Snová továrna roky prezentovaná jako výkladní skříň výroby elektromobilů přejde na produkci aut s motory V6 a V8 před 10 hodinami | Petr Prokopec

Tomu se říká ironie osudu. Podnik, který měl být jednou z výkladních skříní elektrické revoluce, musí přejít na výrobu spalovacích aut, neboť i jejich elektrické ekvivalenty jednoduše není dostatečný zájem.

S elektromobilitou je to komplikované, plány s ní spojené povětšinou byly postavené na zcela mylných předpokladech. Většina výrobců se nechala zlákat úspěchem Tesly, nicméně ta spíš než samotná elektrická auta oslovila zákazníky komplexní specifičností jejích aut a aurou, která je začala obcházet. Žádné ze zavedených automobilek to ovšem nedošlo a jejich manažeři žili v domnění, že elektrické auto představuje nějakou konkurenční výhodu. Ostatním chtěli totéž vecpat s pomocí politického diktátu, nevyšlo ale nakonec ani jedno.

I my jsme léta psali o tom, že nejít na ruku zákazníkům nepovede k úspěchu. A přestože vývoj na trhu nám dal za pravdu, omluva od těch, kteří nám za to roky spílali, pochopitelně nikdy nepřijde. A žádná blahopřání neočekáváme ani od vedení koncernu General Motors, který tento týden oznámil, že od roku 2027 začne ve své továrně Orion Assembly modely Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado a GMC Sierra. Tedy spalovací auta s motory V6 a V8.

Může vám to přijít nehodné pozornosti, to vám ale uniklo, že továrna Orion Assembly byla před šesti označena za klíčový podnik v rámci své elektrické revoluce u GM. Do fabriky tak byly investovány stamiliony dolarů, aby se stala fabrikou právě na tato auta. Už fiasko Chevroletu Bolt mohlo automobilku varovat, ta ale po jeho předloňském předčasném ukončení produkce rozhodla, že do továrny nalije další 4 miliard dolarů, tedy téměř 85 miliard korun, aby se od roku 2024 teprve stala moderní továrnou snů na elektromobily. Šéfka koncernu Mary Barra přitom tehdy slibovala, že továrna bude dosahovat roční kapacity 600 tisíc elektrických pick-upů, kvůli čemuž bude ztrojnásoben počet míst oproti stavu z roku 2023, kdy v podniku pracovalo přes 1 200 lidí.

Plány GM se tehdy dočkaly i vládní podpory, na přestavbu továrny na čistě elektrickou fabriku tak bylo vyhrazeno 480 milionů dolarů, čili zhruba 10,2 miliardy korun. Jenže skutečná poptávka na trhu nakonec koncern donutila k tomu, aby své bateriové vozy začal produkovat především v podniku Factory Zero v Detroitu. Orion Assembly tak nyní slouží jen jako výrobna bateriových modulů, které následně míří do aut z oné „nulové továrny“. Další osud znáte, hlavně šesti- a osmiválcová auta, to je její skutečná budoucnost.

Mohlo by se mimochodem zdát, že něco takového bude porušením pravidel přidělené dotace a GM bude muset peníze vrátit. Jenže politici z Michiganu, kde se Orion Assembly nachází, mluví o tom, že koncern stále dodržuje podmínky, za kterých mu peníze ze státního rozpočtu přitekly. Tedy jinými slovy, GM má nárok na vládní peníze, protože skutečně vytvořil nová pracovní místa. Co na tom, že se tak nestalo kvůli elektromobilitě, nýbrž kvůli spalovacím vozům, to je zjevně už jen detail.

GM do továrny Orion Assembly investoval ohromné peníze, z části navíc od daňových poplatníků, aby z ní udělal své elektrické centrum. Nově ji však konvertuje zpátky na výrobu velkých spalovacích pick-upů. Foto: General Motors

Zdroj: Detroit Free Press

Petr Prokopec

