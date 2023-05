Plošné slevy nestačí, Tesla ve snaze zbavit se skladových auta sahá po léta odmítaných praktikách před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mike Blake, Reuters

Ceny nových Tesel už se dostaly opravdu nízko, což pozoruhodným způsobem ovlivňuje také trh ojetin. Pokud ale zůstaneme u nových vozů, pak je zjevné, že ani dosavadní plošné slevy k nakopnutí prodejů nestačí. A Tesla vedle reklam sahá i po specifických slevách.

Během prvního čtvrtletí letošního roku měla Tesla v USA na skladě auta pokrývající její 15denní prodeje v zemi. Když si uvědomíme, že ve Spojených státech je průměr branže více než dvojnásobný, tedy 35 dnů, měla by být automobilka v podstatě spokojená. Realitou je nicméně pravý opak. Elon Musk začal bít na poplach, neboť na skladové zásoby není zvyklý a rozhodně o ně nestojí. Že automobilka sáhla po masivních slevách ceníkových cen, jste nutně museli zaznamenat nejen u nás, k vyrovnání nabídky s poptávkou to ale zjevně nestačí.

Atraktivnější ceníkové ceny nepřitáhly dostatečný zájem, proto nedávno oznámil, že Tesla „zkusí trochu reklamy“. Automobilka nikdy dříve klasických reklamních kampaní nevyužívala, nebude to ovšem jediné „poprvé“, na které letos dochází a jediná praktika, kterou Musk dlouho odmítal. Ještě v roce 2019 tvrdil, že reklamu nenávidí a že peníze, které do ní konkurence vráží, Tesla využívá ke zlepšení svých produktů. A dříve i později se nechal slyšet, že automobilka bude své vozy prodávat všem za stejné ceníkové ceny a jejich snížení při prodeji jako u většiny jiných značek není možné. Ani to už neplatí.

Skladování aut je drahé v mnoha smyslech těch slov, a tak se Tesla svých zásoby zjevně snaží zbavit stůj co stůj. Proto po slovech reklamě přichází další dříve nemyslitelný krok, tedy dodatečné slevy oproti ceníkovým cenám. V USA tak nyní mohou zákazníci počítat s více než 1 300 dolarů (cca 28 500 Kč) slevy na skladové vozy Modelu 3. V případě starého kontinentu, který je zásobován berlínskou i šanghajskou Gigafactory, pak Tesla zavelela k ještě razantnějšímu postupu. V Číně vyrobený Model 3 tak může být levnější o 3 490 Eur (cca 82 700 Kč), v Berlíně vyrobený Model Y pak o 3 660 Eur (asi 86 800 Kč).

Musk již minulý týden na setkání s investory přiznal, že nadcházející měsíce budou pro značku těžké. Aby majitele držitele akcií alespoň trochu uklidnil, ohlásil příchod dvou novinek, jejichž souhrnný prodejní potenciál má představovat 5 milionů aut ročně. Tomu se ale stále hůře věří, neboť ani stávající, relativně dostupné Modely 3 a Y naráží na limity své prodejnosti. Přitom ceny jsou stále nižší, což mimochodem tlačí dolů i ceny ojetin.

Platí to i v Česku. V prodeji nyní vidíme třeba Model 3 z roku 2020 s pouhými 27 tisíci km na tachometru za cenu 702 tisíc korun bez DPH. Jde o 324koňový, 3 roky starý vůz s minimálním nájezdem, přesto stojí tak málo a nejde o žádnou výjimku, za 800 až 900 tisíc Kč z DPH je v nabídce celá řada sotva jetých trojek. Je to cena tak nízká, že stejně starý VW Golf GTI Clubsport s 300 koňmi nebo ještě spíše vrcholné R stojí podstatně víc. Přesto se nedá říci, že by se z Tesel stalo horké zboží. A i když slevy nových vozů prodeje jistě nakopávají, bude to dost na to, aby Tesle přihrály další statisíce a miliony kupců, o kterých hovoří?

Tesly lze dne pořídit opravdu relativně levně, platí to i o Modelu Y. Dění na trhu ojetin ale naznačuje, že spousta lidí tato auta nechce prakticky za žádnou cenu a cíle Elona Muska může být obtížné splnit. Foto: Tesla

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.