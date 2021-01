Současná noční můra automobilek hned tak neskončí, trvat bude nejméně půl roku před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Mohlo se zdát, že konec chaosu zmítajícího automobilovým světem je na dohled, opak se ale stal pravdou. Automobilka jedna po druhé zastavují výrobu kvůli nedostatku polovodičů a mikroobvodů a řešení není v dohledu.

Automobilový průmysl v poslední době opět trápí výpadky ve výrobě i prodejích. Už za ně nemohou koronavirové restrikce, ani nezájem publika, na vině je nedostatek některých elektronických komponentů. Může se zdát, že nedostatek čehokoli odkudkoli je možné v dnešním světě vyřešit relativně snadno, a tak se člověk musí divit, že o tomto problému bez slýcháme už měsíce. Jenže v tomto případě je situace komplikovanější, a také proto o ni zřejmě ještě řadu měsíců slýchat budeme.

Abychom vše pochopili, musíme se vrátit do předchozích let, kdy americký prezident Donald Trump rozpoutal obchodní válku s Čínou. V jejím rámci se snažil zamezit nežádoucímu transferu amerických technologií a ve výsledku omezil možnosti, kde mohou automobilky nakupovat polovodiče a mikroobvody. To způsobilo přesun odliv podstatné části poptávky po mimo Čínu, čímž Trump dosáhl svého. Problém je ale v tom, že jiné firmy nejsou s to na zvýšený zájem o jejich zboží dostatečně rychle reagovat.

Dokládá to i informace zástupce nejmenované automobilky citovaný agenturou Reuters, jež byla loni v prosinci nucena opustit spolupráci s čínskou společností SMIC, která vyrábí právě polovodiče, a nahradit ji tchajwanskou firmou TSMC. Ta je ale kvůli výše zmíněnému zahlcená objednávkami tak moc, že přes veškerou snahu nestíhá vyrábět. A s ohledem na nastalou situaci se dá předpokládat, že jiní výrobci jsou na tom úplně stejně.

Aby toho ve výsledku nebylo málo, je tu ještě jeden aspekt, sice do jistý míry příjemný, nicméně věc taktéž komplikující. Zákazníci se zejména ve druhém loňském pololetí vraceli do showroomů častěji, než automobilky předpokládaly. Poptávka tak začala převyšovat nabídku, nicméně zrovna v ten nejnevhodnější moment. Pro nedostatek mikroobvodů a polovodičů výroba auta nestíhá a řešení není v dohlednu. Jak dodává již citovaný zástupce jedné ze značek, když už výrobci najdou alternativního dodavatele, ten je záhy přehlcen jako všichni ostatní.

„Zjednodušeně řečeno, poptávka meziročně narostla o 50 procent. A neexistuje žádné průmyslové odvětví, které by mělo přebytečnou 50procentní kapacitu,“ uvádí k tématu Mike Hogan, viceprezident společnosti GlobalFoundries vyrábějící právě mikroobvody. Automobilky se tedy budou muset připravit na další náročné období, neboť stavba nové továrny není zrovna levnou záležitostí. A ani rozšíření stávajících linek není jednoduchý úkol.

Časově náročná je navíc i výroba mikroobvodů. Než se křemíková vafle změní v mikroobvod, trvá to zhruba 90 dnů. Je přitom jedno, zda následně zamíří do nového počítače nebo automobilu, proces je vždy stejný. Jakkoliv tedy šéf společnosti TSMC C.C.Wei ubezpečil investory, že firma dělá vše možné, aby krátkodobé výpadky skončily, dle analytiků bude tento stav pokračovat ještě dalších šest měsíců. „Každý den nás tak čekají čtyřdimenzionální šachy,“ uvedl jeden z nich.

Nedostatek polovodičů zatím stál automobilky zhruba 202 tisíc aut, která mohla být a nebyla vyrobena. To je ale jen začátek, neboť po Mercedesu, Audi nebo Škodě bojují se stále většími problémy také Toyota, Subaru, Nissan, celý koncern Fiat Chrysler Automobiles nebo Ford. Ten již musel zastavit výrobu modelu Escape v Kentucky, neboť mu chybí polovodiče do brzd, nebo v Saarlouis, kde vzniká Focus. Důvod snad ani nemusíme zmiňovat. V případě Škody pak půjde nejméně o poměrný podíl 100 tisíc vozů, které koncern VW podle člena nejužšího vedení nevyrobí v rámci řad VW Golf, Seat Leon a Škoda Octavia. I letos se tedy zjevně máme na co těšit.

Škoda nevyrobí zřejmě až desítky tisíc aut kvůli nedostatku polovodičů a mikroobvodů. Výrobu zatím zastavit nemusela, omezit ano. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec