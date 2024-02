Soupeř Škody Octavia od MG už se naplno prodává i v Evropě. Je tak levný, že stojí spíš jako Fabie před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: MG Motor

Čínské automobilky působící v Evropě pod nekonfliktními, na starém kontinentu tradičními značkami tu teprve rozbalují svá portfolia. A mají co nabídnout, ty nejatraktivnější modely v poměru hodnoty a ceny přichází až nyní.

MG se znovu rychle zabydluje na mnoha na světových trzích, jen už ne jako britská automobilka, ale spíše jako přijatelnější tvář čínské firmy SAIC. Ta zvolila zřejmě nejlepší strategii, která Číňany v posledních dekádách napadla - vzít více či méně známou „západní” značku, spojit jí s čínskou technikou a tamní výrobou a bez větších problémů s image nabídnout levnější a dnes přitom dostatečně konkurenceschopné zboží na trzích Evropy, Asie, Ameriky... Doplňte si sami. Funguje to i u nás, MG se loni v Česku prosadilo prakticky z ničeho mezi dvacítku nejúspěšnějších automobilek v zemi a jsme zvědavi, jak se mu povede letos.

Koncem loňského roku jsme i v této souvislosti psali o příchodu nového MG 7 do Evropy. Už chvíli očekávaný soupeř Škody Superb je zatím dostupný jen v Rusku, to je ale obvyklá první mezistanice při cestě na další trhy mimo Čínu. Nabídka tohoto modelu je relativně výhodná, i když obrysy atraktivity rozostřují ceny v rublech, jehož kurs nedává úplně přesnou představu, co očekávat jinde. MG 7 je ale už docela velké a pro mnohé zbytečně drahé auto, co takhle něco menšího a přesto rodinného a spalovacího?

I takový vůz MG nabízí a říká si prostě 5. Jde o přímého konkurenta Octavie, o čemž svědčí už prakticky totožná délka 4 675 mm. Design vozu nezapře čínský původ, řekli bychom ale, že mu nechybí atraktivita a moderní střih, zejména uvnitř. Dostupná technika pak jde hlavně po nižších specifikacích škodovky.

Základ nabídky tedy tvoří atmosférická jedna-pětka, která na přední kola posílá skrze automat CVT výkon 114 koní. Alternativou je 1,5litrové turbo (pokaždé jde o čtyřválec) s výkonem 162 koní a sedmistupňový dvouspojkovým automatem. V základní výbavě pak najdete vždy mj. LED světla, parkovací kameru, infotainment s 10" dotykovým displejem a připojením k Apple CarPlay a Android Auto, audiosystém se 4 reproduktory, sedadla s koženým čalouněním nebo přepínání jízdních režimů. Silnější motor je k dispozici pouze s vyšší výbavou, která mj. přidává další dva reproduktory, prosklenou střechu, 360° parkovací kameru a spoustu dalšího.

Tohle auto už je v Rusku pevnou součástí nabídky značky a jeho základ tam startuje na 1 590 000 RUB, což je asi 407 tisíc Kč. Vyšší specifikace zatím cenu nemají, už tahle ale jasně ukazuje, kam MG v Evropě míří. Jde v podstatě o Octavii za cenu Fabie, navíc je třeba dodat, že ruské ceny nejsou vzhledem ke kursu rublu až tak výmluvné. Možná více tak poví ceny v Austrálii, kde je vůz od loňska také kmání. Základ tam vyjde dokonce jen na 24 990 AUD (asi 386 tisíc Kč), přeplňovaná verze pak na 28 990 AUD (asi 448 tisíc Kč). Ve srovnání s tím je Octavie (u nás od 620 tisíc Kč, v Austrálii od 42 490 AUD, v přepočtu prakticky asi 655 tisíc Kč) nehorázně drahá a prakticky nekonkurenceschopná.

MG tak v Austrálii Škodu už prodejně překonává. A byť je stejný stav je v Česku prakticky nepředstavitelný, na to je tu škodovka moc dome, je zjevné, že na nabídky svých nových soupeřů prostě nemá odpovědi. Proč se o nějakou aspoň nepokusí?

MG 5 je konkurencí Škody Octavia a koupit už se dá i v Evropě. Je to další velká naděje značky na globální úspěch. Foto: MG Motor

Zdroje: MG Motor, SDA

Petr Miler

