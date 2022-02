Snaha Renaultu udržet se v třídě ovládané Němci definitivně končí, po loňském fiasku už není kde brát před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Renault

Neuvěřitelný prodejní propad během relativně krátké doby za sebou mají auta francouzské značky nabízená ve střední třídě. Renault to s nimi dlouho nevzdával, po loňském propadu prodejů až skoro k nule ale v březnu trápení ukončí bez snahy na něj jakkoli navázat.

Z dnešního pohledu to může znít neuvěřitelně, Renault ale svého času prodával ve střední třídě takový trhák, že neměl problém najít mu skoro čtvrt milionu kupců každý rok jen v Evropě. Šlo o model Laguna, který bestselleru téže třídy, zdánlivě neohroženému VW Passat, šel po krku tak moc, že se s 286 tisíci prodanými vozy dostal jen o 39 tisíc dodaných aut výš. To se psal rok 2002 a střední třída vypadala jinak než dnes - okolo 250 tisíc kusů ročně hlásil i Ford v případě Mondea, Peugeot za model 406 a když později přišel s typem 407, pořád se dokázal dostat za hranici 200 tisíc prodaných vozů. Tyhle sněhy jsou ale dávno pryč.

Střední třída se od té doby stala doménou Němců - Passat se pořád pohybuje vysoko, frčí Audi A4, BMW řady 3, Mercedes třídy C... Nenajdeme dnes v podstatě jediné neněmecké auto, které by v tomto segmentu něco znamenalo, ostatně část soupeřů už to zabalila. A kdo ne, paběrkuje - Mondeo už jen čeká na poslední zvonění, Peugeot 508 s loňskými 25 tisíci prodanými vozy stěží něco zmůže a relativně úspěšná Škoda Superb je chtě nechtě znovu derivát německého auta.

Pak je to tu ale ještě jeden souputník, na jehož existenci už mnozí zapomněli. Je to Renault, ale už ne Laguna, neboť ta po pozdějším propadu prodejů střední třídu opustila též. Renault jako takový ale nikoli a ať už se vám to zdá jakkoli neuvěřitelné, ve střední třídě dodnes nabízí model Talisman.

Žádnou velkou díru do světa s ním v Evropě nikdy neudělal, Francouzi ale jako kdyby nechtěli uvěřit, že ještě před 20 léty sahali po koruně krále prodejů a teď v tom samém segmentu neprodávají skoro nic. Ale přesně tak to je - Talisman si loni našel v celé Evropě necelých 6 tisíc kupců a přesto stále neskončil. Dokonce chvíli předtím dostal facelift, ale v době, kdy jsme si doma šili roušky během první koronavirové vlny, si toho málokdo všiml.

Renault tohle auto ještě loni prodával i u nás (v posledních měsících jej už v nabídce nenajdete), byť tedy jen jako kombík, a zákazníkům dodal 33 vozů. Tato prodejní křeč ale nyní končí, neboť automobilka oznámil, že v březnu se Talismanem definitivně zavře voda. Vyroben bude poslední kus a žádný nástupce už nedorazí. Je to smutný konec jednoho příběhu, ale Francouzům patří čest za to, že se do poslední chvíle snažili - jiní poslali kupce těchto aut do showroomů německé konkurence už dávno.

Renault Talisman vlastně není nezajímavé auto, vizuálně ani technicky, prodeje se ale propadly prakticky na nulu. V březnu se za ním tak zavře voda, bez nástupce. Foto: Renault

Zdroje: Renault, JATO Dynamics, SDA

Petr Miler

