Sen Applu o vlastním autě jezdícím bez řidiče se rozplynul. Opozdí se, dostane volant i pedály

Jaký další důkaz člověk potřebuje, aby uvěřil, že vůz s plně autonomním řízením je v jakkoli dohledné budoucnosti chimérou, která se nemůže dočkat zhmotnění? I jedna z nejschopnějších technologických firem světa musela uznat, že to prostě nejde zvládnout.

Pokud vyhlížíte příchod plného autonomního řízení, rozhodně byste neměli zadržovat dech. Dokonce ani víra v Elona Muska, který už devět let tvrdí, že se jej dočkáme „příští rok“, nepomůže. Stále více expertů totiž přiznává, že se ve svých původních odhadech mýlilo a nepřímo dávají za pravdu naší dlouhodobé skepsi. Některé scénáře sice zvládnout půjdou, běžný provoz je ale ve své celistvosti natolik chaotický, že v dohledné době nelze očekávat, že půjde vlézt na své příjezdové cestě do kabiny, již opustíte až ve chvíli, kdy dorazíte do požadovaného místa určení, ať už je jakkoli daleko.

Nejnověji přichází potvrzení výše zmíněného ze vskutku neobvyklých míst. Apple již hezkých pár let pracuje na svém prvním automobilu. Ten se dle původních plánů měl obejít bez pedálů i volantu, pročež by cestující seděli proti sobě. Před dvěma lety pak bylo oznámeno, že takového vozu se dočkáme v roce 2024. Nově však Apple oznámil, že projekt s interním názvem Titan bude připraven ke komercializaci až v roce 2026. Co je ovšem podstatné, namísto robotického taxíku má dorazit v podstatě běžné auto a největší zvláštnost aut v podobě chybějícího volantu a pedálů už nepřipadá v úvahu.

Společnost s nakousnutým jablkem ve znaku totiž uvedla, že plné autonomní řízení „není se současnými technologiemi dosažitelné“. S určitou formou autopilotu sice Apple i nadále počítá, přičemž předpokládá, že řidič by se stejně jako zbytek posádky mohl při jeho aktivaci věnovat třeba sledování filmu. Něco takového ale bude umožněno jen na dálnicích, přičemž systém má dát jasně najevo a hlavně se značným předstihem, že se blíží městská zástavba či špatné počasí, a je tudíž třeba, aby volant převzal člověk.

Apple tedy zjevně cílí na úroveň SAE3, kterou již nabízí Mercedes-Benz u modelů EQS a třídy S. Oproti německé automobilce by ale přeci jen měl být technologicky dál, přičemž Teslu překoná ještě víc. Na rozdíl od této značky totiž autonomní řízení nebude spoléhat jen na kamery, ale rovněž na další senzory a LiDAR. S těmito prvky pak má spolupracovat počítačový systém Denali, jehož procesor má sílu čtyř nejvýkonnějších pokročilých čipů Applu. Dle firmy přitom již má být prakticky připraven na výrobu.

Souběžně s tím firma sází také na umělou inteligenci, která bude užívat služeb sítě Amazon Web Services, za než má Apple platit 125 milionů dolarů (cca 2,89 miliardy korun) ročně. A aby toho nebylo málo, buduje firma i vzdálené operační centrum, jehož zaměstnanci budou s pomocí počítačů schopni převzít kontrolu nad vozy v případě nenadálých událostí, jako jsou třeba zdravotní potíže řidiče. I z toho důvodu pak ostatně Apple hodlá současně s prodejem vozu začít lidem nabízet vlastní pojištění.

Tím se dostáváme k ceně, jež původně měla činit 120 000 USD (2,77 mil. Kč). Nicméně v prvé fázi mají být auta osazena levnější verzí systému Denali a protože nenabídnou slibované plnohodnotné autonomní řízení, mělo by se nakonec startovat někde okolo 100 tisíc dolarů (2,31 mil. Kč). I to je částka, na kterou většina publika nedosáhne. Revoluce automobilové branže se tedy odkládá, s ohledem na ony obtíže dost možná i nadobro. Ostatně ani tento odklad nemusí být tím posledním.

Apple za poslední léta přiśel s řadou automobilových patentů, první skutečný vůz značky je ale věčným slibem, který se nedaří vyplnit. Ostatně i nově došlo na další odklad, a to o dva roky. Ilustrace: US Patent and Trademark Office, CC0 Public Domain

Zdroj: Bloomberg

