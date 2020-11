Smutné časy pokračují, další značka odmítá lidem prodat auta, která umí vyrobit před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Nedostupnost některých aut v dnešní době nemusí být nic až tak mimořádného kvůli trvajícímu narušení dodavatelských řetězců, toto ale není ten případ. Velká část Audi RS někde došla prostě proto, že limity CO2 vymyšlené EU jejich další prodej už nedovolí.

Marně přemýšlíme, kdy jsme v automobilovém světě zažili tak divoký rok, jako je ten letošní. Koronavirová pandemie by bohatě stačila na to, aby byl zvláštní jako žádný jiný, k této vyšší moci se ale přidala i moc úřední, která navzdory nastalým komplikacím trvá na splnění drakonických limitů emisí CO2 ze strany automobilek. A těm tak nezbývá než dělat to, co musí.

V létě jsme psali o tom, že už současný flotilový limit 95 g CO2/km přepočtený na každé prodané auto je ze strany většiny automobilek nesplnitelný, a tak buď nebude splněn, nebo se z části aut stane nedostatkové zboží. A nebo obojí. V tuto chvíli to vypadá, že v závislosti na té které značce dochází k naplnění každého ze zmíněných možných scénářů, před uzavřením bilance po skončení nového roku je ale hmatatelný zatím jen jeden - část aut se prostě nedá koupit, i když je lidé chtějí, automobilky je umí vyrobit a ony vozy mají veškerá potřebná schválení.

Proč to tak je, jsme detailně popisovali v září, kdy z prodeje v zemích EU vypadl VW Polo GTI. Oficiální informace byla, že malé GTI je „vyprodané”, což takto technicky označit lze, není to ale úplně přesná informace. Polo GTI nebylo a není vyprodané vzhledem k tomu, co by VW chtěl nebo uměl vyrobit. Je vyprodané jen vzhledem k tomu, co naplánoval vyrobit, protože kdyby produkci takto (a zdaleka ne jen Pola GTI) neomezil, příliš překročí limit CO2 na jedno prodané auto. EU by pak platil takové pokuty, že se mu více vyplatí některá auta raději vůbec nevyrábět a neprodávat.

Do stejné situace se nyní na některých trzích dostalo Audi, kterému pro změnu „došla” část výkonných modelů RS. Neznáme zatím přesnou konstrukci omezení čtyř kruhů a čekáme na upřesnění, soudě podle různých informací na webových prezentacích značky v jednotlivých zemích ale nebude stejná situace panovat všude a každý trh může mít trochu jiné kvóty. Tak či onak tam, kde k naplnění došlo, nejsou dotčené modely k mání žádným způsobem.

Stalo se tak kupříkladu v Nizozemsku, jak ukazuje i níže přiložený screenshot - u části typů chybí ceny a modely pak zcela chybí v konfigurátoru. V reakci na dotaz na lokální zastoupení nám bylo sděleno, že modely RS4, RS5 Coupé, RS5 Sportback, RS6 a RS7 jsou „dočasně nedostupné”, nelze je zadat do výroby a není možné koupit ani skladový vůz. Do konce roku se situace nezmění, protože kvóty pro letošní rok byly vyčerpány. Automobilka tak doslova odmítá prodat auta, která jinak normálně vyrábí, protože už se prostě nevejdou do tabulek.

Česká nabídka Audi se podle webu značky zdá být podobným problémem nestižena, vypadá to ale buď na neaktuální prezentaci, nebo prostý předpoklad, že takový vůz stejně nebude dodán letos - beztak už je polovina listopadu. Nizozemci jsou možná jen upřímnější nebo méně obratní. Jeden z českých dealerů nám řekl, že ani zde už nejde třeba model RS6 letos reálně koupit několik týdnů a situace se do příštího roku nezmění.

Je to bizarní, ale nemá smysl nad tím dále hořekovat, tak to zkrátka je. Rada od onoho dealera zní: Pokud si chcete koupit výkonnou verzi toho či onoho modelu, nečekejte na pozdější měsíce roku. Kvóty jsou, budou, nejspíše budou jen příkřejší a ze začátku roku z podstaty nemohou být vyčerpány. S přibývajícím časem v rámci kalendářního roku to bude stále pravděpodobnější a jakmile pohár přeteče, už s tím neudělá nikdo nic. Jedině individuální dovoz nebo koupě ojetiny může být řešením.

Nabídka Audi RS v Nizozemsku poněkud prořídla, automobilka má „vyprodáno” - kvóty dovolující ji se vejít do limitů CO2 ze strany EU byly vyčerpány. Foto: Screenshot Audi.nl



Jedním z dotčených modelů je Audi RS6, podle informace jednoho místních dealerů se ani zde reálně nedá letos koupit už týdny. Foto: Audi

