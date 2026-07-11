Smutný facelift sebral autu přes noc 95 koní, na vině nebude jen „obvyklý podezřelý”

Že emisní regulace neznamenají pro motory aut zrovna vzpruhu, není nic nového, ale 95 koní, které představují hromadu výkonu i relativně? Zdá se, že tady někdo reagoval poněkud přehnaně a hlučnějším výfukem to nezastře.

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Smutný facelift sebral autu přes noc 95 koní, na vině nebude jen „obvyklý podezřelý”

včera | Petr Prokopec

Smutný facelift sebral autu přes noc 95 koní, na vině nebude jen „obvyklý podezřelý”

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Foto: Land Rover

Že emisní regulace neznamenají pro motory aut zrovna vzpruhu, není nic nového, ale 95 koní, které představují hromadu výkonu i relativně? Zdá se, že tady někdo reagoval poněkud přehnaně a hlučnějším výfukem to nezastře.

Osmiválcových aut v prodeji soustavně ubývá, přesto lze jejich nabídku pořád považovat za obstojnou. O motor V8 si pořád můžete říct u Audi, u BMW či Mercedesu. Stejně tak vás neodbydou ani u Ferrari, Lamborghini nebo Porsche. A pokud vám to nestačí, poměrně početné osmiválcové portfolio produkuje také Land Rover. Patří do něj i Defender OCTA, který je vlajkovou lodí této rodiny. Poprvé byl odhalen v roce 2024, kdy se pod přední kapotu nastěhoval 4,4litrový V8 z produkce BMW.

Pohonná jednotka přitom tehdy produkovala 635 koní, se kterými 2,5tunový luxusně koncipovaný off-road zvládal stovku za rovné 4 sekundy. Britové i proto poladili podvozek, který se mimo jiné dočkal širšího rozchodu či hydraulicky ovládaných tlumičů. Mimo to pak dorazilo i vůbec nejrychlejší řízení, jaké kdy Defender dostal, a masivní brzdy počítající s kotouči o rozměru 400 milimetrů vpředu a 365 mm vzadu.

Nyní Land Rover přistoupili k modernizaci tohoto provedení a je jisté, že ze zákazníků jí nepotěší nikoho. Aby totiž Britové obstáli před emisní normou Euro 7, museli motor vozu upravit. K tomu ostatně už dřív přikročilo i samo BMW, které třeba u evropské verze M5 snížilo výkon spalovacího motoru z 585 na 543 koní. Protože ale zároveň zvedlo výkon elektrické jednotky, zůstala hybridní soustava na původních 727 kobylách, jakkoli je jasné, že při delším zatížení bude novinka slabší a pomalejší.

Britská automobilka ovšem přistoupila nejen k takovému snížení výkonu, osmiválci sebrala výkonu mnohem víc, když nově produkuje jen 540 koní. Tedy o 95 koní a 15 procent míň než doteď. Jakkoli tedy točivý momentu zůstal na 750 Nm, čas potřebný ke sprintu na stovku se zvednul o čtyři desetiny na 4,4 s. Máme tu tedy podstatně horší nabídku než dříve, což automobilka zkouší alespoň trochu kompenzovat tím, že technici přepracovali výfukové ústrojí, aby nově znělo hrozivěji než dosud.

Je však jasné, že zákazníci by daleko raději brali utlumenější tóny, ovšem v kombinaci s vyšším výkonem. O něčem takovém ale si ale mohou nechat jen zdát. Land Rover tak novým krokem potěšil především majitele původního provedení, neboť hodnota aut se 635 koňmi rázem naroste. Nezmění to přitom ani další představené změny pro tento model, třeba upravená verze Vertex, možnost volby šestimístné konfigurace interiéru nebo nový hlasový asistent s umělou inteligencí slyšící na povely „Hey, Land Rover“.


Smutný facelift sebral autu přes noc 95 koní, na vině nebude jen „obvyklý podezřelý” - 1 - Land Rover Defender OCTA a Vertex 2026 lepsi 01Smutný facelift sebral autu přes noc 95 koní, na vině nebude jen „obvyklý podezřelý” - 2 - Land Rover Defender OCTA a Vertex 2026 lepsi 02Smutný facelift sebral autu přes noc 95 koní, na vině nebude jen „obvyklý podezřelý” - 3 - Land Rover Defender OCTA a Vertex 2026 lepsi 03Smutný facelift sebral autu přes noc 95 koní, na vině nebude jen „obvyklý podezřelý” - 4 - Land Rover Defender OCTA a Vertex 2026 lepsi 04Smutný facelift sebral autu přes noc 95 koní, na vině nebude jen „obvyklý podezřelý” - 5 - Land Rover Defender OCTA a Vertex 2026 lepsi 05Smutný facelift sebral autu přes noc 95 koní, na vině nebude jen „obvyklý podezřelý” - 6 - Land Rover Defender OCTA a Vertex 2026 lepsi 06Smutný facelift sebral autu přes noc 95 koní, na vině nebude jen „obvyklý podezřelý” - 7 - Land Rover Defender OCTA a Vertex 2026 lepsi 07Smutný facelift sebral autu přes noc 95 koní, na vině nebude jen „obvyklý podezřelý” - 8 - Land Rover Defender OCTA a Vertex 2026 lepsi 08Smutný facelift sebral autu přes noc 95 koní, na vině nebude jen „obvyklý podezřelý” - 9 - Land Rover Defender OCTA a Vertex 2026 lepsi 09
Defender OCTA ze dne na den přišel o 95 koní. Britové motor museli upravit kvůli nové emisní normě, ale asi to trochu přehnali... Foto: Land Rover

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Vizuálních změn doznalo i provedení Vertex. Foto: Land Rover

Zdroj: Land Rover

Petr Prokopec

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