Současná situace na ruském trhu s ojetými auty ukazuje, co se může stát i u nás před 7 hodinami | Petr Miler

S odezníváním koronavirové krize všichni očekávají na trhu s auty všeho druhu slevy, neboť ekonomická situace se zhoršuje a poptávka klesá. Jenže na trhu ojetin může ještě více klesnout nabídka, a to ceny pošle opačným směrem.

Je to týden, co jsme detailně probírali situaci na automobilovém trhu, od kterého téměř každý očekává slevy. Dává to smysl, ze všech stran slyšíme o přemíře vyrobených aut, která se nedaří prodat a vzhledem k ekonomickým nejistotám panujícím mezi zákazníky z firemní i soukromé sféry nelze očekávat, ze by se pro ně teď někdo začal hnát. Současně jsme ale upozornili, že není auto jako auto a situace může ve zdánlivě stejných, ale ve skutečnosti zcela odlišných situacích vypadat úplně jinak.

Na trhu lze identifikovat tři hlavní typy kupovaných aut:

- nové vozy, které lidé zadávají do výroby,

- nové vozy, které jsou vyrobené a stojí na skladech dealerů či automobilek a

- ojeté vozy.

V případě těch zadávaných do výroby na slevy dojít může a nemusí. Tato auta přirozeně zdražují a pokud se automobilky přizpůsobí poptávce a lidé současným ceníkům neukáží záda, velké slevy se nemusí konat. V případě těch skladových jsou slevy skoro jisté, je jich zkrátka moc a musí do světa, jakkoli situace se bude lišit značku od značky. Ale co ojetiny? U těch jsme minulý týden nechtěli nic odhadovat, neboť situace se může vyvinout jakýmkoli směrem.

Očekávání jsou zde opět stejná - lidé méně nakupují, bazary jsou plné, a tak ceny půjdou dolů. Tak to dopadnout může, ale nemusí, neboť o ceně nerozhoduje jen poptávka. Rozhoduje o ni rovněž nabídka, která může zamířit dolů ještě dramatičtěji a rovnováhu na trhu posunout docela jinam.

Pokud totiž lidé přestanou kupovat nová auta, přestanou se také zbavovat těch starých, které z trhu zmizí. Jiní si rovnou naplánují, že si ponechají své auto déle, neboť po třech letech opravdu nemusí mít nový A ke všemu lidé, kteří auto vyměnit potřebuji a jinak kupují vozy nové, začnou šetřit a vydají se na trh ojetin, čímž ještě zvýší poptávku.

Přesně tohle se nyní děje v Rusku, kde v dubnu klesly prodeje nových aut o 72,4 procenta. Prodeje ojetin poklesly též, ale „jen” o 49 procent. Po důvodech nemusíme pátrat dlouho - ekonomická nejistota přesměrovala část klientely z jednoho trhu na druhý a je tu ještě jeden faktor - klesl počet schválených úvěrů na koupi nových aut. Hlavně tyto dva důvody první trh zmenšily a druhý zvětšily a jak jsme již naznačili, malý počet protiúčtů způsobuje nedostatek zejména nejžádanějších ojetin.

Ceny ojetých aut tak rostou a podle analytiků porostou dál. Přesně to se může stát i u nás a pokud trh se s novými vozy rychle nevrátí poblíž dřívější úrovně, vlastně to tak dopadnout i musí. Přesto nejde o dobrou zprávu o nikoho - zmenší se oba trhy, akorát ten s ojetinami méně. V Rusku očekávají 15-30procentní kontrakci na trhu ojetých vozů, ten s novými auty se má propadnout ještě víc.

Tradiční hvězdy autobazarů, jako je bílá Škoda Octavia 2,0 TDI, zlevní i ve zlých časech zřejmě jen stěží - už současná situace v Rusku ukazuje, že nedostatečná nabídka podobných ojetin a relativně vysoká poptávka ženou jejich ceny naopak výše

Zdroj: Auto.Mail.ru

Petr Miler