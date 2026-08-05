Soukromá kapesní Formule 1 se ukázala jako hotové auto. Má co říct, hned chce získat absolutní rekord slavného okruhu
Petr ProkopecChcete-li brutálně rychlé auto schopné na okruhu roztrhat cokoli včetně špičkových závodních speciálů, představuje tento stroj nejschůdnější cestu k němu. Vypadá jako dětská verze Astonu Martin Valkyrie, dětského na něm ale krom velikosti není vůbec nic.
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Soukromá kapesní Formule 1 se ukázala jako hotové auto. Má co říct, hned chce získat absolutní rekord slavného okruhu
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Chcete-li brutálně rychlé auto schopné na okruhu roztrhat cokoli včetně špičkových závodních speciálů, představuje tento stroj nejschůdnější cestu k němu. Vypadá jako dětská verze Astonu Martin Valkyrie, dětského na něm ale krom velikosti není vůbec nic.
V současné době má na světě žít zhruba tři a půl tisíce lidí, které lze považovat za dolarové miliardáře. Přibližně tisícovka pak disponuje americkým občanstvím, zatímco to čínské má držet šest stovek z nich. Česko na tom rozhodně není tak špatně, jak by u malé zemičky uprostřed Evropy mohlo zdát - majetek v hodnotě víc než jedné miliardy dolarů tu má mít minimálně 10 lidí. A pokud bychom sestoupili o příčku níž k dolarovým milionářům, těch je u nás dokonce 34 tisíc, zatímco v globálním měřítku jde prý o 58 milionů lidí.
Proč takový demografický průzkum, když se dále chceme věnovat „kapesní Formuli 1“ nebo „hypersportu do kapsy“ jménem McMurtry Spéirling? Jednoduše kvůli jeho ceně i zaměření. Tato elektrická hračka s jednou sedačkou jde totiž do prodeje, přičemž zájemci musí britské značce vysázet na dřevo minimálně 995 tisíc liber neboli 28 milionů korun. To je navíc částka, která nezahrnuje daň, dopravu a případnou doplňkovou výbavu. Reálně tak majitelé budou platit něco kolem 35 milionů korun podle místa určení, pročež je očividné, z jakých řad se budou rekrutovat.
McMurtry hodlá vyrobit jen 100 exemplářů tohoto stroje, s jejichž rozprodáním by i přes nemalou cenu a elektrický pohon nemusela mít problém. Na rozdíl od takového Rimacu Nevera tu totiž máme něco jako kapotovanou motokáru, za jejímž volantem zažijete věci nevídané a s jiným druhem pohonu v tak malém balení zřejmě nerealizovatelné. Vůz za tuto schopnost vděčí hlavně dvojici ventilátorů, které jsou usazeny v podlaze. Generovat totiž dokážou přítlak až 2 000 kilogramů, a to dokonce přímo na místě, tedy při nulové rychlosti. Utrhnout Speirling je tak prakticky nemožné.
Výhody tohoto systému automobilka již v roce 2024 demonstrovala na okruhu Laguna Seca, kde si jeden ze zájemců o tento vůz Philip Kadoorie mohl na 10 minut užít jeho prototyp. Nešlo o profesionálního jezdce, pouze nadšence, navíc měl k dispozici jen poloviční výkon a přítlak. Přesto všechno v každém kole překonal předchozí rekord Czingeru 21C, byť ten je produkčním vozem, který může i na silnici. Ve finále se pak Kadoorie dostal na 1 minutu a 18,413 sekundy, čímž laťku posunul o 6,3 sekundy.
Úsměvné pak bylo, že tento nadšenec ani netušil, že ve čtvrtém ze sedmi kol dosáhl nového okruhového rekordu. Očekáváme tady, už už má minimálně jeden Speirling dávno objednán. Může si to dovolit, neboť jeho otec Michael Kadoorie je na seznamu oněch dolarových miliardářů. Nedivili bychom se navíc, kdyby svou koupí ovlivnil i řadu dalších lidí, kteří po usednutí za volant Speirlingu budou klidně i rychlejší než piloti Formule 1.
Lze pak už jen zmínit, že produkční verze se od prototypu v mnohém liší. Především došlo na instalaci větších baterií (100 kWh místo původních 60 kWh), což při velikosti a hmotnosti vozu není vyloženě nicotná kapacity. To sice zvedlo hmotnost vozu na 1 350 kg, díky zmíněným ventilátorům se však i tak Speirling stále udrží klidně i na stropě. Dále také dosahuje stovky za 1,55 sekundy a dokáže při brzdění či v zatáčkách vygenerovat až 3 g.
Britové produkční verzi do detailu představí již příští pátek 14. srpna v americkém Monterey. O den později pak znovu zamíří na slavný okruh Laguna Seca, přičemž jsme zvědavi, kdo usedne za volant tentokrát. Při zapojení plného výkonu a přítlaku se dá očekávat, že Speirling otřese i absolutním traťovým rekordem 1 minuta a 08,4168, který zajel závodní monopost Dallara ze série IndyCar. V té chvíli by mohla mít značka vyprodáno.
McMurtry Speirling není nic jiného než neskutečně výkonná a schopná elektrická motokára pro nejbohatší. Ti pak za jejím volantem mohou snadno překonávat i profesionální piloty, navíc rozdílem několika tříd. Jestli Britové nemají vyprodáno, nejspíše je od toho dělí už jen pár dní. Foto: McMurtry Automotive
Zdroj: McMurtry Automotive
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