Smart se vrací ke kořenům, po nesmyslně obřích vozech chystá zakrslého prcka jako z dob svých začátků
Petr ProkopecTohle je ten typ auta, které Smart na trh přinesl jako novum a nikdy jsme nepochopili, proč se od něj odklonil. Nyní je zpátky a aspoň uživatelsky by mohl fungovat i s elektrickým pohonem. S cenou a dalšími aspekty to bude horší.
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Smart se vrací ke kořenům, po nesmyslně obřích vozech chystá zakrslého prcka jako z dob svých začátků
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Tohle je ten typ auta, které Smart na trh přinesl jako novum a nikdy jsme nepochopili, proč se od něj odklonil. Nyní je zpátky a aspoň uživatelsky by mohl fungovat i s elektrickým pohonem. S cenou a dalšími aspekty to bude horší.
Možná vás to překvapí, ale se Smartem ForTwo první generace jsem najel docela dost kilometrů, po nějakou chvíli jsme jej s kolegyní používali jako firemní auto. A toho času jsme si 2,5 metru dlouhý vůz nemohli vynachválit, neboť určen byl pouze pro jízdu po Praze. Nikde tak nebyl problém s parkováním a díky 1,5metrové šířce často ani s dopravními zácpami. Dovnitř jste ovšem v jednom člověku napěchovali kde co, třebas i přední nárazník na daleko větší auto.
Proto mě zarmoutilo, když Smart ForTwo v předloňském roce došel na konec své životní cesty. Tedy nikoli onen konkrétní firemní vůz, nýbrž model jako takový. Němci si totiž v roce 2019 plácli s čínským Geely a začali pracovat na zcela nových vozech, které s těmi původními měli společný už jen název. Platí to především o posledním příchozím, kterým je Smart #6 (tedy prostě Číslo 6) - jde o 4,9metrový sedan, tedy dvakrát tak velké auto, než jakým byl původní ForTwo.
Nová firma, která přesunula sídlo i výrobu do Číny, ale zjevně na své kořeny úplně nezapomněla. Na autosalonu v Pekingu se totiž pochlubila konceptem #2, na pařížský autosalon naplánovaný na letošní podzim pak hodlá přivézt i jeho produkční verzi. Při pohledu na fotky je pak zjevné, že ForTwo se dočká přímého nástupce, přičemž podobně jako u druhé a třetí generace dojde i tentokrát vůči originálu na zvětšování - délka vozu se totiž má natáhnout na 2 792 mm. I tak je to ale prcek k pohledání.
Protože je Smart nyní už jen výrobcem elektromobilů, nepřekvapí, že ani novinka s jiným než elektrickým pohonem nepočítá. Veškeré detaily zatím nejsou známé, ovšem paket o kapacitě 35,7 kWh má zajistit dostatek energie na 300 km. Tak skvělá realita nebude, 35,7 kWh ale v tak malém autě do města stačit bude.
O úspěchu ale rozhodne hlavně cena, přičemž značka má aktuálně hodně velký rozptyl, zvláště když poměříme Čínu a Evropu. Zatímco třeba Smart #1, což je 4,3metrový hatchback, ve své domovině startuje v přepočtu na 444 tisících Kč, za #5 Brabus, tedy 4,7metrové SUV s 646 koňmi, u nás dáte 1 599 000 Kč. „Číslo 2” se na starém kontinentu, kam s ohledem na jeho debut jistě dorazí, bude pochopitelně pochybovat někde mezi.
Značka dále uvádí , že prototypy za sebou mají náročné testy, při kterých byl důraz kladen na hbitost ve městech, stabilitu, daleko nižší úroveň hluku a vibrací než předtím i maximální bezpečnost. Velkou pozornost pak Smart věnoval pneumatikám, přičemž mnohé směsi zkoušel na drsném povrchu i při vysokých rychlostech. Cílem totiž bylo najít takové obutí, které by umožnilo použití malé baterie bez ohledu na dopady na dojezd. Na realitu si počkejme, ale zakrslý prcek, to je přesně to, co od Smartu čekáme.
Smart ForTwo se dočká nástupce, který se zatím skrývá pod krycí fólií, mnoho toho ale neschová. Foto: Smart
Jako koncept se #2 ukázalo už v dubnu v Pekingu a naznačuje ještě víc. Foto: Smart
Zdroj: Smart
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