Smutná doba: Nový safety car pro elektrické formule je rychlejší než samotné formule, to jsme tu ještě neměli

/ Foto: Porsche

Při příležitosti 30. výročí úmrtí Ayrtona Senny jsme vzpomínali také na to, že prsty v jeho nehodě zřejmě měl i velmi pomalý safety car, který mu nedovolil dostatečně zahřát pneumatiky jeho Williamsu. Tak to obvykle bývá, ve Formuli E platí očividně jiné pořádky.

Tento víkend nás nečeká další Grand Prix Formule 1, místo toho se v Berlíně budou konat další dva závody elektrického šampionátu Formule E. Oba budou výjimečné, neboť startovní pole může počítat s novým safety carem. O ten se postaralo Porsche, které letos představilo Taycan v nové verzi Turbo GT. Právě na její ozdobení střešní světelnou rampou a grafickými polepy došlo. Automobilka z Zuffenhausenu navíc pro šampionát připravila dva exempláře, kdy modrý dostal do vínku i paket Weissach. K dispozici tedy má pouze přední sedadla.

Druhé provedení je pro změnu čtyřmístným vozem, počet sedadel a drobný rozdíl v hmotnosti jsou nicméně vedle barvy tím jediným, co obě varianty odlišuje. Po stránce technické se již nic nemění, dva elektromotory tedy produkují 789 koní. Automobilka se nicméně nechala inspirovat režimem Attack Mode, jímž jsou monoposty Formule E vybaveny a který jim umožňuje krátkodobě navýšit výkon o 68 koní na 476 koní. V případě Taycanu Turbo GT ovšem zatlačila na pilu mnohem větší měrou.

Zuffenhausenský vrchol tak dokáže po dobu 10 sekund nabídnout 1 034 koní, v důsledku čehož verze se zadními sedadly zvládá zrychlit na stovku za 2,3 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 290 km/h. U provedení osazeného paketem Weissach pak Porsche zašlo ještě dál, neboť stovku máte na tachometru již za 2,2 sekundy a maximálka činí dokonce 305 km/h. Zajímavé je, že obě verze - samozřejmě silničního vozu - stojí stejně, tedy 6 164 103 Kč.

Vraťme se nicméně k onomu safety caru, který je více než dvakrát výkonnější než monoposty Formule E a má být přinejmenším v nízkých rychlostech svižnější než ony. To je absurdní obrácení obvyklých pořádků, které jen připomíná, jak moc marné elektrické formule jsou z hlediska dynamiky. Zmíněné platí přesto, že ve srovnání s nimi Taycan o hodně víc váží, neboť zatímco takové Porsche 99X Electric váží jen 840 kg, Taycan Turbo GT má na kontě 2 290 kg (paket Weissach sráží jen 70 kilo).

Dodejme, že šampionát Formule E se posouvá vpřed, když ve srovnání s druhou generací monopostů přitom bylo navýšeno jeho regenerativní brzdění z 250 na 600 kW. Právě tento krok vedl značku (a pochopitelně celý šampionát) k odstranění hydraulických brzd, což mělo za následek jejich odlehčení. Závody pak mělo od letošního roku navíc zdramatizovat nové pravidlo zvané Attack Charge. V jeho rámci by totiž jezdci museli povinně do boxů, kde by došlo na částečné opětovné nabití baterií. Během 30 sekund by na palubu přibyly 4 kWh, tedy zhruba dvanáctina celkové kapacity. Po delší dobu by se tak jelo na plný plyn.

Jakkoli nicméně Attack Charge měl být představen již loni, nakonec k tomu nedošlo ani před měsícem v Misanu, kde se jel šestý a sedmý letošní závod Formule E. Místo toho bylo zavedení daného pravidla odloženo na pozdější dobu bez upřesnění termínu. Důvodem je skutečnost, že zatím neexistují dobíjecí stanice, které by dokázaly spolehlivě dobíjet baterie požadovaným výkonem 600 kW. I to nakonec maluje smutnou realitu současné elektromobility.

Automobilka z Zuffenhausenu bude znovu dodávat šampionátu Formule E safety car, jen místo dosavadního Taycanu Turbo S půjde o novou variantu Turbo GT. Ta disponuje dvakrát vyšším výkonem než samotné monoposty a ve srovnání s nimi má být alespoň v některých režimech jízdy rychlejší. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche, Formula E

Petr Prokopec

