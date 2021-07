Slovenské létající auto se vydalo na první let mezi městy, podívejte se, jak dopadlo před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: KleinVision

Můžeme se ptát, jak dobré je to auto a jak dobré je to letadlo, obě role ale zastat prostě umí. Sám strůjce se s ním dostal z Nitry do Bratislavy za pouhých 35 minut. Po dalších třech mohl opouštět letiště po silnici.

Když v roce 1885 sestrojil Karl Benz svou motorizovanou tříkolku, jednalo se o skutečný mezník v automobilové branži. O jeden z dalších se během druhé světové války pokoušel ruský letecký konstruktér Oleg Antonov, jehož jméno dnes nesou ty největší letadla. V době válečných konfliktů nicméně pracoval na létajícím tanku, který by po shození z bombardéru dokázal vzduchem dorazit i za nepřátelskou linii. A ač sice neuspěl, odstartoval tím snahy spojené s vývojem létajících aut, které trvají dodnes.

My se v této souvislosti dnes můžeme opětovně podívat na Slovensko, neboť naši sousedé dost možná zašli vůbec nejdále. AirCar společnosti KleinVision má totiž aktuálně za sebou vůbec první meziměstský let, neboť odstartoval v Nitře a po pětatřiceti minutách skončil v Bratislavě. Zde pak stačilo stisknutí jednoho tlačítka a po pouhých třech minutách byl již letoun schopen jízdy po silnici, neboť jeho křídla se složila podél trupu, do kterého se zasunul ocas. Proměna z vozu na letoun pak trvá 2 minuty a 15 sekund.

Přistání v Bratislavě přitom bylo již 142. úspěšným počinem, ve vzduchu pak AirCar strávil již více než 40 hodin. Za jeho volantem/kniplem pak většinu času strávil zakladatel společnosti Štefan Klein, který se pochopitelně ujmul i pilotování během onoho meziměstského letu. Jeho produkt přitom aktuálně pohání 1,6litrový motor od BMW naladěný na 160 koní, který je doplněn obří vrtulí a bezpečnostním padákem. V této konfiguraci pak AirCar váží 1 200 kilogramů, což je vskutku působivé.

Slováci nicméně již chystají nový prototyp, v jehož případě již bude výkon navýšen na 300 koní. Zvládnout by proto měl nejvyšší letovou rychlost 300 km/h namísto dosavadních 190 km/h, přičemž dolet bude navýšen na rovných tisíc kilometrů. Kromě toho by měla být navýšena také maximální možná letová hladina, která aktuálně činí 2,5 kilometru. Kdy se však tohoto kousku dočkáme, zatím nebylo oznámeno. Stejně jako je otázkou sériová výroba.

Jisté je nicméně to, že „science fiction se stává realitou. Tento let nás přivádí do nové éry duálních dopravních prostředků, které nám přináší zpět svobodu, kterou si lidé původně spojovali s automobily,“ uvedl po úspěšném testu Štefan Klein. My mu pochopitelně přejeme mnoho dalších neméně šťastných, neboť pochopitelně k udělení úřednického razítka oněch 40 letových hodin nestačí.

Slovenský AirCar má za sebou první úspěšný meziměstský let z Nitry do Bratislavy, jenž trval pětatřicet minut. Pilotování a řízení se přitom ujmul šéf značky Štefan Klein. Foto: KleinVision

Zdroj: KleinVision

