Smutný konec Škody na trhu, kde válela: Prodeje jsou na nule, web nenabízí jediný model před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ani náznak zlepšení, ani náznak úlevy nepřichází z míst, kde Škoda po léta patřila mezi čtyři nejúspěšnější značky a sahala až po 10procentním podílu na trhu. V Bělorusku má prostě utrum.

Když trh s čímkoli začnou ovládat politici, je to vždy špatně. U nás to bohužel po letech relativního klidu zažíváme stále intenzivněji den co den - věcí, které si z politické vůle smíte a nesmíte koupit, je stále více. A pokud bude zachován dosavadní trend, bude brzy stanoveno i to, jaký typ pohonu si můžete koupit do svého nového vozu. Absurdní, pořád ale může být ještě hůř.

Ačkoli bychom se zdráhali označit současnou Evropskou unii za demokratickou instituci, pořád jsou věci, které by tu neprošly. Stačí se ale podívat o pár set kilometrů klidně stále po Evropě a možné je cokoli. Řeč je o Bělorusku, kterému dále vládne Alexandr Lukašenko, z jehož vůle byl letos na jaře v zemi zakázán prodej všech nových Škod. Stalo se tak v reakci na snahy české značky zamezit konání hokejového šampionátu v zemi a ač se mohlo zdát, že pro Bělorusy bude složité prodeje škodovek fakticky zastavit, zdá se, že se jim to podařilo dokonale.

Zákaz prodejů začal platit fakticky v průběhu května, k dispozici v tuto chvíli máme data o letošních prodejích aut do června. Ta ukazují, že běloruským prodejům aut se za současného neklidu v zemi obecně bůhvíjak nedaří, 22 067 prodaných vozů znamená meziroční pokles o 18,8 % a ještě větší oproti roku 2019. Některým značkám se daří více (trhu vládne Renault s meziročním růstem o 71,2 % a 33,5% podílem), jiným méně (taková Kia ztratila 43,6 %), jedna se ale ve statistikách vyjímá obzvlášť smutně: Škoda. Její červnové prodeje jsou přesně nulové.

To je skutečně smutný konec příběhu v zemi, kde byla po léta velmi úspěšná. Pravidelně si tam připisovala tržní podíl mezi 5 a 10 % a patřila mezi ty vůbec nejžádanější - pouze Lady, Renaulty a Volkswageny si tam obvykle vedly lépe. Teď si ale na tržním podílu české značky zjevně smlsnul Renault, který přes obecný pokles prodejů masivně roste. A byť zákaz prodejů nových Škod platí pro začátek jen na půl roku, nezdá se, že by měl kdykoli v dohledné době reálně skončit.

„Vzpomínáte si na Škodu, Niveu a další? Řekli jsme jim: Hoši, díky, uvidíme se později. Nejprve musíme zastavit jejich prodeje v Bělorusku, pak i transport jejich zboží přes Bělorusko,” řekl naposledy na toto téma sám běloruský prezident. Škoda mu tedy zjevně k srdci nepřirostla a omezení pro českou značku se mají dále zpřísňovat.

Už současný stav je ovšem tristní - oficiální web Škody nesmí ani zmiňovat, co automobilka vyrábí, po kliknutí na Modely se vám tak ukáže ryzí nic. Z webu se stal pouze adresář servisů a prodejen náhradních dílů, které mohou dále fungovat, prohibice prodejů je ale zjevně úplná.

Nová Škoda Octavia v Bělorusku se ani pořádně nestačila začít prodávat a už si musela balit kufry, stejně jako všechny ostatní modely značky. Zákaz prodejů je úplný, jen soukromníci si mezi sebou mohou přeprodávat ojetiny, firmy nesmí prodávat ani ty. Foto: Škoda Auto

Zdroje: Belta, Skoda-Auto.by

