Slovenské létající auto je s novým motorem konečně připravené na sériovou výrobu, jako jediné nevypadá úplně směšně

Jeho auto pracuje na splnění svého snu už přes 35 let a teď se konečně dočkal. Příští rok si kupci odvezou první sériově vyrobené AirCary, smířit se ale musí s cenou odpovídající plně vybavenému Lamborghini Revuelto.

O létajícím autu ze Slovenska jsme poprvé psali už v roce 2013. A ani tehdy nešlo o úplnou novinku. Štefan Klein se svému snu věnuje už od roku 1990, kdy přišel s prvním prototypem, o 26 let později pak založil již druhou firmu, která se vůz s křídly snaží dostat do výroby. A jak se zdá, nakonec slaví úspěch, jakkoli trocha skepse pořád zůstává na místě. Tzv. AirCar společnosti Klein Vision se totiž dočkal dalšího odkladu, jakkoli to jeho tvůrci nepřiznávají.

Naposledy jsme o poslední evoluci tohoto létajícího auta informovali loni v dubnu, kdy si ho na sedadle spolujezdce vyzkoušel i slavný hudebník Jean-Michel Jarrre. Na palubu ho vzal sám Klein, který při té příležitosti zmínil, že produkční verze by měla být hotová letos. Nakonec by ale na její montáž a první dodávky zákazníkům mělo dojít až příští rok. Ono zpoždění ale má svůj důvod, neboť došlo na významné změny v motorovém prostoru, kde dosud sloužila jedna-šestka od BMW naladěná na 160 koní.

Nově nicméně AirCar počítá s agregátem od jihoafrického dodavatele (konkrétní jméno nezaznělo, mnichovská značka tam však továrnu má též), přičemž ten by měl nabízet hned tři verze pohonných jednotek, jež nabídnou 280, 320 a 340 koní. I s nejnižším výkonem přitom bude možné dosáhnout rychlosti 200 km/h na silnici a 250 km/h ve vzduchu, kde je nicméně třeba se držet pod hladinou 3 050 metrů, neboť kabina není hermeticky uzavřená a mohlo by tak dojít na narušení tlaku.

Klein poukazuje na skutečnost, že většina leteckých nadšenců se drží na maximálně kilometr nad zemí, proto by takové omezení nemělo být problémem. Jeho kolega Anton Zajac pak dodává, že jen v Severní Americe je dle odhadů provozováno 253 tisíc malých letadel. Pokud se tedy jejich firmě povede oslovit byť jen 5 procent tohoto trhu, pak má vystaráno. Dalšími klienty pak mohou být společnosti jako Uber, přičemž jen taxíků po celém světě jezdí přibližně 30 milionů.

Nejsme si ovšem jisti, že firmy nabízející přepravní služby budou na AirCar stát ve frontě. Spíš půjde v o hračku pro bohaté, neboť létající auto bude startovat na podobné částce, jakou dáte na dvanáctiválcové Lamborghini Revuelto v plné palbě a s individuální výbavou, tedy na zhruba 18 milionech korun. Pokud by jej tedy provozoval třeba Uber, vyšla by vás cesta z Prahy do Brna na pěkný majlant, aby se AirCar dokázal zaplatit.

Z pohledu movitých jednotlivců ovšem slovenský zázrak představuje nemalé lákadlo, na jejich místě bychom AirCar zaparkovali do garáže raději než další nové Lambo, Porsche či Ferrari. Ostatně jako jediný podobný pokus o létající auto vedle nich nebude vypadat úplně směšně, je to takový okřídlený supersport. lJsme tedy opravdu zvědavi, kolika objednávkami se Klein příští rok pochlubí. Aktuálně tedy už jen dodáme, že létající auto je 5,8 metru dlouhé a 1,8 metru vysoké. Jakmile pak roztáhne křídla, natáhne se na 7 metrů do délky a na 8,2 metru do šířky.

AirCar se pak chlubí třemi nádržemi, které zvládnou pobrat 160 litrů paliva. To stačí na překonání vzdálenosti 1 000 kilometrů, ať již na zemi či ve vzduchu. I přes své nemalé rozměry pak váží pouhých 800 kilogramů, na stavbu tak byly evidentně použity jen exotické materiály jako karbon či kevlar. Firma přitom nabízí i rozsáhlou individualizaci, načež si klientela bude moci zvolit třeba luxusní kožené čalounění či digitální palubní přístroje.

Produkční AirCar se dočkal nového motoru, příští rok s ním zamíří do sériové výroby. Foto: Klein Vision

