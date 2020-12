Soupeřům Lewise Hamiltona se otevřela unikátní šance na úspěch ve Formuli 1 před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mercedes-AMG F1

Zdálo se, že do konce roku nás čeká již jen jedno jméno na nejvyšším stupni vítězů. Stávající pandemie však změnila mnohé a ovlivní i výsledek nejméně jedné grand prix Formule 1.

Tento víkend nás čeká již druhý závod Formule 1 v Bahrajnu. Na rozdíl od toho prvního se pojede na zkrácené verzi okruhu, pročež se jezdci s časy dostanou pod jednu minutu. Něco takového šampionát desítky let nezažil, změna to však nebude jediná. Ve startovním poli budou chybět hned dva jezdci, z nichž tím prvním je pochopitelně Romain Grosjean, který se zotavuje po hrůzostrašné nehodě, při níž se podruhé narodil. Mnohem větším překvapením však je, že do závodu nenastoupí Lewis Hamilton.

Aktuálně již sedminásobný šampion byl pozitivně testován na koronavirus, a proto jej nejspíše nahradí Stoffel Vandoorne, který je oficiálním rezervním jezdcem Mercedesu. Třícípá hvězda nicméně závodníka zatím nepotvrdila, neboť možností má ještě několik. Nastoupit by za ni totiž mohl i Esteban Gutiérrez, který se primárně soustředí na vývoj na simulátorech. Kromě toho má ovšem platnou licenci i „supernáhradník“ Nico Hülkenberg, jenž je sice primárně spojen s Racing Pointem, ovšem ten užívá techniku Mercedesu.

Hamilton byl přitom v minulém týdnu hned třikrát na testech na koronavirus, pokaždé s negativním výsledkem. V pondělí ráno se nicméně závodník probudil s menšími příznaky. Zároveň se dozvěděl, že jeden z lidí, se kterými se potkal před odjezdem do Bahrajnu, byl na koronavirus testován pozitivně. Následoval proto další test, který u něj nákazu potvrdil. Tým pak pro jistotu provedl ještě jednu kontrolu, ovšem i ta skončila pozitivním výsledkem.

Šampionát se nám tím dostává do unikátní situace, neboť vůbec poprvé po mnoha letech je zcela jisté, že Hamilton příští závod nevyhraje. A jakkoliv má britský závodník titul jistý, stále pro něj jde o nepříjemnost. Pokud by v Bahrajnu podruhé zvítězil a zároveň by opanoval i závěrečný podnik v Abú Zabí, vyrovnal by tak rekordní počet výher (13) v jedné sezóně. To se ale letos již nestane, přičemž zatím není jisté, zda sedminásobného mistra světa uvidíme v poli i příští rok.

Hamiltonova absence také může výrazně ovlivnit pořadí mezi jezdci i týmy. Max Verstappen by klidně mohl přeskočit Valtteriho Bottase a stát se vicemistrem. Mimo to stále není jisté, kdo opanuje třetí příčku Poháru konstruktérů, neboť šance mají McLaren, Racing Point, Renault a ve výsledku i Ferrari. Pokud jste si tedy mysleli, že po rozdání titulů již bude ve Formuli 1 nuda, pak Hamiltonovo nakažení vše alespoň trochu změnilo.

Před několika málo týdny Hamilton oslavil svůj sedmý titul, pochopitelně s rouškou na ústech. Ovšem nakonec jej koronavirus stejně dostihl, o víkendu tak v Bahrajnu nenastoupí. Foto: Mercedes-AMG F1

Zdroj: Mercedes-AMG F1

Petr Prokopec