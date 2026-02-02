Stačilo jen snížit slevu na dani z elektrických aut a jejich prodeje v Nizozemsku okamžitě zkolabovaly
Petr MilerJe to samozřejmě lepší technologie, lidé elektrická auta kupují, protože je preferují pro jejich vlastnosti. A brzy nebudou kupovat nic jiného, jak ukazuje vývoj v Nizozemsku. No, pohádka o Karkulce bude ve stínu aktuálního dění znít věrohodněji.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Stačilo jen snížit slevu na dani z elektrických aut a jejich prodeje v Nizozemsku okamžitě zkolabovaly
dnes | Petr Miler
Je to samozřejmě lepší technologie, lidé elektrická auta kupují, protože je preferují pro jejich vlastnosti. A brzy nebudou kupovat nic jiného, jak ukazuje vývoj v Nizozemsku. No, pohádka o Karkulce bude ve stínu aktuálního dění znít věrohodněji.
Řekli jsme to už tisíckrát, ale řekneme to ještě jednou - pokud se někde ve větší míře prodávají elektrická auta na úkor těch spalovacích, je to vždy dílem dotací či jiných umělých, typicky daňových výhod. A ani jakýsi prodejní „bazál” v zemích, jako je Česká republika, dokonale nereflektuje přirozený zájem o ně, protože i bez významnějších lokálních dotací jsou tu pořád masivní přerozdělovací mechanismy EU na pozadí, které tyto vozy uměle podporují (a jiné stejně uměle znevýhodňují) vlastně ještě víc než téměř jakékoli místní subvence. A už jsme mluvili o daňové zátěži benzinu a nafty ve srovnání s daňovým zatížením elektřiny?
Zrušte tohle celé skryté centrální plánování a z prodejů elektromobilů nezbude skoro nic.
Někteří o tom přesto budou diskutovat, ač nemají v ruce jediný argument. Naopak na druhé straně je jich nespočet, viz například loňské odstranění části federálních zvýhodnění elektrických aut v USA. Evropa je ale samozřejmě jiná, tady jsou lidé uvědomělí, chtějí to nejlepší a nejzelenější, rádi si připlatí, zejména pak „na západě”. Však se podívejme třeba do Nizozemska, ne? Tam už měla elektrická auta skoro 40procentní podíl na trhu a postupně mířila k dominanci. Ano, ale čím to bylo?
Jak někteří z vás už dobře vědí, v Nizozemsku trávím asi polovinu života a mnohokrát jsem na těchto stránkách psal o tom, jaká je realita. Žádná přirozená preference těchto aut tam nikdy neexistovala, mezi soukromými kupci je do poslední chvíle preferovala hrstka lidí. Dominantní byly nákupy firem, typicky beztak přímo pro zaměstnance, ovšem za cenu masivních daňových výhod od nízké, původně dokonce úplně nulové registrační daně (BPM) přes nižší dodatečnou daň z firemního auta (Bijtelling) a úpravy odpisů až po 75% slevu ze silniční daně (MRB). Na všech těchto úrovních jsou navíc spalovací auta razantně znevýhodněna, koupit za těchto podmínek spalovací vůz chce opravdu velké odhodlání takové auto mít.
Na Nizozemce tohle funguje, protože jsou navzdory svému bohatství notoricky spořiví. A slevy z daní, v případě aut nutno dodat obecně vysokých daní, včetně daní z paliv, na ně fungují. Nebýt toho, celý trh s elektromobily se rozpadne jako domeček z karet, zkolabuje prakticky na nulu. A je pro nás fascinující, že právě jen na to některé automobilky spoléhají a zcela to ignorují. Třeba Stellantis už to není, ten už nazývá věci pravými jmény, ale třeba Škoda se bude v případě zájmu o její elektrická auta klidně ohánět zeměmi jako Nizozemsko, i když musí vidět, že spoléhá jen na přerozdělování skrze daňový systém, který může kdykoli kdokoli změnit.
Důkazem budiž dění právě v Nizozemsku v prvním měsíci letošního roku. Už během něj byly slyšet nářky prodejců aut nad obecným nezájmem o nové vozy a masivním propadu odbytu elektrických modelů, teď to tu máme černé na bílém od BOVAGu. Ten shrnuje prodejní čísla za letošní leden s jasnou bilancí - prodalo se jen 28 347 aut, což je o 13,1 procenta méně než v lednu 2025 (32 624 aut). Prakticky celý pokles ale zařídil nezájem o elektromobily, jejichž odbyt v lednu zkolaboval o 35,4 procenta (7 165 aut místo 11 089). Jejich tržní podíl se tak zhroutil z 34 na 25 procent.
Co se tedy změnilo? Odpálili Nizozemci všechny ty daňové výhody jako „Amíci”? Houby s octem, nezměnilo se skoro nic.
Naprostá většina umělých výhod pro elektromobily byla zachována, úplně všechna znevýhodnění pro spalovací auta zůstala intaktní. Jedinou podstatnější změnou je snížení slevy na silniční dani (MRB) ze 75 na 30 procent. To zní dramaticky, MRB ale není to, co by auta v Nizozemsku opravdu zdražovala, za něco jako Teslu se platí kolem 100 Eur měsíčně. Ze slevy 75 Eur je tak sleva 30 Eur, 45 euro rozdílu. Za provoz typických elektromobilů se tedy platí asi o tisícovku měsíčně víc než loni, pořád je to uměle méně než u spalovacích aut a všechny ostatní nůžky zůstávají dál rozevřené skoro stejně. Drobná modifikace Bijtellingu je spíš korunovou záležitostí, ta situaci nemění.
Tak pouze tohle stačilo k tomu, aby se prodeje elektromobilů smrskly o třetinu. Nejsou pořád ani v případě MRB znevýhodněné, jsou naopak pořád zvýhodněné, jen míň než dřív. A bum, prodeje mizí. Vážně si ještě někdo myslí, že o ně lidé přirozeně stojí? Někteří jistě, ale desítky procent zákazníků to prostě nejsou, tady znovu musíme připomenout slova nového šéfa Stellantisu.
Změny tak pociťuje skladba prodaných aut i jednotlivé značky. Například nejprodávanějšími modely jsou najednou vozy jako Suzuki Swift a Hyundai i10, tedy malá spalovací auta. A hořce usmívat se musí i ona Škoda, jejímž bestsellerem je najednou Kodiaq (577 aut) před Octavií (259 aut) a Kamiqem (247). To jsou všechno brutálními daněmi zatížená spalovací auta, taková Octavie stojí v Nizozemsku od 860 tisíc Kč (verze totální holobyt), spalovací Kodiaq začíná na 1,25 milionu s pohonem předních kol a motorem 1,5.
Tohle najednou stačí na rozválcování Elroqu (od 860 tisíc jako Octavie), který si koupilo jen 188 lidí, Enyaq 116. Ještě koncem roku se prodeje držely okolo 1 500 aut měsíčně, Elroq byl dokonce nejprodávanějším autem v Nizozemsku za celý rok (11 960 aut). Je to skoro celé v háji. Po snížení slevy ze silniční daně o 45 procentních bodů.
Otázkou v této diskuzi zůstává už jen jedno - bude ještě někdo někdy naslouchat racionálním věcným argumentům? A dovolí je ti, kteří lepí hanlivé nálepky na všechny informační zdroje šířící nehodící se reflexi reality, šířit? Pokud ano, vyvodit si z nich lze jediný závěr, ten výše popsaný. Ale pochopitelně, pokud věříte tomu, že Ježíš chodil po vodě, jeho matka ho zplodila, i když ji po 100 procent večerů s Josefem po boku bolela hlava a budoucnost aut je elektrická, pak se asi skutečně není o čem bavit...
I elektrické Škody jsou najednou v Nizozemsku válcovány spalovacímu modely poté, co se pouze parciálně snížila jedna ze slev na daních z nich. Ale jinak je samozřejmě všichni chtějí proto, jak jsou skvělé, to se rozumí... Foto: Škoda Auto
Zdroje: BOVAG, Autoforum.cz
Bleskovky
- Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
před 11 hodinami
- BMW za pár dnů definitivně skončí se svým dosavadním logem, srovnejte si ho s náhradou
30.1.2026
- Absurdita moderních aut nezná mezí. Obyčejná výměna vzduchového filtru u Porsche Panamera je tak složitá, že musíte sundat půl přídě
28.1.2026
Nejnovější články
- Vzácný luxusní propadák Audi předčasně zařízli po prodeji 21 tisíc aut, dnes je v jakkoli zachovalém stavu ceněnou raritou
před 6 hodinami
- Němci to se svým moderním sporťákem jako ze starých časů myslí smrtelně vážně, ukázali ho v působivé nové verzi
před 7 hodinami
- Tento orezlý a ošuntělý vrak se právě prodal za víc než 100 milionů korun, sběratelům stačil dokonale originální stav
před 9 hodinami
- Porsche po sázce na mrtvého koně prchá z největšího trhu, přišlo o víc jak polovinu zákazníků a dál se propadá
před 10 hodinami
- Miliardáři s Bugatti schopnými zrychlit na 500 km/h za 20 s se sešli v zimním letovisku, jejich řádění na sněhu bere dech
před 11 hodinami
Živá témata na fóru
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 02.02. 20:57 - Spectral
- Přituhuje 02.02. 20:43 - Spectral
- Elektromobily a vse kolem nich 02.02. 19:55 - Truck Daškam
- Politický koutek 02.02. 14:24 - jerry
- Fiat a vše kolem nich 02.02. 12:55 - pavproch
- BMW Divize 02.02. 12:54 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 02.02. 11:19 - pavproch
- Rychlodotazy 02.02. 10:54 - abgx1