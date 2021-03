Současná krize v automobilovém průmyslu připravuje auta o část jinak běžné výbavy před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: General Motors

Zastavení výroby už není řešením, může trvat příliš dlouho na to, aby to pro automobilky bylo snesitelné. První tak přišla s tím, že absenci stěžejního komponentu vyřeší odstraněním jinak běžně dostupného prvku.

Když v loňském roce celý svět zasáhla koronavirová pandemie, výrobci aut si nejspíše mysleli, že nic horšího je potkat nemůže. Nicméně s letoškem jsou spojené ještě větší potíže. V důsledku loňských výkyvů na straně nabídky i poptávky automobilky zredukovaly své objednávky u výrobců čipů, kteří se tak začali soustředit spíše na výrobce elektroniky, jejichž zájem oproti tomu narostl.

Výsledkem těchto kroků je hromadné zavírání továren po celém světě, neboť automobilky nemají dost čipů, které jsou pro výrobu moderních aut nezbytně nutné. Bezprostřední řešení navíc neexistuje, neboť výroba čipů zabere zhruba čtyři až šest měsíců, tedy o poznání delší dobu, než jakou trvaly loňské jarní uzavírky. Zájem navíc mají naprosto všechny značky, což nejspíše ještě požene ceny nahoru. I díky tomu si u korejského Hyundai a japonské Toyoty gratulují za stěžejní rozhodnutí z minulých let, která nyní mají hodnotu mnoha miliard.

Americký koncern General Motors však již takové štěstí nemá. A zatímco včera jsme mohli zmínit, že zavírá jednu ze svých posledních otevřených továren v Lansingu v Michiganu, dnes poreferujeme o dalším opatření. Mluvčí firmy Michelle Malcho totiž potvrdila, že GM bude minimálně v nejbližších měsících posílat na trh nové vozy bez výbavy zvané AFM, tedy Active Fuel Management. To je technologie vypínající polovinu válců u 5,3litrového osmiválce EcoTec3, která se pochopitelně neobejde bez řídicí elektroniky, ale pokud celou funkci deaktivujete...

Znamená to tedy, že vozy, jenž se v příštích měsících dostanou na trh, budou spojené s vyšší spotřebou než dosud. Jde tedy o krok, který jde v podstatě proti duchu současné doby a jenž vlastně nejlépe deklaruje, nakolik jsou již automobilky zoufalé. Ty evropské o podobném opatření mohou pouze snít, neboť změnit množství produkovaných emisí CO2, které jsou přímo úměrné spotřebě paliva, by zavánělo sebevražednými sklony.

Vraťme se ale zpět k GM, které očekává, že letos kvůli nedostatku čipů a polovodičů nevyrobí zhruba 216 tisíc aut, které by jinak mohl prodat. Firma by tak dle svých odhadů měla přijít o 2 miliardy dolarů (cca 44 miliard korun) na výdělcích, což je opravdu závratná suma. Je tedy pochopitelné, proč americký koncern brání dalšímu propadu. Malcho přitom dodává, že trucky a pick-upy jsou nejziskovějšími modely firmy, a právě proto mají výsostné postavení, a mohou tak vlastně na trh i s horší spotřebou.

Jak to přijmou zákazníci, ukáže až čas, stejně jako až časem uvidíme, co může z výbavy aut ještě ubýt. Některá řešení nemající vliv na spotřebu by mohla dočasně zmizet i z nabídek evropských výrobců.

GM bude nově vyrábět 5,3litrové osmiválce bez technologie deaktivace části válců. Foto: General Motors



Potřebuje totiž, aby se pick-upy jako GMC Sierra prodávaly. Foto: General Motors

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec