Snaha Němců zezelenat narazila na další problém, lidé nekupují auta, která si politici přejí

/ Foto: BMW

U našich západních sousedů je tlak na minimalizaci emisí CO2 nových aut ještě mnohem větší než u nás, politici by si proto přáli, aby lidé kupovali auta s co nejnižší spotřebou energie jakéhokoli druhu. Stále větší zájem o pohon 4x4 je ale v přímém rozporu s tím.

Poté, co se na Němce provalil skandál zvaný Dieselgate, se usilovně snaží o očistu. Protože však k této snaze přistupují s hlavou plnou emocí a nikoli zdravého rozumu, cíl se jim spíše vzdaluje, než aby se přibližoval. Stačí si jen uvědomit, za jakých podmínek dochází na elektrickou revoluci. Snaha vytlačit spalovací pohon přichází poté, co se Evropa musela rozloučit s levným ruským plynem a hlavně poté, co Němci odstavili poslední bloky jaderných elektráren. Obnovitelné zdroje jsou přitom nestálé, v mnohem větší míře než dosud tak bude muset být využito uhlí.

Nyní tu máme další překážku, která se Němcům staví do cesty. Také v Evropě se totiž dominantní kategorií aut stala SUV, u kterých je mnohem obvyklejší pohone všech kol. Podobně jsou pak na tom i elektromobily, v jejichž případě se lidé pořizují spíše verze se dvěma či více jednotkami. To ale ve finále vede k vyšší spotřebě energie jakéhokoli, a tedy k vyšším emisím CO2 - ať už přímo či nepřímo. Jak přitom vychází najevo z dat spolkové agentury KBA, loni vystoupal podíl prodaných aut s pohonem všech kol až na 25,9 procenta. A letos se za první čtyři měsíce roku drží na obdobným 25 %. To je nepříjemně mnoho vzhledem k tomu, o co Němci usilují.

„SUV jsou jedním z důvodů tohoto stavu, řada lidí si je bez pohonu 4x4 ani neumí představit. Dalším aspektem je nárůst popularity karavanů. Roli však hraje rovněž dynamika. Hlavně pohon předních kol je často překonán vysokým výkonem moderních aut,“ uvádí Maximilian Bauer zastupující německý autoklub ADAC. A dodává, že pro německé politické cíle je tento trend značným problémem, neboť „i dnešní auta s pohonem všech kol spotřebují o půl litru více než předokolky“.

Expert ADACu zároveň poukazuje i na to, že „pohon všech kol disponuje větším množstvím pohyblivých částí a přihazuje 50 až 80 kilo k celkové hmotnosti“. A to všechno stojí energii navíc. Majitelé těchto aut tak během celkového životního cyklu zaplatí na pohonných hmotách o desítky tisíc korun více než vlastníci předokolek či zadokolek. Tato útrata pak logicky odpovídá i vyšším emisím, ať již ty unikají do ovzduší skrze výfuky nebo přes komíny uhelných elektráren.

Když se přitom na data KBA zadíváme podrobněji, zjistíme, že mnozí zákazníci mají ke koupi vozu s pohonem všech kol rozumný důvod. Největší podíl (28,6 %) mají tato auta v Bavorsku, jehož část leží v Alpách. Ingolstadt je pro změnu domovem Audi, pro které je pohon všech kol klíčový. Není tak opravdu překvapivé, že 24,6 procenta lidí volí quattro. Podobné je to v Mnichově (23,3 %), neboť BMW ve stále větší míře osazuje pohonem 4x4 i modely M.

Jakkoli pak sice s tímtéž posunem je spojen i Mercedes-AMG, na Stuttgart připadá „pouze“ 17,2procentní podíl, a to přesto, že na jeho předměstí (konkrétně v Zuffenhausenu) sídlí Porsche, v jehož případě prodeje táhnou modely Macan a Cayenne. Tedy SUV s pohonem všech kol v každém případě. V Hamburku má ovšem systém 4x4 jen 13procentní zastoupení, v Berlíně 11,5procentní a v Emdenu dokonce jen 8procentní. Tedy nižší než v roce 2010 v celém Německu (11 %).

Po pohonu všech kol aktuálně touží čtvrtina Němců, hlavně proto, že bez něj si lidé SUV neumí představit. Pro německé cíle redukce emisí CO2 je to problém, lidé si ale zkrátka budou kupovat, co chtějí a potřebují, ne to, co jim politici nařídí. Foto: Audi/BMW

Zdroje: Focus, ADAC

