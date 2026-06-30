Slováci asi přijdou o výrobu Porsche Cayenne, dělí je od toho poslední krok ze strany Němců

Připusťme, že ve faktickém zajišťování výroby jakéhokoli nového Porsche spočívá jistá prestiž. V Bratislavě se stále mohou chlubit tím, že se starají o většinu produkce modelu Cayenne, nový šéf Porsche ale honí vyšší efektivitu. Osud Slováků tak mají v rukou německé odbory.

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Slováci asi přijdou o výrobu Porsche Cayenne, dělí je od toho poslední krok ze strany Němců

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Slováci asi přijdou o výrobu Porsche Cayenne, dělí je od toho poslední krok ze strany Němců

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Foto: Porsche

Připusťme, že ve faktickém zajišťování výroby jakéhokoli nového Porsche spočívá jistá prestiž. V Bratislavě se stále mohou chlubit tím, že se starají o většinu produkce modelu Cayenne, nový šéf Porsche ale honí vyšší efektivitu. Osud Slováků tak mají v rukou německé odbory.

Horská dráha, na kterou před pár lety naskočilo Porsche, zatím pořád míří jen opačným směrem, než si automobilka vysnila, tedy dolů. Ještě donedávna Němci mířili za 400 tisíci prodanými vozy ročně, přičemž zisková marže atakovala 20procentní hranici. Loni ale neprodali ani 280 tisíc aut, letos očekávají další pokles a aktuální jednoprocentní marže působí spíš jako výsledek účetních triků vedoucích k uchlácholení investorů.

Na trh se přitom valí další problematická elektrická auta, která po fiasku Taycanu a Macanu Electric stěží budou úspěšná. Nový šéf firma Michael Leiters se tedy rozhodl chod firmy zefektivnit alespoň na úrovních, které má pod kontrolou. Takže řeže náklady, kde se dá.

Leiters ostatně předpokládá, že poté, co spalovací Macan definitivně vypadne z nabídky, bude Porsche prodávat jen zhruba 200 tisíc aut ročně. Tedy polovinu toho, co původně plánovalo a čemu začala být uzpůsobována produkce. Dojít by proto mělo na vcelku nevídaný krok, a to přesun výroby modelu Cayenne ze slovenské Bratislavy do německého Lipska. Informuje o tom Frankfurter Allgemeine Zeitung, podle kterého by se přestěhovala kompletní linka - Slováci by tak přišli o výrobu spalovací, hybridní i teprve nedávno spuštěnou produkci elektrické verze.

Dává to nicméně smysl, neboť Porsche má továrnu v Zuffenhausenu, která se soustředí na sportovní vozy, a právě v Lipsku, kde se vedle Panamery montuje také Macan. Tento podnik tedy logicky nedosahuje svých plných kapacit, což by Cayenne dokázal vyřešit. Zda ovšem na jeho stěhování dojde, budou muset posvětit odbory. Porsche totiž přesun výroby spojuje s tím, že dělníci budou akceptovat nižší mzdy, než je v Německu obvyklé, neboť Slováci zkrátka berou méně. Odměnou by jim bylo zachování pracovních míst.

Pokud by ke stěhování skutečně došlo, pro Porsche by to znamenalo hned dvojnásobné zefektivnění výroby. Jakkoliv se totiž Cayenne montuje v Bratislavě, veškeré motory pro spalovací a hybridní verze automobilka vyrábí v Zuffenhausenu. Zkrátí a zlevní se tak jejich doprava, jakkoli u elektrické verze bude pro změnu nutné počítat s delšími dodávky, neboť výroby baterií se změny nejspíše nedotknou. Efektivita fungování struktur samotného Porsche ale půjde nahoru.

Otázkou samozřejmě zůstává, co by tato rošáda způsobila v rámci koncernu Volkswagen. Továrna v Bratislavě totiž spadá pod VW, a vyrábí se zde Q7, Q9, Škoda Superb a Passat. Vypadnutí jednoho z klíčových modelů tedy pro změnu povede k horší efektivitě tohoto podniku. Protože ale Němci konečně zvažují i dovoz některých svých modelů z Číny, mohli by zde začít nabízet Teramont/Atlas jako náhradu za Touareq, jehož výroba neskončila jen v Bratislavě, ale úplně.

Připomeňme už jen, že výroba Cayenne od roku 2002, kdy přišla na svět první generace, probíhala částečně na Slovensku a částečně v Lipsku, kde se montovali interiéry a probíhala závěrečná inspekce. Se změnou přišlo Porsche až v roce 2017 u generace třetí, která je až na motory slovenská. Elektrické provedení je pak označováno jako čtvrtá generace a zatím je slovenské zcela. Pokud má ale FAZ dobré informace, brzy se to změní.


Slováci asi přijdou o výrobu Porsche Cayenne, dělí je od toho poslední krok ze strany Němců - 1 - Porsche Cayenne Electric 2026 vyroba 01Slováci asi přijdou o výrobu Porsche Cayenne, dělí je od toho poslední krok ze strany Němců - 2 - Porsche Cayenne Electric 2026 vyroba 02Slováci asi přijdou o výrobu Porsche Cayenne, dělí je od toho poslední krok ze strany Němců - 3 - Porsche Cayenne Electric 2026 vyroba 03Slováci asi přijdou o výrobu Porsche Cayenne, dělí je od toho poslední krok ze strany Němců - 4 - Porsche Cayenne Electric 2026 vyroba 05
Slováci se sotva opřeli do výroby elektrického Cayenne a už o něj možná přijdou i s ostatními verzemi. Výroba všech derivátů se má přesunout do Lipska. Foto: Porsche

Zdroj: FAZ

Petr Prokopec

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