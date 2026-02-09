Soud zakázal Renaultu prodej klíčových modelů v Německu. Kvůli obscénním znakům na přídi a zádi to není
Petr MilerS pozoruhodnou patálií se musí vypořádat francouzská automobilka na největším evropském trhu v případě hned dvou klíčových modelů, z nichž přinejmenším jeden ji velmi dobře živí. Firma prohrála spor s Broadcomem a ani odvolání nemá odkladný účinek.
před 7 hodinami | Petr Miler
S pozoruhodnou patálií se musí vypořádat francouzská automobilka na největším evropském trhu v případě hned dvou klíčových modelů, z nichž přinejmenším jeden ji velmi dobře živí. Firma prohrála spor s Broadcomem a ani odvolání nemá odkladný účinek.
Renault v posledních dekádách na evropském obvykle jen ztrácel, právě teď ale zažívá velmi slušné období. I když od dob milionových ročních prodejů aut jen pod hlavičkou své hlavní značky (v 90. letech i začátkem 21. století opakovaně okolo 1,7 milionu aut za rok!) je pořád na hony vzdálen a na „roční milion” si naposledy sáhl v roce 2019, jeho líbivé a po technické stránce stále vesměs nekonfliktní portfolio nyní boduje. A prodeje zase utěšeně rostou.
Pod kol mašiny jeho úspěchu byl ale aktuálně vržen klacek, se kterým určitě nepočítal. V Německu, tedy na největším evropském automobilovém trhu, kde měl navzdory jisté historické animozitě mezi Němci a Francouzi vždy velmi dobré postavení, teď nesmí prodávat modely Clio a Mégane. A to zní jako velký problém.
V druhém případě je to tedy spíš problém marketingový než obchodní, protože Mégane je dnes jen elektrický a navzdory jeho slavnému jménu ho nekupuje skoro nikdo - napříč kontinentem loni neoslovil ani 20 tisíc kupců a ztratil polovinu zákazníků, které měl ještě v roce 2024. V případě Clia jde ale o obrovskou patálii - jde o daleko nejprodávanější vůz značky, i druhý Captur překonává o polovinu. Jak je tohle najednou možné? Začaly Němcům najednou vadit poněkud obscénně působící znaky firmy na různých místech vozu.
Ale kdeže. Jak informuje Reuters, za vším stojí spor s americkou společností Broadcom, podle níž auta Renaultu bez licence využívají ethernetové řešení patentované právě Broadcomem. Renault se proti tomuto nařčení bránil, spor u okresního soudu v Mnichově ale prohrál - první instance konstatuje, že navigace v Cliu a řídicí jednotka telematiky v Méganu zasahuje do duševního vlastnictví americké společnosti. A přijaté opatření je tvrdé - bez urovnání pře s Broadcomem Renault nesmí Clio a Mégane v Německu v současné podobě prodávat.
Pro Renault je to samozřejmě velký problém a je nyní v rukou Broadcomu, zda tuto možnost bude vymáhat. Zastavení prodeje vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud firma zaplatí zálohu ve výši několika milionů euro pro případ, že by odvolací soud dopadl jinak. Zda to udělá, nevíme, firmu jsem požádali o komentář. Tušíme ale, že spíš než to bude s novými náboji hledat cestu k dohodě.
Renault v tuto chvíli říká, že se proti rozhodnutí odvolá. „S rozhodnutím důrazně nesouhlasíme a neprodleně se odvoláme,” uvedl francouzský výrobce ve svém prohlášení. A také on uvádí možnost dohody. Nakonec by to byla nejlepší cesta pro všechny zúčastněné, dealery a zákazníky nevyjímaje, v tuto chvíli je ale osud značné části prodejů Renaultu v rukou Broadcomu. A Francouzi po prohraném soudu jednoznačně tahají za kratší kus provazu.
Aktuální Renault Clio se vám může a nemusí líbit, na trhu ale boduje. Pro Němce nyní možná nějakou chvíli nedostupný, stejně jako elektrický Mébane E-Tech s ním. Foto: Renault
Zdroje: Reuters, Renault, Broadcom
