Venku je snad první nové auto bez zadního okna, nahradila ho podivná imitace

/ Foto: Polestar

Že auta mají přední, zadní a boční okna, se stalo takovým standardem, že si nevzpomeneme na jakoukoli významnou novinku posledních dekád, která by to zadní neměla. Polestar 4 ho nemá, i když to ze všech pohledů není úplně jasně patrné.

Hned na úvod našeho dalšího příspěvku musím přiznat, že nejsem zrovna velkým fanouškem digitalizace, která v poslední dekádě zachvátila svět ve všech myslitelných ohledech. Důvodem není snaha stavět se pokroku do cesty. Stejně jako řada lidí bych kupříkladu měl velmi rád vše v mobilním telefonu. Jenže to znamená, že musím neustále hlídat kapacitu baterií. Ty vám ovšem kdejaká aplikace vycucne i během několika málo desítek minut. Stačí tedy, abyste třeba dítěti při čekání u doktora půjčili mobil s hrou, a rázem jste nahraní.

Digitální technologie tedy sice otevírají nové možnosti, ve srovnání s analogovými produkty jsou však méně spolehlivé. Nejde jen o mobilní telefony, ale rovněž o moderní auta, která stále více připomínají počítače na kolech. Ostatně ta nejnovější disponují dokonce i selfie kamerou, skrze kterou můžete svůj úsměv na rtu během řízení okamžitě zveřejnit na sociálních sítích. Sice nechápu, proč by se kdokoli měl zrovna tím chlubit, rozhodně ale nikomu nebudu bránit v pořízení takového vozu.

Co by ovšem lidé rozhodně zvážit měli, to je koupě nového elektromobilu Polestar 4. Ten byl aktuálně představen na autosalonu v Šanghaji jako nejrychlejší vůz švédské značky. Se dvěma elektromotory produkujícími souhrnných 544 koní výkonu a 686 Nm točivého momentu totiž crossover mezi sedanem a SUV zvládá zrychlit na stovku již za 3,8 sekundy. Automobilka pak navíc předpokládá, že baterie o kapacitě 102 kWh vozu vystačí na 560 km. Definitivní data však zatím nezveřejnila.

I když je jízdní dynamika působivá, o světový vrchol nejde. Stejně jako vůz nemá na kontě ani závratný dojezd. Čím se ovšem vymyká, to je absence zadního okna. Švédové se totiž rozhodli, že spíše protáhnou prosklenou střechu až za hlavy zadních cestujících a v místě obvyklé přítomnosti zadního okna vytvoří jakousi jeho designovou imitaci. Přirozený výhled vzad skrze analogové zpětné zrcátko pak nahradila kamera usazená na střeše, jejíž obraz je přenášen na zpětné zrcátko digitální. Tento krok měl přitom dle značky navýšit bezpečnost.

„Tím, že jsme odstranili zadní okno, přinášíme neskutečné funkční zlepšení. V noci totiž ve zpětném zrcátku nevidíte jen dva malé body, ale daleko více věcí. A pokud stisknete tlačítko, můžete v něm vidět i děti vzadu,“ popsal možné duální využití novinky šéf značky Thomas Ingenlath. Jeho slova nechceme nikterak zpochybňovat, digitální technika totiž skutečně zvládá výhled vzad vylepšit či rozšířit, a to bez ohledu na světelné podmínky.

Otázkou je, jak Polestar vyřešil očistu za jízdy a případná selhání. Protože pokud v moderních vozech něco selhává, je to právě elektronika. Snadno se tak může stát, že přenos obrazu bude trvat déle. Nebo že systém či obrazovka ve zpětném zrcátku jednoduše zamrznou.

V tomto ohledu je uspokojivé, že i Polestar ponechává v záloze analogovou jistotu, tedy klasická venkovní zpětná zrcátka. Nicméně kvůli co nejnižšímu větrnému odporu výrobci přichází s digitalizací i v této oblasti. V té chvíli by nicméně měli pomalu ručit hlavou na špalku za absolutní spolehlivost. Že ovšem k něčemu takovému není nikdo svolný, hovoří za vše. Až půjdete za pár let kupovat nové auto, myslete na to.

Polestar 4 bude k mání s jednou či dvěma elektrickými jednotkami. Zároveň se dočkal také devíti airbagů, dvanácti kamer, dvanácti ultrazvukových senzorů a jednoho radarového systému. Spíše než vším zmíněným ale novinka zaujme absencí zadního okna, což má navýšit bezpečnost. Foto: Polestar

Zdroj: Polestar

