstává zaslepena a dogmaticky oddaná této myšlence. Jak moc? To nejlépe ukazují slova šéfa australského zastoupení Škody Michaela Irmera, který se rozpovídal o aktuálních cílech firmy. Prognóza Škody nyní předpokládá, že elektromobily značky předčí prodeje benzinových a naftových modelů do pěti let. Z pohledu Australana je to obzvláště pikantní, neboť Austrálie je na tom s nákloností k elektromobilům dost bídně a většina ostatních výrobců očekává, že benzinové a naftové motory zůstanou v Austrálii dominantní až daleko do příští dekády. Škoda má ale stejný stav za cíl všude, tedy jistě u nás.

Je to dost šílená vize, když uvážíme, že elektromobily mají letos na prodejích Škody v Česku podíl 1,2 procenta. V Austrálii jde pak o čistou nulu, na které se nic nezmění do počátku roku 2025, neboť do té doby se nebude v zemi prodávat ani Enyaq. Takže Škoda chce během 3,5 roku změnit 0 v 50,1 procenta v Austrálii? A 1,2 procenta v 50,1 u nás za 5 let? Tomu snad nikdo soudný nemůže věřit.

Jestli tomu věří Irmer, nevíme, je ale opravdu řádně „poučený”: „Spotřebitelé dávají opravdu jasně najevo, že je chtějí (elektrická auta - pozn. red.) stále více. A teď si myslím, že se dostáváme přes bod zvratu, kdy každý zná někoho s elektrickým autem. A pak je najednou méně neobvyklé ho mít, méně podivné a méně děsivé,” říká. Kolik lidí tato auta opravdu chce? A jak o nich smýšlí? My tedy známe nejen dost lidí s elektromobily, ale hlavně samotné elektromobily. A představa života s nimi je děsivá až až..

Pochopitelně neříkáme, že se to nemůže stát. Pokud Škoda prodá tou dobou 3 auta a 2 budou elektrická, cíl bude splněn. Zadupáním spalovacích modelů do země jde leccos, ale aby prodeje elektroaut vzrostly tak, aby se jich prodalo místo 400 asi 18 tisíc od ledna do května, to je obzvlášť českou optikou ryzí iluze.

Zapamatujme si tedy slova škodovky a suďme je za pět let. Podle nás zcela postrádají smysl pro realitu, ale třeba nás čas vyvede z omylu.

Škoda je posedlá elektromobily tak moc, že si myslí, že jich bude nadpoloviční počet prodávat už za 5 let třeba i u nás nebo v Austrálii, kde do začátku roku 2025 nebude nabízet ani nesmyslný Enyaq. Good luck with it, chce se říci. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Drive, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.