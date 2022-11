Snahy Němců bojovat proti ne až tak starým dieselům jsou směšné, drahé a naprosto zbytečné včera | Petr Prokopec

/ Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Ekologičtí aktivisté dál vidí ve vozech spalujících motorovou naftu čiré zlo a bojují proti nim i soudní cestou. Jejich terčem se stala tzv. termální okna, to však profesor Thomas Koch považuje jen za vyhazování peněz daňových poplatníků.

Z německého boje za ochranu životního prostředí se začíná stávat tragikomedie. Asi úplně nejlépe to demonstruje aktuální verdikt Evropského soudu, který se zabýval žalobou německé organizace Deutsche Umwelthilfe. Ta se již dříve zasadila o zákaz vjezdu starších dieselových i benzinových aut do mnoha měst, tím nicméně její boj s motoristy ani zdaleka neskončil. DUH totiž aktuálně začaly velmi vadit tzv. termální okna, v jejichž rámci je motorům umožněno, aby krátkodobě produkovaly více emisí, než je povoleno.

Termální okna jsou přitom spojena hlavně s dieselovými motory plnícími normu Euro 5, s příchodem euro-šestky již byly zakázané. Expert na motory všeho druhu, profesor Thomas Koch z technologického institutu Karlsruhe (KIT), přitom před politiky i soudci opakuje, proč byla výjimka z pravidla tak podstatná. „Bez těchto termálních oken by u techniky té doby vznikalo značné riziko nekontrolovatelného pohybu pevných částic, jenž by mohl vést k požáru. Nebo by se auta náhle zastavila, protože by jejich sací trakt byl zaplaven vodou,“ říká profesor z KIT.

Dle německého experta by tedy jízda s dieselovými auty plnícími normu Euro 5 představovala značné nebezpečí, pakliže by termálních oken nevyužívala. Hnutí DUH je ale i přesto toto opatření trnem v oku a požaduje, aby kvůli němu byly svolány do servisů miliony aut. Verdikt Evropského soudního dvora jí pak dává minimálně právo zkusit něco takového vyžadovat soudní cestou na úrovni národních soudů. Koch ovšem poznamenává, že úspěšnost takové pře je víceméně nulová. Jde totiž o problematiku, jejíž řešení nezávisí na Bruselu.

„O tom, zda jsou příslušná termální okna legální či nikoliv, se rozhoduje na národní a nikoli na evropské úrovni. Z pohledu německé federální autority KBA přitom termální okna běžně slouží k tomu, aby odvrátila nenadálá a neobvyklá poškození motoru, jsou proto povolena. To přitom KBA zmínilo opakovaně, naposledy v červenci,“ uvedl Koch s tím, že pro motory plnící normu Euro 5 již delší dobu existují softwarové modernizace, jenž efektivitu anti-emisních systémů navyšují.

Na tuto úpravu přitom slyší i onen Evropský soudní dvůr, který je s ní spokojen. Navíc dle Kocha europolitici nemohou vůči termálním oknům říci ani slovo, neboť jde o opatření, které sami schválili. Mnohé dokumenty prý potvrzují, že zákonodárci již krátce po příchodu nového milénia věděli, že pouští do světa legislativu, jenž nemohla být reálně dodržena. Proto ostatně přísné a konkrétní podmínky byly stanoveny jen u benzinových motorů, nikoliv u dieselových.

„Hanba v současné době dopadá na všechny. Na výrobce, že se v případě emisních strategií příliš nesnažili, na legislativce, jenž nepřesně popsali problém, a dle mého názoru i na environmentální organizace, které neberou v potaz, co se může stát, pokud příliš tlačí na pilu,“ dodává Koch. Nedá se však předpokládat, že by si hlavně DUH vzalo jeho slova k srdci. Spíše se skutečně dá očekávat, že hnutí bude dále utrácet peníze daňových poplatníků ve snaze zvrátit nezvratitelné.

Evropský soudní dvůr totiž znovu v podstatě jen potvrdil, že něco jako termální okno existuje a DUH má právo se o něco takového soudit. Nicméně taková pře již musí proběhnout na lokální bázi. A jelikož KBA jako příslušná vrcholná autorita nepovažuje celé řešení za problém, zvláště pokud došlo na softwarovou modernizaci, jsou dané spory vlastně již předem rozhodnuté. Přesto do nich DUH půjde, své peníze totiž utrácet nebude. Neříkali jsme už na začátku, že jde o tragikomedii, která slouží jen ke zviditelnění aktivistů žijících z peněz jiných?

Emisní norma Euro 5 začala platit v roce 2009 a vystřídána byla až v září roku 2014. Dle DUH jsou tedy smrtelně škodlivá i pár let stará auta jako třeba Škoda Octavia třetí generace. Že je to holý nesmysl, snad ani nemusíme dodávat. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.