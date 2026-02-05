Slováci zahájili výrobu elektrického Porsche Cayenne, jeho velmi pravděpodobné fiasko poznají z první ruky
Petr ProkopecVzhledově podivné, provedením interiéru nepřesvědčivé a technicky marné auto vážící i víc než 2,7 tuny na současném trhu snad ani nemůže sklidit větší úspěch. Vyrábět se bude v Bratislavě, kde to díky flexibilitě tamní výrobní linky poznají prakticky okamžitě.
Slováci zahájili výrobu elektrického Porsche Cayenne, jeho velmi pravděpodobné fiasko poznají z první ruky
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Představte si, že vlastníte restauraci, která je široko daleko proslavená svými šťavnatými hovězími steaky. Pokud tedy zatoužíte po vyšších tržbách, tím nejlogičtějším krokem bude pokračovat ve stejném duchu jako doposavad, jen vše posunout o trochu dál. Investujete tedy do nových a větších prostor, najmete nový a lepší personál, který vycepujete tak, aby byl každý host ohromen. V byznysu není nikdy nic jisté a může se stát tisíc věcí, které vám do toho stejně hodí vidle. Zvolenou cestou je ale zkrátka daleko nejpravděpodobnější, že se dočkáte ještě většího úspěchu.
Porsche donedávna bylo takovým vyhlášeným podnikem, dělalo auta mimořádně rychlá, řidičsky atraktivní, velmi velmi kvalitní, a přitom bez problémů každodenně využitelná. Ať už jste sáhli po 911, Macanu, Panameře nebo Cayenne, vždy jste dostali tu víc toho a tu víc onoho, jinak ale všechno najednou. Co k tomu říci dnes? Už mizí pryč je... Hanka?
Ještě to není úplně pryč, s každou další novinkou se ale image Porsche coby takřka dokonalého výrobce aut rozpadá před očima, aktuální Macan je toho nejlepším důkazem. A není to tak, že my si myslíme, ale lidé kupují... Lidé právě nekupují - v Česku je dynamika naštěstí pořád pozitivní, neboť tu pořád nemáme takovou tradici a přítomnost značky v naší zemi se citelně zintenzivňuje, jinde se ale musí smiřovat s pádem.
Začali dobře, však zatímco v roce 2005, kdy nabídka Porsche byla torzem současného stavu, značka dosáhla na 96 794 registrací, o deset let později již dokázala prodat 225 121 nových aut. V roce 2021 pak poprvé přelezla metu 300 tisíc registrací, pod kterou další tři léta nesklouzla. Loni se však prodeje propadly na 279 449 vozů, tedy na úroveň roku 2020. A poslední měsíce jsou obzvlášť těžké.
Co za tím stojí, není nutné spekulovat. Němci se rozhodli, že spíš než hovězími steaky se chtějí zabývat luštěninami. Na něco takového je ale zvědavo stále méně lidí. V Zuffenhausenu tak začínají tahat za záchrannou brzdu a soustavně zmiňují, že skutečné maso se na stůl brzy vrátí. Než se tak ale stane, je zkrátka třeba vydržet s tofu a podobnými šlichtami. Mezi takové se řadí i Cayenne v elektrické verzi, který byl jako dozvuk předchozí mylné strategie představen v listopadu. A šokuje leda vším špatným, co má v záloze.
Momentálně se automobilka značka pochlubila, že odstartovala jeho výrobu, na kterou dochází ve slovenské Bratislavě po boku čistě spalovacích a hybridních variant. Tato integrace je pro Porsche klíčová, neboť v reakci na skutečnou poptávku může utlumovat či navyšovat výrobu toho kterého provedení. Slováci tak velmi pravděpodobné fiasko tohoto modelu poznají z první ruky.
Na úvod by Cayenne Electric zabodovat mohl, pár zvědavců si ho jako vždy koupí, to už Porsche zná. Zvlášť pak ve verzi Turbo, která se 1 156 koní, a je tak vůbec nejvýkonnějším produkčním modelem značky v celé její historii. Abyste vám dané provedení mohlo říkat pane, musíte na konto Porsche převést minimálně 4 248 747 Kč. Za ně pak dostáváte dvě elektrické jednotky, s nimiž Cayenne zvládne zrychlit na stovku za 2,5 sekundy. Pochopitelně ovšem pouze ve chvíli, kdy jeho baterie disponují vyšší kapacitou. Ta celková přitom činí 113 kWh, využitelných je z toho ovšem pouze 108 kWh, tedy ekvivalent 28litrové nádrže. Vůz vážící 2,7 tuny by pak s nimi měl zvládnout 617 km, na což lze říci jediné: „Leda ve snu!“. A platí to i pro méně výkonný základ, který má na kontě 642 km.
Porsche si přitom tyto baterie vyvinulo samo a rovněž je vyrábí na Slovensku, a to v Horné Stredě vzdálené od Bratislavy zhruba 100 kilometrů. Značka vyzdvihuje hlavně jejich termální management, který vůbec poprvé počítá se dvěma tepelnými deskami, kdy jedna je usazena nahoře a druhá dole. Značka tak dle okolních podmínek dokáže paket rychleji zahřát či naopak ochladit na ideální podmínky, díky čemuž je možné dosáhnout rychlejšího dobíjení i ve skutečném světě.
Že ale tímto posunem v technice dokáže Porsche oslovovat početnou klientelu dlouhodobě, silně pochybujeme. A nejen my, ke stejnému názoru dospěla sama automobilka. Proto ostatně již má nového šéfa, stejně jako byla změněna její strategie. Rozsvícená žárovka v hlavě ji ale přišla na obrovské peníze. Přitom stačilo od počátku používat zdravý rozum, který by snahu přejít od steakárny k vegetariánské jídelně nikdy nepřipustil.
Na Slovensku se začalo vyrábět elektrické Cayenne, a to včetně baterií. Obáváme se, že jinak než fiaskem nemůže snaha se s ním prosadit dopadnout. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
