Smáli se mu jako jednomu z nejošklivějších aut posledních let, teď se po šestinásobném zvýšení výroby znovu vrací do prodeje

Připusťme, že jde o zvláštně pojaté auto, které v mnohých nemusí vzbuzovat sympatie, na zákazníky ale zjevně funguje. A to tak moc, že si výrobce může dovolit jej posílat na trh znovu a znovu. Vždy s úspěchem.

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Mitsuoka

Přijde vám pátá generace Toyoty RAV4 po designové stránce poněkud nudná? Možná bychom trochu se hádali, neboť v předchozích iteracích na tom byla ještě hůř, nejnápaditější auto to ale rozhodně není - v tomto ohledu hraje největší automobilka světa na jistotu. Tím se diametrálně odlišuje od značky Mitsuoka, jejíž kořeny sahají až do roku 1968, ovšem jakožto desátá japonská automobilka byla uznána teprve před jednatřiceti lety.

Posláním Mitsuoky se stalo spojit techniku moderních japonských aut s původním designem klasických amerických a britských strojů. V roce 2020 tak představila model Buddy, který byl postaven na bázi RAV4 páté generace. Z původního SUV však zůstala zachována pouze střecha, dveře a okna, vše ostatní se změnilo. Inspirací pak Japoncům u čelních partií byl Chevrolet K5 Blazer, a to především jeho druhá generace z roku 1973, která se dočkala výrazné chromové mřížkovité masky.

V případě zádě ovšem Mitsuoka vyrazila k trochu jinému zdroji, hlavně světly totiž Buddy odkazuje na modely Cadillacu. Mezi nimi usazené víko zavazadelníku pak rovněž má inspiraci v amerických off-roadech 70. let. Výsledkem je svérázná retro všehochuť, které se mnozí smáli jako jednomu z nejošklivějších aut posledních let. Lidé z Mitsuoky se ale smáli celou cestu do banky, jak by řekl Liberace.

Automobilka totiž původně zamýšlela prodat 200 aut, zájem byl ale takový, že produkci musela dokola navyšovat. Od roku 2020 tak prodala zhruba 1 200 exemplářů, k poslednímu zastavení výroby navíc došlo kvůli nedostatku čipů. Nyní se jí ale podařilo produkci znovu obnovit, a tak tohoto Kámoše pošle v nové limitované edici k dalším 150 kupcům.

Ve srovnání s původním provedením se toho mnoho nezměnilo, nabídku barev pouze rozšířily dva nové odstíny Iceman Gray a Beach Greige. Pokud pak zákazníci zvolí bílou Globe One White Pearl II, musí se snažit sepsat objednávku co nejdřív, neboť se s ní počítá jen u 30 aut. V případě interiéru je pak na výběr různobarevné čalounění, které je ostatně jedinou změnou. Jinak si Buddy ponechává sériovou palubní desku včetně digitálního přístrojového štítu.

Pod kapotou je výběr ještě menší, neboť celá produkce se dočká 2,5litrového čtyřválce doplněného hybridní technikou, převodovkou eCVT a pohonem všech kol E-Four. Ceny startují na 7 260 000 jenech, což odpovídá zhruba necelému 1 milionu korun. To by na českou kotlinu nebylo vůbec špatné, v Japonsku však nejde o vyloženě nízkou částku. Ostatně za výchozí RAV4 s tímtéž agregátem a výbavou dají zákazníci zhruba polovinu peněz.


Mitsuoka Buddy je poctou především Chevroletu K5 Blazer ze 70. let. Vzadu lze ovšem najít také inspiraci Cadillacem. Uvnitř se ovšem Japonci soustředili jen na přečalounění původní Toyoty RAV4. Foto: Mitsuoka

Zdroj: Mitsuoka

Petr Prokopec

