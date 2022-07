Slovák odpovědný za klíčovou součást Tesly opustil firmu, pro automobilku je to další rána před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Bývá těžké si všimnout, že Teslu řídí vedle Elona Muska ještě někdo jiný, zrovna tento muž byl ale jedním z mála, kteří dostávali prostor i na firemních prezentacích. S tím je ale nyní konec, automobilku nadobro opustil.

Začíná se poněkud chaoticky budované impérium Elona Muska hroutit jako domeček z karet? Minimálně v případě Tesly to tak trochu vypadá. Marketingový génius totiž nedávno přiznal, že výrobce elektrických aut stojí a padá s autonomním řízením. O to překvapivější tedy bylo, když jen pár dní na to Tesla propustila 200 z 320 lidí, kteří měli na starosti systém Autopilot. Nyní však pro automobilku přichází ještě větší rána, její řady se totiž rozhodl opustit Andrej Karpathy.

Tento rodák ze slovenských Košic, který se s rodiči v 15 letech přestěhoval do kanadského Toronta, platí za geniálního vývojáře autonomních technologií. Pro Teslu začal pracovat v roce 2017 jako šéf divize zabývající se umělou inteligencí a během oněch pěti let se vypracoval na stěžejní postavu, která jako jedna z mála dostávala vedle Muska prostor i na firemních prezentacích. V březnu nicméně tento expert oznámil, že si potřebuje dát pauzu. Mnozí v Tesle se tak začali obávat toho, že automobilku opustí. A přesně to se nakonec i stalo.

„Bylo mi opravdu potěšením, že jsem během posledních pěti let pomohl Tesle dosáhnout jejich cílů. Během této doby se Autopilot vyvinul z pouhého udržování vozu v jízdním pruhu v technologii schopnou jízdy ve městě. Těším se, že výjimečně silný tým Autopilotu bude v této krasojízdě pokračovat. O to náročnější bylo rozhodnutí odejít,“ uvedl Karpathy s tím, že zatím nemá žádné konkrétní plány do budoucna. Tedy krom toho, že se chce dále věnovat umělé inteligenci.

Jak se zdá, Musk nejspíše o odchodu klíčové osoby věděl již delší dobu. A jelikož zřejmě rozchod neproběhl v nepřátelském duchu, objevil se šéf Tesly i na rozlučkové party pro Karpathyho. Všeobecně se pak očekává, že jeho náhradou se stane Ashok Elluswami, který byl šéfem týmu Autopilot ještě před příchodem slovenského experta. Tento post si pak sice ponechal i v posledních pěti letech, hierarchicky však spadal právě pod Karpathyho.

Tak jako tak jde pro Teslu o nemalou ztrátu, navíc v pro ni nadmíru klíčové divizi. Dost by nás přitom zajímalo, co konkrétně za odchodem nadmíru talentovaného Slováka stojí. Vůbec by nás ale nakonec nepřekvapilo, kdyby šlo o Muskovu nevyzpytatelnost a s tím spojené zmiňované propouštění. Pokud přitom šéf Tesly v Karpathyho nepřítomnosti vyhodil řadu jeho blízkých kolegů, pak hlava divize vyvíjející umělou inteligenci neměla důvod k návratu.

Lze už jen dodat, že Tesla tento týden představí novou verzi autonomního řízení FSD, v jejímž rámci by mělo dojít hlavně na nápravu chaotického odbočování vlevo. Od příštího týdne by pak tato verze měla být k dispozici i prakticky všem lidem, kteří systém používají. Zda ale skutečně dojde na zlepšení, to nám řeknou až následná videa, která bezesporu zaplaví Youtube. Kam se pak z Palo Alta vydá Karpathy, je zatím záhadou.

Zdroj: Andrej Karpathy@Twitter

