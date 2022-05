Snížení povolené rychlosti kvůli Ukrajině nic neřeší, je to politický výstřel do prázdna, říkají autokluby před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Robert Michael, PA

Nejen v Německu, ale podle zatím neoficiálních informací i na úrovni celé EU chtějí politici omezit nejvyšší povolenou rychlost, aby se ušetřilo palivo v době nedostatku energií. Efekt něčeho takového je ale naprosto zanedbatelný, varují německé autokluby.

Asi nikdo nepřehlédl, že na Ukrajině se válčí a že to má neblahý vliv na dostupnost kde čeho, mimo jiné paliv. To druhé lze pochopit snadno už pohledem na ceny benzinu nebo nafty u jakékoli čerpací stanice - ceny, které dnes považujeme za standard, jsou dalece vzdáleny jakýmkoli dlouhodobějším historickým maximům.

Jakkoli nemůžeme opomenout, že na výslednou cenu mají naprosto zásadní vliv daně, které se na placených sumách podílí asi z poloviny, takto vysoko je nyní vyšrouboval hlavně vztah mezi nabídkou a poptávkou jak po ropě, tak po samotných palivech. V obou případech je jedním z klíčových světových dodavatelů Rusko a byť ruské firmy jsou ochotny dodávat obojí nadále, spousta zejména evropských odběratelů s nimi dále nechce spolupracovat.

Řešením může být zvýšení dodávek odjinud, k tomu se ale příliš neschyluje. Alternativou se tak může stát snížení poptávky, o které je momentálně usilováno na politické úrovni. V Německu je to téma už dlouho a vynořilo se opět s tím, že by na Autobahnech mohla platit místo neomezené rychlosti klasická stotřicítka. K Němcům se pak podle informací tamních médií přidávají i někteří evropští politici, kteří by rádi zavedli omezení na 100 km/h napříč celou Evropou.

Zní to jako jedna z cest, německé autokluby, zejména pak nejstarší Automobilclub von Deutschland (AvD), ale i mladší jako Mobil in Deutschland, říkají, že to je nesmysl. Něco takového prý neřeší prakticky nic a pokud politici chtějí omezit spotřebu energií, měli by koukat primárně jinam.

„Dokonce i ekologické organizace odhadují potenciální úsporu emisí CO2 zavedením paušálního rychlostního limitu na 2 miliony tun ročně. Pohledem celkových emisí CO2 v Německu okolo 762 milionů tun ročně by omezení rychlosti snížilo emise o pouhých 2,6 promile,” vypočítává AvD ve svém prohlášení s tím, že reálný přínos omezení by podle klubu byl ještě menší, než ekologické organizace odhadují.

Podle oficiálních dopravních dat navíc 80 % řidičů stejně nejezdí rychleji než 130 km/h a pouze 2 % lidí jezdí rychleji než 160 km/h, obvykle pak večer či v noci. Generální sekretář AvD Lutz Leif Linden pak celý pokus označuje za ryzí politikum nově - a podle něj falešně - živené děním na Ukrajině.

„Diskuze o paušálním rychlostním limitu se dávno změnila v politickou štěnici, která se objeví při každé myslitelné příležitosti. Teď má prý šetřit energii. Ale to přece nevyžaduje státní paternalizmus, němečtí občané jsou v pozici, kdy se sami mohou rozhodnout, zda chtějí šetřit energii pomalým ježděním,” říká Leif Linden.

Jsou to podle nás jen racionální argumenty, takové ale obvykle nikdo nechce slyšet. Ostatně současné rychlostní limity platné třeba u nás jsou pravidelně obhajovány jako příspěvek bezpečnosti, jehož dopad ale nikdy nebyl prokázán. Byly zavedeny - podobně jako dnes zavedeny být mají - v době energetické krize a z bezpečnostního hlediska přinesly pravý opak než jejich postupné odstraňování. Přesto jsou tu s námi dnes po 46 letech dodnes a úřady vám za změřených 184 km/h na liduprázdné dálnici ve 4 ráno zakážou řídit jako největšímu pirátovi silnic. Tak proč si tuhle „skvělou” historii nezopakovat?

Snahy o omezení rychlosti nejen na německých dálnicích, ale dokonce prý na všech evropských dálnicích, jsou nově motivovány děním na Ukrajině a jeho dopady. Německé autokluby jsou proti - je to podle nich nesmysl hned z několika pohledů. Foto: Patrick Seeger, dpa

Zdroj: Focus

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.